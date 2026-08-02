Doanh số BYD tăng tốc trở lại

Doanh số BYD trong tháng 7/2026 tăng gần 22% so với cùng kỳ năm ngoái, chủ yếu nhờ nhu cầu mạnh mẽ từ thị trường quốc tế.

BYD vừa công bố kết quả kinh doanh tháng 7/2026 với 419.211 xe năng lượng mới (NEV) được bán ra theo hình thức bán buôn trên toàn cầu, tăng 21,76% so với cùng kỳ năm ngoái. Đây là tháng thứ 3 liên tiếp doanh số BYD ghi nhận mức tăng trưởng dương theo năm, đồng thời đánh dấu sự tăng tốc rõ rệt so với mức tăng chỉ 5,46% của tháng 6.

Doanh số BYD tăng mạnh nhờ thị trường quốc tế

So với tháng trước, doanh số BYD tháng 7 tăng thêm 3,9%, đạt mức cao nhất kể từ đầu năm 2026. Tuy nhiên, con số này vẫn thấp hơn đôi chút so với kỷ lục 420.398 xe được thiết lập vào tháng 12/2025.

BYD vừa công bố kết quả kinh doanh tháng 7/2026 với 419.211 xe năng lượng mới (NEV) được bán ra theo hình thức bán buôn trên toàn cầu, tăng 21,76% so với cùng kỳ năm ngoái.

Trong tổng doanh số tháng 7/2026, BYD bán được 411.072 xe NEV, tăng 20,54% so với cùng kỳ và tăng 3,47% so với tháng trước. Mảng xe thương mại đạt 8.139 chiếc, tăng mạnh 149,2% so với cùng kỳ và tăng 31,7% so với tháng 6.

Hoạt động kinh doanh ở nước ngoài tiếp tục đóng vai trò quan trọng trong đà phục hồi của BYD. Trong tháng 7/2026, hãng bán được 179.841 xe du lịch và xe bán tải tại các thị trường quốc tế, tăng tới 124,3% so với cùng kỳ năm trước, đồng thời lập mức cao nhất từ trước đến nay.

Hoạt động kinh doanh ở nước ngoài tiếp tục đóng vai trò quan trọng trong đà phục hồi của BYD. Trong tháng 7/2026, hãng bán được 179.841 xe du lịch và xe bán tải tại các thị trường quốc tế, tăng tới 124,3% so với cùng kỳ năm trước.

Lượng xe bán ra ở nước ngoài chiếm khoảng 43% tổng doanh số toàn cầu trong tháng, gần tương đương tỷ trọng của tháng 6. Từ đó có thể ước tính doanh số tại thị trường nội địa Trung Quốc đạt khoảng 239.370 xe, giảm khoảng 9% so với cùng kỳ. Mặc dù vẫn đi xuống, mức suy giảm này đã thu hẹp đáng kể so với các tháng trước.

BYD cho biết tháng 7 vốn là giai đoạn thấp điểm của thị trường ôtô Trung Quốc, song các mẫu xe được trang bị công nghệ sạc siêu nhanh vẫn duy trì sức hút lớn.

Trước đó, quá trình chuyển đổi từ pin Blade thế hệ đầu sang pin Blade thế hệ thứ hai tích hợp công nghệ sạc siêu nhanh đã khiến thời gian giao nhiều mẫu xe chủ lực bị kéo dài.

Hãng cho biết năng lực sản xuất pin Blade thế hệ thứ hai tiếp tục được mở rộng nhưng vẫn chưa đáp ứng kịp nhu cầu thị trường. Đối với thị trường quốc tế, BYD nhận định nhu cầu vẫn rất mạnh, tuy nhiên doanh số hiện chủ yếu bị giới hạn bởi năng lực vận chuyển chưa đáp ứng đủ.

Doanh số lũy kế 2026 của BYD vẫn giảm mạnh

Dù đã phục hồi trong những tháng gần đây, kết quả lũy kế của BYD từ đầu năm vẫn chưa vượt được cùng kỳ năm 2025. Trong giai đoạn từ tháng 1 đến hết tháng 7/2026, BYD bán được tổng cộng 2.227.722 xe năng lượng mới, giảm 10,54% so với cùng kỳ năm ngoái.

Trong giai đoạn từ tháng 1 đến hết tháng 7/2026, BYD bán được tổng cộng 2.227.722 xe năng lượng mới, giảm 10,54% so với cùng kỳ năm ngoái, vốn cải thiện đáng kể so với mức giảm 15,72% được ghi nhận trong nửa đầu năm.

Tuy nhiên, mức suy giảm này đã cải thiện đáng kể so với mức giảm 15,72% được ghi nhận trong nửa đầu năm. Riêng doanh số xe du lịch và xe bán tải tại thị trường quốc tế đạt 969.208 chiếc, chiếm khoảng 43,5% tổng doanh số lũy kế của tập đoàn.

BYD cũng cho biết tổng doanh số xe năng lượng mới tích lũy của hãng đã vượt mốc 17,3 triệu xe trên toàn cầu. Theo hãng, đà tăng trưởng trở lại trong những tháng gần đây diễn ra khi hãng dần khắc phục các điểm nghẽn trong hoạt động sản xuất.