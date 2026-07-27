BYD gia nhập phân khúc xe điện hạng sang tại Malaysia với Denza Z9GT

BYD chính thức đưa thương hiệu xe điện hạng sang Denza vào Malaysia với mẫu Z9GT có giá cạnh tranh, kỳ vọng tạo sức ép lên các tên tuổi lâu đời như Tesla, BMW và Mercedes-Benz.

BYD đang tăng tốc chinh phục phân khúc xe điện hạng sang tại Malaysia với màn ra mắt mẫu Denza Z9GT. Mẫu wagon thuần điện cao cấp này không chỉ gây chú ý nhờ danh sách trang bị phong phú mà còn bởi mức giá cạnh tranh, tạo áp lực đáng kể lên các thương hiệu lâu đời như Tesla, BMW, Mercedes-Benz hay Lotus.

Xe điện hạng sang Denza Z9GT chào sân Malaysia

Tại sự kiện ra mắt khu vực châu Á - Thái Bình Dương diễn ra ở Malaysia vào tuần trước, BYD công bố giá bán Denza Z9GT ở mức 358.800 ringgit ( 87.900 USD ). Đây là mức giá đủ sức tạo ra "cuộc cạnh tranh nghiêm túc" trong phân khúc xe điện hạng sang.

BYD đang tăng tốc chinh phục phân khúc xe điện hạng sang tại Malaysia với màn ra mắt mẫu Denza Z9GT với mức giá chỉ 87.900 USD , thấp hơn nhiều so với các mẫu xe khác thuộc cùng phân khúc.

Denza Z9GT sở hữu phạm vi hoạt động lên tới 701 km sau mỗi lần sạc, sử dụng pin Blade thế hệ thứ hai của BYD, cho phép sạc từ 10% lên 97% chỉ trong 9 phút. So với Denza Z9GT, Lotus Emeya hiện có giá khoảng 459.000 ringgit ( 112.400 USD ), trong khi các mẫu Tesla Model S Plaid nhập khẩu không chính hãng tại Malaysia có giá khởi điểm khoảng 450.000 ringgit ( 110.200 USD ).

Một chuyên gia phân tích ôtô tại Kuala Lumpur nhận định mức giá này "rất hấp dẫn và có tính cạnh tranh cao" nếu xét đến thiết kế cùng các thông số kỹ thuật của xe. Theo người này, những mẫu xe cùng tầm giá sẽ phải đối mặt với đối thủ đáng gờm.

Tính đến nay, BYD đã bán hơn 35.000 xe điện tại Malaysia. Riêng năm ngoái, hãng đã tiêu thụ 14.407 xe điện, qua đó trở thành thương hiệu xe điện bán chạy nhất quốc gia Đông Nam Á này.

BYD đặt nhiều kỳ vọng vào thị trường Malaysia sau khi gia nhập quốc gia này từ năm 2022. Tính đến nay, hãng đã bán hơn 35.000 xe điện tại đây. Riêng năm ngoái, BYD tiêu thụ 14.407 chiếc, qua đó trở thành thương hiệu EV bán chạy nhất Malaysia.

BYD mở rộng phân khúc xe sang tại Malaysia

Dù sở hữu lợi thế về công nghệ và giá bán, BYD vẫn phải đối mặt với bài toán xây dựng hình ảnh thương hiệu trong phân khúc xe sang. Phân khúc xe sang từ lâu được xem là một trong những thử thách khó nhất của ngành công nghiệp ôtô.

Những rào cản lớn của BYD tại thị trường này bao gồm uy tín thương hiệu chưa đủ mạnh, định kiến về hàng hóa giá rẻ từ Trung Quốc, cùng các yếu tố địa chính trị, xu hướng nội địa hóa sản xuất, thuế quan và các quy định pháp lý.

Những rào cản lớn bao gồm uy tín thương hiệu chưa đủ mạnh, định kiến về hàng hóa giá rẻ từ Trung Quốc, cùng các yếu tố địa chính trị, xu hướng nội địa hóa sản xuất, thuế quan và các quy định pháp lý.

Một số chuyên gia cho rằng BYD sẽ khó sớm đạt được sức hút về giá trị thương hiệu, tính biểu tượng và hình ảnh mà các hãng xe sang lâu đời đã xây dựng trong nhiều thập kỷ. Nhóm khách hàng xe sang thường bị hấp dẫn nhiều hơn bởi giá trị vô hình, câu chuyện lịch sử và tính biểu tượng của thương hiệu thay vì chỉ tập trung vào các trang bị công nghệ.

Nhiều chuyên gia vẫn kỳ vọng BYD sẽ tiếp tục thành công tại Malaysia cũng như nhiều thị trường châu Á khác, đặc biệt trong cộng đồng người Hoa.

Dẫu vậy, nhiều chuyên gia vẫn kỳ vọng BYD sẽ tiếp tục thành công tại Malaysia cũng như nhiều thị trường châu Á khác, đặc biệt trong cộng đồng người Hoa nhờ sự tương đồng về ngôn ngữ, văn hóa và mối quan hệ thương mại lâu dài với Trung Quốc.