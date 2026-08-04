Doanh số xe điện tại Australia bứt phá vì giá xăng cao

Doanh số xe điện tại Australia tiếp tục tăng mạnh trong tháng 6 nhờ giá xăng leo thang, góp phần thúc đẩy chi tiêu hộ gia đình vượt dự báo và cho thấy sức mua vẫn duy trì tích cực.

Chi tiêu của các hộ gia đình tại Australia tiếp tục tăng mạnh trong tháng 6/2026, đánh dấu tháng tăng thứ 2 liên tiếp, khi người tiêu dùng đẩy mạnh mua sắm xe điện trong bối cảnh giá xăng leo thang. Dữ liệu mới công bố cho thấy nhu cầu tiêu dùng vẫn duy trì khả quan bất chấp lãi suất vay ở mức cao.

Chi tiêu của các hộ gia đình tại Australia tiếp tục tăng mạnh trong tháng 6/2026, đánh dấu tháng tăng thứ 2 liên tiếp, khi người tiêu dùng đẩy mạnh mua sắm xe điện trong bối cảnh giá xăng leo thang.

Theo Cục Thống kê Australia (ABS), chỉ số Chi tiêu Hộ gia đình Hàng tháng (MHSI) đã tăng 0,8% trong tháng 6, đưa tổng giá trị chi tiêu lên 81,3 tỷ AUD ( 56,92 tỷ USD ). Mức tăng này vượt xa kỳ vọng của các nhà phân tích là 0,2%, sau khi chỉ số đã tăng 1,2% trong tháng 5.

Ông Tom Lay, Trưởng bộ phận Thống kê Kinh doanh của ABS, cho biết doanh số bán xe mới là điểm sáng nổi bật của lĩnh vực giao thông trong tháng, góp phần giúp chi tiêu cho nhóm này tăng 3%.

Doanh số bán xe mới là điểm sáng nổi bật của lĩnh vực giao thông, góp phần giúp chi tiêu cho nhóm này tăng 3%. Xe điện hiện chiếm tỷ trọng ngày càng lớn khi các hộ gia đình điều chỉnh hành vi chi tiêu để ứng phó với giá nhiên liệu tăng cao.

Theo ông Tom Lay, doanh số EV đã tăng đáng kể trong cả năm qua và tiếp tục duy trì xu hướng này trong tháng 6. Xe điện hiện chiếm tỷ trọng ngày càng lớn trong tổng doanh số xe mới khi các hộ gia đình điều chỉnh hành vi chi tiêu để ứng phó với giá nhiên liệu tăng cao.

Theo báo cáo của Hiệp hội Đại lý Ôtô Australia (AADA), xe sản xuất tại Trung Quốc được dự báo sẽ chiếm 58% doanh số ôtô mới tại Australia vào năm 2035, tương đương gần 900.000 xe tiêu thụ mỗi năm.

Theo báo cáo của Hiệp hội Đại lý Ôtô Australia (AADA), xe sản xuất tại Trung Quốc được dự báo sẽ chiếm 58% doanh số ôtô mới tại Australia vào năm 2035, tương đương gần 900.000 xe tiêu thụ mỗi năm.

Ở thời điểm hiện tại, Trung Quốc đã vượt Nhật Bản để trở thành quốc gia cung cấp ôtô nhập khẩu lớn nhất cho thị trường Australia. Riêng trong tháng 6, người tiêu dùng Australia đã mua 46.592 xe sản xuất tại Trung Quốc, chiếm 35,5% tổng doanh số ôtô mới.