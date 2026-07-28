BYD Racco chính thức mở bán tại Nhật Bản, giá từ 13.100 USD

BYD Racco chính thức tham gia phân khúc Kei-car tại Nhật Bản, đặt mục tiêu 10.000 đơn hàng vào cuối năm 2026 tại một trong những thị trường ôtô khó tính nhất thế giới.

BYD Racco đã chính thức được mở bán tại Nhật Bản, đánh dấu bước tiến mới trong chiến lược mở rộng tại thị trường mà hãng vẫn chưa đạt được thành công như kỳ vọng kể từ khi gia nhập vào năm 2023.

BYD Racco chính thức được mở bán tại Nhật Bản

Mẫu xe mini này được phân phối với 3 phiên bản: Racco 200 từ 2,145 triệu Yen ( 13.100 USD ), Racco 300 Plus từ 2,398 triệu Yen ( 14.600 USD ) và Racco 300 Premium từ 2,497 triệu Yen ( 15.200 USD ).

BYD Raccon được phân phối với 3 phiên bản: Racco 200 từ 2,145 triệu Yen ( 13.100 USD ), Racco 300 Plus từ 2,398 triệu Yen ( 14.600 USD ) và Racco 300 Premium từ 2,497 triệu Yen ( 15.200 USD ).

Sau khi tính các khoản thuế và trợ cấp của chính phủ khoảng 150.000 Yen ( 920 USD ), người mua có thể sở hữu bản tiêu chuẩn với mức giá dưới 2 triệu Yen (khoảng 12.200 USD ). Đây được xem là ngưỡng giá quan trọng để thu hút khách hàng Nhật Bản.

BYD Racco có giá bán lẻ đề xuất thấp hơn Nissan Sakura, mẫu xe điện mini bán chạy nhất Nhật Bản. Do Racco được hưởng mức trợ cấp của chính phủ thấp hơn Sakura nên sau khi áp dụng ưu đãi, sản phẩm của Nissan vẫn có giá thực tế hấp dẫn hơn với người tiêu dùng.

Racco là mẫu xe nước ngoài đầu tiên "tiến công" phân khúc Kei car đặc thù của Nhật Bản. BYD đặt kỳ vọng khoảng 10.000 đơn hàng trong năm 2026.

BYD đặt mục tiêu nhận được 10.000 đơn đặt hàng Racco trước cuối năm 2026. Hãng sẽ chịu áp lực đáng kể để hoàn thành mục tiêu này và có thể phải triển khai các chương trình khuyến mại hoặc bổ sung thêm trang bị nếu nhu cầu không đạt kỳ vọng.

BYD Racco có làm nên kỳ tích tại Nhật Bản?

BYD Racco có phạm vi hoạt động tối đa 320 km sau mỗi lần sạc. Đáng chú ý, đây là mẫu xe điện đầu tiên trong phân khúc Kei car tại Nhật Bản được trang bị cửa sau dạng trượt, một tính năng rất được khách hàng địa phương ưa chuộng nhờ tính tiện dụng trong đô thị.

Racco là mẫu xe điện đầu tiên trong phân khúc Kei car tại Nhật Bản được trang bị cửa sau dạng trượt, một tính năng rất được khách hàng địa phương ưa chuộng nhờ tính tiện dụng trong đô thị.

Kei car là phân khúc xe cỡ nhỏ đặc trưng của Nhật Bản, chiếm khoảng 1/3 tổng doanh số. Trong nhiều thập kỷ, phân khúc này gần như nằm trong tay các hãng xe nội địa như Honda, Nissan hay Suzuki.

Kể từ khi chính thức gia nhập thị trường xe du lịch Nhật Bản vào đầu năm 2023, BYD mới bán được hơn 7.400 xe tính đến cuối năm 2025. Điều này cho thấy hãng vẫn còn khá khiêm tốn tại một thị trường vốn nổi tiếng khó thâm nhập.

BYD Racco được kỳ vọng tạo ra luồng gió mới cho phân khúc Kei car đặc thù của Nhật Bản, vốn là sân chơi riêng của những thương hiệu nội địa như Honda, Nissan hay Suzuki.

Việc BYD bước vào phân khúc Kei car cũng phản ánh áp lực ngày càng lớn mà các hãng xe Nhật Bản đang phải đối mặt từ các nhà sản xuất Trung Quốc. Trong khi BYD cùng nhiều thương hiệu xe điện nội địa Trung Quốc liên tục mở rộng thị phần tại quê nhà, các nhà sản xuất Nhật Bản đang dần đánh mất vị thế trước làn sóng cạnh tranh mới.