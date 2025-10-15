Đoạn đối thoại sau cái bắt tay 'nảy lửa' của TT Trump và TT Macron

Cái bắt tay giữa ông Trump và ông Macron tại Hội nghị hòa bình Gaza nhanh chóng trở thành tâm điểm, khi một chuyên gia đọc môi tiết lộ lời đối thoại ẩn chứa thông điệp khó đoán.

Cái bắt tay gượng gạo giữa ông Trump và ông Macron tại hội nghị hoà bình Gaza ở Sharm El-Sheikh (Ai Cập) cùng đoạn hội thoại bí ẩn đang nhanh chóng trở thành tâm điểm. Ảnh: Reuters.

Ngày 13/10 (giờ địa phương), tại Hội nghị hoà bình Gaza ở Sharm El-Sheikh (Ai Cập), Tổng thống Mỹ Donald Trump và Tổng thống Pháp Emmanuel Macron đã có một cuộc bắt tay dài sau khi ông Trump ký thông qua giai đoạn một của thỏa thuận ngừng bắn giữa Israel và Hamas.

Trước ống kính hàng chục phóng viên, ông Trump kéo ông Macron lại gần, cả hai cùng đặt tay lên cánh tay đối phương - một hình ảnh quen thuộc từng được gọi là “cái siết tay tử thần” từ năm 2017.

Tuy nhiên, lần này, cái bắt tay nhanh chóng biến thành cuộc “đấu lực” nhỏ, khi hai bên dường như trao đổi căng thẳng và liên tục giật tay qua lại. Cuối cùng, ông Macron rút tay ra, lùi về sau, nở nụ cười gượng gạo rồi rời sân khấu.

Chuyên gia đọc môi Nicola Hickling cho tờ Daily Mail nhận xét khoảnh khắc ấy chứa đựng nhiều thông điệp hơn một lời chào xã giao.

Theo bà, ông Trump đã bắt chuyện: “Rất vui được gặp ông, vậy là ông đã đồng ý?”. Ông Macron quay đi, nói nhỏ điều gì đó không nghe rõ.

Ông Trump hỏi tiếp: “Ông có chân thành không?”. Ông Macron đáp nhanh: “Dĩ nhiên”.

Ngay sau đó, ông Trump siết tay chặt hơn, nói: “Tốt thôi. Giờ tôi muốn biết vì sao ông làm tôi tổn thương. Nhưng tôi đã biết rồi”.

Tổng thống Pháp cúi nhìn, tránh ống kính, trong khi ông Trump vẫn giữ chặt tay.

Trong đoạn đối thoại, ông Trump nói chậm rãi: “Tôi đang kiến tạo hòa bình”. Ông Macron vỗ nhẹ tay ông, nói nhỏ: “Thôi nào”.

“Tôi chỉ làm tổn thương những ai làm tổn thương người khác”, ông Trump nói, chỉ về phía ống kính.

“Tôi hiểu. Chúng ta sẽ phải chờ xem”, ông Macron đáp lại.

Ngay sau đó, ông Trump đưa ra lời cảnh báo lạnh lùng: “Ông sẽ thấy điều sắp xảy ra”.

Kết thúc cuộc gặp, ông Trump nói thêm: “Tôi muốn thấy ông làm điều đó. Hãy làm đi. Hẹn gặp ông sau”.

Dù chưa rõ hai người nói về điều gì, nhưng cuộc trao đổi diễn ra chỉ vài tuần sau khi ông Macron bị phát hiện chế giễu ông Trump trước mặt các lãnh đạo thế giới khác.

Quan hệ giữa hai nhà lãnh đạo từng có nhiều khoảnh khắc thân thiết, song cũng không ít lần công khai va chạm.