Đoàn Thể thao Việt Nam xếp thứ 3 chung cuộc ở SEA Games 33

Kết thúc phần lớn các nội dung thi đấu tại SEA Games 33, đoàn Thể thao Việt Nam xếp thứ 3 toàn đoàn và không còn cơ hội vượt Indonesia.

Thể thao Việt Nam xếp thứ 3 toàn đoàn ở SEA Games 33. Ảnh: Duy Hiệu.

Tính đến 18h30, đoàn Việt Nam hiện có 85 HCV, khó vượt Indonesia (89 HCV) do chỉ còn tham dự chung kết 3 nội dung boxing, eSports và cầu mây. Dù mục tiêu giành ít nhất 90 HCV chưa đạt được, Trưởng đoàn Thể thao Việt Nam Nguyễn Hồng Minh đánh giá Việt Nam vẫn hoàn thành 3 mục tiêu trọng tâm đề ra trước khi lên đường tham dự đại hội.

Ngày 19/12, ông Nguyễn Hồng Minh chủ trì buổi gặp mặt báo chí, tổng kết tình hình thi đấu và đánh giá thành tích chuyên môn của đoàn. Ông nhấn mạnh 3 mục tiêu xuyên suốt là giữ vững vị thế top đầu khu vực, tạo bước đột phá ở các môn thể thao trọng điểm, đặc biệt nhóm môn Olympic, và xây dựng hình ảnh đoàn Việt Nam văn minh, chuyên nghiệp, kỷ luật trong mắt bạn bè quốc tế.

“Đến thời điểm hiện tại, về cơ bản Đoàn Thể thao Việt Nam đã hoàn thành các mục tiêu như đã hứa trước khi lên đường”, Trưởng đoàn Nguyễn Hồng Minh khẳng định.

Với bộ môn được quan tâm nhất là bóng đá, cả 3 đội tuyển đều góp mặt ở các trận chung kết. Đặc biệt, tuyển U22 và futsal nữ giành HCV, vượt mục tiêu đề ra. Trưởng đoàn Nguyễn Hồng Minh nhấn mạnh nếu không có sự cố trọng tài, tuyển bóng đá nữ cũng có thể giành HCV, chứng minh sự chuẩn bị bài bản và chiều sâu của bóng đá Việt Nam.

Các môn thể thao khác cũng ghi dấu ấn đáng kể như điền kinh giành 12 HCV, bơi 6 HCV, bắn súng 5 HCV, rowing 4 HCV dẫn đầu toàn đoàn, vật 7 HCV/12 nội dung, Karate 6 HCV, Taekwondo 4 HCV, thể dục dụng cụ 3 HCV…

Dù không hoàn thành trọn vẹn chỉ tiêu HCV, SEA Games 33 vẫn là kỳ đại hội đáng nhớ của thể thao Việt Nam, khẳng định sức mạnh ổn định, tinh thần thi đấu kiên cường và hình ảnh chuyên nghiệp trên trường quốc tế.

Thái Lan vượt Việt Nam, phá kỷ lục giành nhiều HCV nhất

SEA Games 33 chứng kiến cột mốc lịch sử chưa từng có khi đoàn Thể thao Thái Lan vượt qua Việt Nam về số huy chương vàng (HCV) giành được tại một kỳ đại hội.

2 giờ trước

Bóng đá Việt Nam không còn sợ Thái Lan

Hai chiến thắng trước Thái Lan trong chưa đầy một năm, ở Rajamangala và chung kết SEA Games 33, không chỉ mang về danh hiệu, mà còn đánh dấu sự thay đổi căn bản về bản lĩnh và tâm thế của bóng đá Việt Nam.

4 giờ trước

Xuân Son chúc mừng U22 Việt Nam

Tiền đạo Nguyễn Xuân Son đăng ảnh chia vui sau khi U22 Việt Nam giành HCV SEA Games 33 hôm 18/12.

9 giờ trước

Tiết lộ về HLV Park Hang-seo

Mục Thể thao giới thiệu tủ sách về HLV Park Hang-seo. Ở đây, độc giả sẽ có cơ hội tìm hiểu những câu chuyện về nhà cầm quân người Hàn Quốc trong thời gian ông cùng bóng đá Việt Nam làm nên lịch sử ở những giải đấu khu vực Đông Nam Á, lẫn châu Á.

