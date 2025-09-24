Nếu muốn giải Nobel Hòa bình, TT Trump cần chấm dứt chiến tranh ở Gaza

Nếu Tổng thống Mỹ Donald Trump muốn nhận giải Nobel Hòa bình, ông cần phải chấm dứt chiến tranh ở Gaza và ông có vị thế tốt hơn Pháp để làm điều đó. Đây là nhận định của Tổng thống Pháp Emmanuel Macron trước báo giới ngày 23/9.

Tổng thống Mỹ Donald Trump mong muốn nhận giải Nobel Hòa bình. Ảnh: Win Mcnamee, Jonathunder

Phát biểu với báo chí từ New York, nơi ông đang tham dự Đại hội đồng Liên Hợp Quốc (UNGA), Tổng thống Pháp nhấn mạnh: “Chỉ có một người có thể làm được điều gì đó, đó là Tổng thống Mỹ Donald Trump. Và tại sao ông ấy có thể làm được nhiều hơn chúng ta? Bởi vì chúng ta không cung cấp vũ khí cho phép chiến tranh ở Gaza được tiến hành. Mỹ mới là nước có thể tác động trực tiếp".Xem trước

Tuyên bố được đưa ra trong bối cảnh một số quốc gia, trong đó có Israel, Pakistan và Campuchia, đã đề cử ông Trump làm trung gian hòa giải cho các thỏa thuận ngừng bắn.

Nhà lãnh đạo Mỹ cũng khẳng định mình xứng đáng với giải Nobel Hòa bình - phần thưởng mà bốn cựu tổng thống Mỹ đã từng nhận trước đó.

Liên quan đến tình hình Gaza, trong cuộc gặp song phương trước đó với ông Trump bên lề UNGA khóa 80, Tổng thống Pháp khẳng định việc Pháp công nhận Nhà nước Palestine không có nghĩa là bỏ qua vụ tấn công của Hamas hồi tháng 10/2023.

Chỉ trong hai ngày qua, Pháp cùng Anh, Canada, Australia, Bồ Đào Nha và nhiều quốc gia phương Tây khác đã chính thức công nhận nhà nước Palestine.

Trong bài phát biểu tại Đại hội đồng, Tổng thống Trump đã lên án động thái trên, cho rằng việc công nhận một nhà nước Palestine chẳng khác nào “phần thưởng” cho Hamas sau những hành động bạo lực.

Thay vào đó, ông kêu gọi cộng đồng quốc tế tập trung thúc đẩy việc trả tự do cho các con tin Israel vẫn bị giam giữ tại Gaza, gần hai năm sau vụ tấn công đẫm máu của Hamas châm ngòi cho cuộc xung đột hiện nay.