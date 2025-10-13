Pháp lập chính phủ mới sau khi Thủ tướng Lecornu 'tái xuất'

Tổng thống Macron tái bổ nhiệm Thủ tướng Sebastien Lecornu và công bố chính phủ mới trong bối cảnh phe đối lập dọa bỏ phiếu bất tín nhiệm và xã hội Pháp vẫn rạn nứt vì cải cách hưu trí.

Thủ tướng Pháp Sebastien Lecornu. Ảnh: Reuters.

Ngày 12/10, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron chính thức công bố danh sách nội các mới, khép lại nhiều tuần thương lượng căng thẳng nhằm thành lập chính phủ, trong nỗ lực ngăn nước Pháp tiếp tục lún sâu vào khủng hoảng chính trị.

Theo danh sách được Văn phòng Tổng thống công bố, ông Jean-Noel Barrot tiếp tục giữ chức Ngoại trưởng, trong khi bà Catherine Vautrin, Bộ trưởng Lao động sắp mãn nhiệm, được bổ nhiệm làm Bộ trưởng Quốc phòng, AFP đưa tin.

Ông Roland Lescure, một đồng minh thân cận của ông Macron, đảm nhận vị trí Bộ trưởng Kinh tế và Tài chính, với ưu tiên hàng đầu là xây dựng ngân sách quốc gia cho năm tới.

Cảnh sát trưởng Paris Laurent Nunez được chọn dẫn dắt Bộ Nội vụ, thay thế ông Bruno Retailleau - chính trị gia thuộc đảng Cộng hòa cánh hữu - sau khi đảng này tuyên bố không tham gia nội các mới.

Bà Monique Barbut, cựu Giám đốc Quỹ Bảo vệ Thiên nhiên Thế giới (WWF) tại Pháp, giữ chức Bộ trưởng Chuyển đổi Môi trường.

Bộ trưởng Tư pháp Gerald Darmanin, người nổi tiếng với đường lối cứng rắn, tiếp tục tại vị. Trong khi đó, Bộ trưởng Văn hóa Rachida Dati - người sẽ phải hầu tòa năm tới vì cáo buộc tham nhũng - vẫn được giữ nguyên chức vụ.

“Một chính phủ mới với sứ mệnh trọng đại đã được thành lập để hoàn tất ngân sách quốc gia trước cuối năm”, Thủ tướng Sebastien Lecornu tuyên bố trên mạng xã hội X.

Chính phủ mới sẽ phải trình dự thảo ngân sách năm 2026 trước hạn chót 14/10, nhằm đảm bảo Quốc hội có đủ 70 ngày theo quy định hiến pháp để xem xét và thông qua kế hoạch tài chính trước khi kết thúc năm.

Tuy nhiên, chính phủ của ông Lecornu đang phải đối mặt với thách thức sống còn, sau khi hai người tiền nhiệm của ông bị Quốc hội phế truất vì thất bại trong việc thuyết phục các nghị sĩ ủng hộ biện pháp cắt giảm hàng tỷ USD chi tiêu để cân đối ngân sách. Bản thân ông Lecornu cũng vấp phải làn sóng phản đối mạnh mẽ ngay từ khi được tái bổ nhiệm.

Chính trường Pháp đã rơi vào tình trạng bất ổn kéo dài kể từ khi ông Macron tái đắc cử năm 2022, trong bối cảnh không đảng phái hay liên minh nào chiếm đa số tại Quốc hội. Việc Tổng thống Macron giải tán Hạ viện và kêu gọi bầu cử sớm năm ngoái càng khiến cuộc khủng hoảng chính trị thêm trầm trọng.

Ông Lecornu, 39 tuổi, được chỉ định làm Thủ tướng Pháp hôm 9/9. Nội các đầu tiên do ông công bố ngày 5/10 đã gây tranh cãi gay gắt vì “toàn những gương mặt cũ”, buộc ông phải đệ đơn từ chức chỉ sau một ngày.

Đến ngày 10/10, Tổng thống Macron quyết định tái bổ nhiệm Lecornu và yêu cầu ông tiếp tục nỗ lực thành lập chính phủ mới. Động thái này lập tức vấp phải phản ứng dữ dội từ phe đối lập. Lãnh đạo đảng cực hữu Jordan Bardella gọi đây là “một trò đùa tồi tệ” và tuyên bố sẽ thúc đẩy bỏ phiếu bất tín nhiệm đối với nội các mới.

Phía phe cực tả cũng lên án gay gắt, cho rằng việc ông Lecornu quay lại “là một cái tát vào mặt người dân Pháp”. Trong khi đó, Đảng Xã hội khẳng định “không có bất kỳ thỏa thuận nào” với Thủ tướng và đe dọa sẽ chặn mọi hoạt động của chính phủ nếu ông không hủy bỏ cải cách hưu trí năm 2023, vốn nâng tuổi nghỉ hưu từ 62 lên 64.