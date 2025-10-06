Tân Thủ tướng Pháp từ chức

Ngày 6/10, chính trường Pháp một lần nữa rung chuyển khi Thủ tướng Sébastien Lecornu - người vừa nhậm chức chưa đầy một tháng - bất ngờ nộp đơn từ chức.

Thủ tưởng Pháp Sébastien Lecornu. Ảnh: Reuters.

Đài truyền hình BFM đưa tin ông Lecornu đã chính thức rời cương vị, khiến ông trở thành thủ tướng có thời gian tại nhiệm ngắn nhất trong lịch sử nước Pháp. Hãng AFP cho biết Tổng thống Emmanuel Macron đã chấp thuận đơn từ chức này.

Năm nay 39 tuổi, ông Sébastien Lecornu là đồng minh thân cận của ông Macron, từng giữ chức bộ trưởng Quốc phòng trước khi được bổ nhiệm làm thủ tướng thứ tư của Pháp chỉ trong vòng một năm sau khi người tiền nhiệm bị Quốc hội phế truất giữa lúc tranh cãi gay gắt về chính sách thắt lưng buộc bụng.

Danh sách nội các gần như không thay đổi mà ông Lecornu công bố tối 5/10 đã vấp phải làn sóng phản đối dữ dội từ cả phe đối lập lẫn các đồng minh trong Quốc hội. Tình trạng bất ổn chính trị kéo dài đang khiến nỗ lực giải quyết khủng hoảng ngân sách của Chính phủ Pháp thêm chật vật, đồng thời làm lung lay vị thế của Tổng thống Macron trên chính trường trong nước.

Ngay sau khi thông tin Thủ tướng Sébastien Lecornu từ chức được công bố, ông Jordan Bardella, Chủ tịch đảng cực hữu Tập hợp Quốc gia (RN), lập tức kêu gọi tổ chức bầu cử sớm. “Không thể khôi phục ổn định nếu không trở lại với lá phiếu và giải tán Quốc hội”, ông nhấn mạnh.

Ở chiều ngược lại, bà Mathilde Panot, lãnh đạo cấp cao của đảng cánh tả La France Insoumise, thậm chí yêu cầu Tổng thống Emmanuel Macron phải từ chức, cho rằng ông phải chịu trách nhiệm trực tiếp cho tình trạng khủng hoảng hiện nay.

Trước đó, hai người tiền nhiệm của ông Lecornu là François Bayrou và Michel Barnier, cũng lần lượt phải rời nhiệm sở sau những cuộc đối đầu gay gắt về chính sách thắt chặt ngân sách trong một Quốc hội ngày càng chia rẽ.

Theo tờ Le Monde, suốt tháng qua, ông Lecornu đã nỗ lực tiến hành hàng loạt cuộc tham vấn với các đồng minh trung dung và cả lãnh đạo phe đối lập ở hai phía tả - hữu, với hy vọng đạt được một “hiệp ước bất đối đầu” để thông qua ngân sách quốc gia. Tuy nhiên, bế tắc vẫn bao trùm khi không một đảng nào nắm đủ đa số ghế để tự mình điều hành chính phủ.