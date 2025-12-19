Bóng đá Việt Nam không còn sợ Thái Lan

Hai chiến thắng trước Thái Lan trong chưa đầy một năm, ở Rajamangala và chung kết SEA Games 33, không chỉ mang về danh hiệu, mà còn đánh dấu sự thay đổi căn bản về bản lĩnh và tâm thế của bóng đá Việt Nam.

U22 Việt Nam đánh bại U22 Thái Lan ở chung kết môn bóng đá nam SEA Games 33.

Có một thời gian rất dài, mỗi lần đối đầu Thái Lan, bóng đá Việt Nam bước ra sân với một áp lực vô hình. Không cần nhắc đến thành tích hay lịch sử, chỉ riêng cái tên Thái Lan cũng đủ tạo ra cảm giác dè dặt. Thua có thể chấp nhận, hòa là thành công, còn thắng, đó là điều phải chờ đợi rất nhiều yếu tố.

Nhưng những hình ảnh ấy đang dần trở thành quá khứ.

Trong vòng chưa đầy một năm, bóng đá Việt Nam hai lần đánh bại Thái Lan ở những thời khắc nặng ký nhất: chung kết ASEAN Cup 2024 trên sân Rajamangala và chung kết bóng đá nam SEA Games 33 tối 18/12. Cả hai chiến thắng đều đến theo cách giống nhau: bị dồn ép, gặp nghịch cảnh, thiếu hụt lực lượng, nhưng vẫn đứng vững và lật ngược thế cờ.

Điều đó nói lên nhiều hơn một tỷ số.

Khi Việt Nam không còn gục ngã trước nghịch cảnh

Rajamangala từng là biểu tượng của nỗi ám ảnh. Ở đó, Thái Lan thường chơi thứ bóng đá đầy tự tin, còn đối thủ thì phải chống chọi cả sức ép khán đài lẫn tâm lý. Thế nhưng tại ASEAN Cup 2024, tuyển Việt Nam đã phá vỡ kịch bản quen thuộc ấy bằng một chiến thắng 3-2 đầy bản lĩnh.

Trận chung kết lượt về ấy không hề thuận lợi. Xuân Son, mũi nhọn quan trọng, dính chấn thương ngay trong trận đấu. Với nhiều đội bóng Đông Nam Á, việc mất trụ cột ở thời điểm quyết định thường kéo theo sự hoảng loạn. Nhưng Việt Nam không sụp đổ. Đội hình vẫn giữ được cấu trúc, nhịp chơi không bị phá vỡ, và các cầu thủ chơi bóng với sự điềm tĩnh đáng ngạc nhiên.

U22 Thái Lan gục ngã ngay trên sân nhà.

Chiến thắng tại Rajamangala không đơn thuần là thắng Thái Lan. Đó là lần đầu tiên, Việt Nam thể hiện rõ ràng rằng họ không còn bị cuốn vào cảm xúc tiêu cực khi gặp đối thủ này. Họ không đá để “không thua”, mà đá để thắng.

Gần một năm sau, kịch bản còn khắc nghiệt hơn lặp lại ở SEA Games 33.

U22 Việt Nam bị dẫn 0-2 trong trận chung kết, trước U22 Thái Lan, dưới áp lực khán đài chủ nhà. Trong quá khứ, đó gần như là dấu chấm hết. Nhưng thế hệ này không chấp nhận kết cục quen thuộc. Họ không vội vã, không đánh mất tổ chức, và quan trọng nhất: không đánh mất niềm tin.

Khoảnh khắc Đình Bắc mang về quả phạt đền và trực tiếp ghi bàn không chỉ là điểm ngoặt chuyên môn. Đó là thời điểm U22 Việt Nam nhận ra rằng trận đấu vẫn nằm trong tầm tay. Từ đó, thế trận đổi chiều, không phải vì Thái Lan yếu đi, mà vì Việt Nam mạnh mẽ hơn về tinh thần.

Cán cân tâm lý đã đổi chiều

Sau trận chung kết SEA Games 33, cựu HLV tuyển Thái Lan, Mano Polking nói một câu ngắn gọn nhưng có sức nặng: “Không còn khoảng cách giữa Thái Lan và Việt Nam”. Đây không phải lời động viên xã giao. Đó là sự thừa nhận của một HLV hiểu rất rõ cả hai nền bóng đá.

Nếu trước đây, Thái Lan thường được xem là chuẩn mực, là thước đo để Việt Nam so sánh và phấn đấu, thì giờ đây sự đối đầu đã bước sang một chương khác. Các trận Việt Nam-Thái Lan không còn được quyết định bởi danh tiếng hay quá khứ, mà bởi từng chi tiết nhỏ trên sân: một pha xử lý, một khoảnh khắc bản lĩnh, một quyết định đúng lúc.

Bóng đá Việt Nam không còn tâm thế cửa dưới. Ảnh: Anh Tiến.

Quan trọng hơn, bóng đá Việt Nam không còn mang tâm thế “cửa dưới” khi gặp Thái Lan. Các cầu thủ không né tránh, không co mình, không tự đặt mình vào thế yếu. Họ bước vào trận đấu với sự bình thản của những người hiểu rằng mình đủ khả năng thắng, ngay cả khi bị dẫn bàn hay gặp bất lợi.

Hai chiến thắng 3-2, một ở cấp độ đội tuyển quốc gia, một ở lứa U22, không phải sự trùng hợp. Đó là kết quả của một quá trình trưởng thành về tư duy và tâm lý thi đấu. Khi thiếu trụ cột, Việt Nam không hoảng loạn. Khi bị dẫn sâu, Việt Nam không vỡ trận. Khi đối thủ là Thái Lan, Việt Nam không còn sợ hãi.

Thái Lan vẫn là đối thủ lớn, vẫn giàu truyền thống và luôn đáng tôn trọng. Nhưng bóng đá Việt Nam giờ đây không còn nhìn họ bằng ánh mắt dè chừng. Sự tôn trọng đã được đặt trên nền tảng của sự ngang bằng, chứ không phải mặc cảm.

Nỗi sợ lớn nhất trong bóng đá không nằm ở đối thủ, mà nằm trong chính tâm lý của đội bóng. Và ở thời điểm này, có thể khẳng định: nỗi sợ mang tên Thái Lan đã không còn tồn tại trong bóng đá Việt Nam.

Khi khoảng cách bị xóa nhòa, cuộc chơi chỉ còn là câu chuyện của bản lĩnh. Và Việt Nam, ít nhất trong những thời khắc quyết định nhất, đã chứng minh họ có thừa điều đó.