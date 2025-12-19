Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Thể thao SEA Games 33

Thái Lan vượt Việt Nam, phá kỷ lục giành nhiều HCV nhất

  • Thứ sáu, 19/12/2025 17:50 (GMT+7)
  • 1 giờ trước

SEA Games 33 chứng kiến cột mốc lịch sử chưa từng có khi đoàn Thể thao Thái Lan vượt qua Việt Nam về số huy chương vàng (HCV) giành được tại một kỳ đại hội.

Đoàn Thể thao Việt Nam khả năng khó chạm mốc 90 HCV. Ảnh: Duy Hiệu.

Với tấm HCV thứ 206, Thái Lan vượt mốc 205 HCV mà Việt Nam từng thiết lập tại SEA Games 31, trở thành đoàn thể thao giành nhiều HCV nhất trong lịch sử một kỳ SEA Games.

Trước đó, Thống đốc Cơ quan Thể thao Thái Lan (SAT), Tiến sĩ Kongsak Yodmanee, tự tin khẳng định đoàn Thái Lan đủ khả năng vượt qua thành tích của Việt Nam. Lời hứa ấy thành hiện thực, khi chiều 19/12, các VĐV chủ nhà liên tiếp chinh phục các nội dung chung kết, mang về những tấm HCV quan trọng, giúp đoàn Thái Lan ghi tên vào lịch sử.

Thái Lan khó có thể hoàn thành mục tiêu đề ra ban đầu là 241 HCV, tương đương 41% tổng số HCV toàn đại hội. Dù vậy, con số 206 HCV vẫn là kỷ lục đáng nể, khẳng định sức mạnh vượt trội của chủ nhà SEA Games 33.

Trong khi đó, đoàn Việt Nam tiếp tục nỗ lực ở các nội dung còn lại. Tính đến 18h00 ngày 19/12, Việt Nam có 85 HCV. Niềm vui lớn đến từ đội kiếm chém khi xuất sắc giành HCV đồng đội sau chiến thắng áp đảo 45–27 trước Malaysia.

Tuy nhiên, với việc khoảng cách hiện tại so với vị trí thứ hai của Indonesia (88 HCV) và không còn nhiều nội dung góp mặt ở chung kết, cơ hội để đoàn Việt Nam vượt lên là rất khó khăn. Thậm chí đoàn Thể thao Việt Nam khả năng khó chạm mốc 90 HCV.

Bóng đá Việt Nam không còn sợ Thái Lan

Hai chiến thắng trước Thái Lan trong chưa đầy một năm, ở Rajamangala và chung kết SEA Games 33, không chỉ mang về danh hiệu, mà còn đánh dấu sự thay đổi căn bản về bản lĩnh và tâm thế của bóng đá Việt Nam.

4 giờ trước

Xuân Son chúc mừng U22 Việt Nam

Tiền đạo Nguyễn Xuân Son đăng ảnh chia vui sau khi U22 Việt Nam giành HCV SEA Games 33 hôm 18/12.

9 giờ trước

HLV U22 Thái Lan bị chửi 'ngu ngốc'

Câu phát biểu đầy bức xúc của Sarayuth Chaikamdee, cựu tiền đạo đội tuyển Thái Lan, trở thành tâm điểm chú ý của dư luận xứ chùa Vàng sau trận chung kết bóng đá nam SEA Games 33.

9 giờ trước

Tiết lộ về HLV Park Hang-seo

Mục Thể thao giới thiệu tủ sách về HLV Park Hang-seo. Ở đây, độc giả sẽ có cơ hội tìm hiểu những câu chuyện về nhà cầm quân người Hàn Quốc trong thời gian ông cùng bóng đá Việt Nam làm nên lịch sử ở những giải đấu khu vực Đông Nam Á, lẫn châu Á.

Minh Nghi

Đoàn Thái Lan Đoàn Thái Lan

Bình luận

    Đọc tiếp

    Danh xung so mot Dong Nam A cua Thai Lan chi con la ao anh hinh anh

    Danh xưng số một Đông Nam Á của Thái Lan chỉ còn là ảo ảnh

    34 phút trước 18:45 19/12/2025

    0

    Thua Việt Nam trong một trận chung kết không phải thảm họa. Thảm họa thực sự của bóng đá Thái Lan là cảm giác tự tin sụp đổ ngay trên sân nhà, khi danh xưng “số một ASEAN” bỗng trở nên rỗng tuếch trước thực tế đang đổi chiều.

    Bạn có thể quan tâm

    XEM NHIỀU

    Xem thêm

    Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

    Từ chối Đồng ý