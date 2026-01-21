Đoạn tin nhắn của bố Hiểu Minh gây xúc động

Đoạn tin nhắn của bố trung vệ Nguyễn Hiểu Minh sau trận bán kết U23 châu Á khiến nhiều người không khỏi nghẹn lòng.

Bố Hiểu Minh lo lắng cho con trai.

Sau trận đấu khắc nghiệt của U23 Việt Nam, một khoảnh khắc lặng lẽ bên ngoài sân cỏ khiến nhiều người không khỏi chùng lòng.

Ở quê nhà, ông Nguyễn Tiến Quang - bố của trung vệ Nguyễn Hiểu Minh, liên tục cầm điện thoại gọi cho con trai. Cuộc gọi nối tiếp cuộc gọi, tin nhắn gửi đi, nhưng phía bên kia vẫn hoàn toàn im lặng.

Không có hồi âm, người cha tự trấn an mình trong lo lắng: "Chắc Hiểu Minh đang thăm khám, chụp chiếu chấn thương nên không cầm điện thoạ". Một suy nghĩ giản dị, nhưng ẩn chứa phía sau là nỗi bất an không nói thành lời của người làm cha khi con trai gặp biến cố.

Với ông Quang, kết quả thắng thua không còn là quan trọng. Sau trận, ông chia sẻ trong nghẹn ngào: "Thắng thua trong bóng đá là chuyện thường. Các con đã cố gắng trước đối thủ mạnh". Đó là sự thấu hiểu của một người cha dành cho tập thể, cho những cầu thủ trẻ vừa trải qua một trận đấu vượt ngưỡng chịu đựng.

Nhưng khi nhắc đến Hiểu Minh, giọng ông chùng xuống với mong ước đơn giản: "Đội thua cũng buồn, cháu lại chấn thương. Tôi chỉ mong con bị nhẹ, bình an trở về".

Đêm 20/1, Hiểu Minh gặp sự cố sau một pha cắt bóng sát đường biên ngang. Trong nỗ lực ngăn chặn tiền đạo đối phương, trung vệ mang áo số 4 tiếp đất không chuẩn, khiến đầu gối phải chịu lực xoắn mạnh.

Hiểu Minh bị xác định đứt dây chằng chéo trước (ACL). Trong điều kiện thuận lợi nhất, cầu thủ cần từ 6 đến 9 tháng để trở lại sân cỏ. Không ít trường hợp phải mất gần một năm mới có thể thi đấu ở cường độ cao.

Đêm 20/1, U23 Việt Nam thua 0-3 trước U23 Trung Quốc và lỡ hẹn với tấm vé vào chung kết U23 châu Á 2026.

