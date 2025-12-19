Thái Lan vượt Việt Nam, phá kỷ lục giành nhiều HCV nhất

SEA Games 33 chứng kiến cột mốc lịch sử chưa từng có khi đoàn Thể thao Thái Lan vượt qua Việt Nam về số huy chương vàng (HCV) giành được tại một kỳ đại hội.

Đoàn Thể thao Việt Nam khả năng khó chạm mốc 90 HCV. Ảnh: Duy Hiệu.

Với tấm HCV thứ 206, Thái Lan vượt mốc 205 HCV mà Việt Nam từng thiết lập tại SEA Games 31, trở thành đoàn thể thao giành nhiều HCV nhất trong lịch sử một kỳ SEA Games.

Trước đó, Thống đốc Cơ quan Thể thao Thái Lan (SAT), Tiến sĩ Kongsak Yodmanee, tự tin khẳng định đoàn Thái Lan đủ khả năng vượt qua thành tích của Việt Nam. Lời hứa ấy thành hiện thực, khi chiều 19/12, các VĐV chủ nhà liên tiếp chinh phục các nội dung chung kết, mang về những tấm HCV quan trọng, giúp đoàn Thái Lan ghi tên vào lịch sử.

Thái Lan khó có thể hoàn thành mục tiêu đề ra ban đầu là 241 HCV, tương đương 41% tổng số HCV toàn đại hội. Dù vậy, con số 206 HCV vẫn là kỷ lục đáng nể, khẳng định sức mạnh vượt trội của chủ nhà SEA Games 33.

Trong khi đó, đoàn Việt Nam tiếp tục nỗ lực ở các nội dung còn lại. Tính đến 18h00 ngày 19/12, Việt Nam có 85 HCV. Niềm vui lớn đến từ đội kiếm chém khi xuất sắc giành HCV đồng đội sau chiến thắng áp đảo 45–27 trước Malaysia.

Tuy nhiên, với việc khoảng cách hiện tại so với vị trí thứ hai của Indonesia (88 HCV) và không còn nhiều nội dung góp mặt ở chung kết, cơ hội để đoàn Việt Nam vượt lên là rất khó khăn. Thậm chí đoàn Thể thao Việt Nam khả năng khó chạm mốc 90 HCV.