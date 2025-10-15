Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Đoạn đối thoại sau cái bắt tay 'nảy lửa' của TT Trump và TT Macron

  • Thứ tư, 15/10/2025 05:51 (GMT+7)
  • 12 giờ trước

Cái bắt tay giữa ông Trump và ông Macron tại Hội nghị hòa bình Gaza nhanh chóng trở thành tâm điểm, khi một chuyên gia đọc môi tiết lộ lời đối thoại ẩn chứa thông điệp khó đoán.

Cái bắt tay gượng gạo giữa ông Trump và ông Macron tại hội nghị hoà bình Gaza ở Sharm El-Sheikh (Ai Cập) cùng đoạn hội thoại bí ẩn đang nhanh chóng trở thành tâm điểm. Ảnh: Reuters.

Ngày 13/10 (giờ địa phương), tại Hội nghị hoà bình Gaza ở Sharm El-Sheikh (Ai Cập), Tổng thống Mỹ Donald Trump và Tổng thống Pháp Emmanuel Macron đã có một cuộc bắt tay dài sau khi ông Trump ký thông qua giai đoạn một của thỏa thuận ngừng bắn giữa Israel và Hamas.

Trước ống kính hàng chục phóng viên, ông Trump kéo ông Macron lại gần, cả hai cùng đặt tay lên cánh tay đối phương - một hình ảnh quen thuộc từng được gọi là “cái siết tay tử thần” từ năm 2017.

Tuy nhiên, lần này, cái bắt tay nhanh chóng biến thành cuộc “đấu lực” nhỏ, khi hai bên dường như trao đổi căng thẳng và liên tục giật tay qua lại. Cuối cùng, ông Macron rút tay ra, lùi về sau, nở nụ cười gượng gạo rồi rời sân khấu.

Chuyên gia đọc môi Nicola Hickling cho tờ Daily Mail nhận xét khoảnh khắc ấy chứa đựng nhiều thông điệp hơn một lời chào xã giao.

Theo bà, ông Trump đã bắt chuyện: “Rất vui được gặp ông, vậy là ông đã đồng ý?”. Ông Macron quay đi, nói nhỏ điều gì đó không nghe rõ.

Ông Trump hỏi tiếp: “Ông có chân thành không?”. Ông Macron đáp nhanh: “Dĩ nhiên”.

Ngay sau đó, ông Trump siết tay chặt hơn, nói: “Tốt thôi. Giờ tôi muốn biết vì sao ông làm tôi tổn thương. Nhưng tôi đã biết rồi”.

Tổng thống Pháp cúi nhìn, tránh ống kính, trong khi ông Trump vẫn giữ chặt tay.

Trong đoạn đối thoại, ông Trump nói chậm rãi: “Tôi đang kiến tạo hòa bình”. Ông Macron vỗ nhẹ tay ông, nói nhỏ: “Thôi nào”.

“Tôi chỉ làm tổn thương những ai làm tổn thương người khác”, ông Trump nói, chỉ về phía ống kính.

“Tôi hiểu. Chúng ta sẽ phải chờ xem”, ông Macron đáp lại.

Ngay sau đó, ông Trump đưa ra lời cảnh báo lạnh lùng: “Ông sẽ thấy điều sắp xảy ra”.

Kết thúc cuộc gặp, ông Trump nói thêm: “Tôi muốn thấy ông làm điều đó. Hãy làm đi. Hẹn gặp ông sau”.

Dù chưa rõ hai người nói về điều gì, nhưng cuộc trao đổi diễn ra chỉ vài tuần sau khi ông Macron bị phát hiện chế giễu ông Trump trước mặt các lãnh đạo thế giới khác.

Quan hệ giữa hai nhà lãnh đạo từng có nhiều khoảnh khắc thân thiết, song cũng không ít lần công khai va chạm.

Nhiều năm về trước, ông Donald Trump từng là tác giả sách, đồng tác giả cuốn The Art of the Deal năm 1987 (xuất bản tiếng Việt với tên Nghệ thuật đàm phán).

Cuốn sách kể chi tiết về thời thơ ấu và các giao dịch bất động sản của Trump cùng với những lời khuyên kinh doanh ngắn gọn. Tác phẩm cũng cho thấy nhiều chiến thuật được ông Trump thực hiện trong các hành động thuế quan gần đây.

Phương Linh

Hội nghị hoà bình Gaza bắt tay Trump Macron Donald Trump Ai Cập Israel Mỹ Pháp Trung Đông Emmanuel Macron ông Trump ông Macron bắt tay Ai Cập hội thoại Gaza Hamas Israel

  • Emmanuel Macron

    Emmanuel Macron

    Emmanuel Jean-Michel Frédéric Macron tổng thống nước Pháp từ năm 2017 với 66,1% phiếu bầu ở vòng hai. Ở tuổi 39, ông trở thành tổng thống Pháp trẻ nhất trong lịch sử. Trước đây ông từng là Bộ trưởng Bộ Kinh tế, Công nghiệp và Kỹ thuật số từ năm 2014 đến năm 2016.

    • Ngày sinh: 21/12/1977
    • Nơi sinh: Amiens, Pháp
    • Vợ: Brigitte Trogneux

  • Ai Cập

    Ai Cập
    • Diện tích: 1.010.407 km2
    • Dân số: 97,55 triệu (World Bank, 2017)
    • GDP: 235,37 tỷ USD (World Bank, 2017)
    • Đơn vị tiền tệ: Bảng Ai Cập
    • Mã điện thoại: +20
    • Thủ đô: Cairo
    • Ngôn ngữ: Tiếng Ả Rập

  • Israel

    Israel
    • Diện tích: 22.100 km2
    • Dân số: 8.71 triệu (WorldBank, 2017)
    • Ngôn ngữ chính thức: Tiếng Do Thái, tiếng Arab
    • Tôn giáo: Do Thái (đa số), Hồi, Cơ đốc,...
    • GDP: 350,85 tỷ USD (WorldBank, 2017)
    • Thành phố lớn nhất: Tev Aviv

  • Mỹ

    Mỹ
    • Thủ đô: Washington, D.C.
    • Diện tích: 9.833.520 km²
    • Dân số: 325,72 triệu (WorldBank, 2017)
    • GDP: 19.390 tỷ USD (WorldBank, 2017)
    • Đơn vị tiền tệ: USD
    • Mã điện thoại: +1
    • Ngôn ngữ: Tiếng Anh

  • Pháp

    Pháp
    • Thủ đô: Paris
    • Diện tích: 549.100 km²
    • Dân số: 67,12 triệu (WorldBank, 2017)
    • GDP: 2.582 tỷ USD (WorldBank, 2017)
    • Đơn vị tiền tệ: Euro
    • Mã điện thoại: +33
    • Ngôn ngữ: Tiếng Pháp

