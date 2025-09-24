Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Bị chặn đường ở New York, ông Macron gọi điện cho ông Trump

  Thứ tư, 24/9/2025 07:37 (GMT+7)
  • 17 giờ trước

Tổng thống Pháp Emmanuel Macron buộc phải đi bộ khoảng 30 phút trên phố New York khi đoàn xe của ông bị phong tỏa để nhường đường cho Tổng thống Trump.

Tổng thống Macron bị chặn đường giữa New York Tổng thống Pháp Emmanuel Macron đã phải đi bộ 'bất đắc dĩ' khoảng 30 phút giữa trung tâm thành phố khi đoàn xe của ông bị chặn để nhường đường cho đoàn xe Tổng thống Mỹ Donald Trump.

Ngày 23/9, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron đã phải đi bộ "bất đắc dĩ" tại trung tâm thành phố New York (Mỹ) khoảng 30 phút giữa trung tâm thành phố khi đoàn xe của ông bị chặn để nhường đường cho đoàn xe Tổng thống Mỹ Donald Trump, Guardian cho biết.

Đoạn video lan truyền mạnh mẽ trên mạng xã hội cho thấy nhà lãnh đạo Pháp, trong tâm trạng khá thoải mái, vừa đi bộ vừa gọi điện trực tiếp cho ông Trump để “báo cáo” tình hình.

Ông còn hài hước nói: “Tôi đang phải chờ ngoài đường vì mọi thứ bị phong tỏa chờ ông đi qua”.

Sự việc diễn ra ngay sau khi ông Macron rời hội trường Liên Hợp Quốc, nơi ông vừa có bài phát biểu kêu gọi công nhận Nhà nước Palestine tại Gaza, Bờ Tây và Jerusalem.

Theo phóng viên có mặt tại hiện trường, khi xe của ông Macron bị chặn, một sĩ quan cảnh sát đã giải thích rằng toàn bộ khu vực đã phong tỏa để chuẩn bị cho đoàn xe bọc thép cùng lực lượng cảnh sát hộ tống của ông Trump.

Nhìn con phố trống trải, ông Macron đề nghị: “Tôi không thấy gì, hãy cho tôi đi qua”, nhưng yêu cầu này bị từ chối. Không còn lựa chọn nào khác, ông đã gọi trực tiếp cho Tổng thống Mỹ.

Trên đường về Lãnh sự quán Pháp, ông Macron vừa nói chuyện vui vẻ với ông Trump qua điện thoại, vừa dừng lại chụp ảnh cùng người dân. Phóng viên ghi nhận ông đi bộ khoảng 30 phút cùng lực lượng an ninh, thậm chí có lúc một người đàn ông tiến đến hôn lên trán tổng thống Pháp.

Hình ảnh “Tổng thống Pháp đi bộ trên đường phố New York” nhanh chóng trở thành chủ đề nóng trên mạng xã hội, thể hiện sự hài hước và phong cách ứng xử linh hoạt của ông Macron trong tình huống bất ngờ.

Quan hệ giữa ông Macron và ông Trump vốn phức tạp. Cả hai từng tỏ ra thân thiện tại nhiều sự kiện quốc tế nhưng liên tục bất đồng về các chính sách then chốt, đặc biệt là biến đổi khí hậu và vai trò NATO.

Trong tuần lễ Đại hội đồng Liên Hợp Quốc năm nay, điểm gây tranh cãi nổi bật giữa hai nhà lãnh đạo chính là vấn đề Israel - Palestine: ông Trump tuyên bố việc công nhận Palestine là “phần thưởng” cho Hamas, trong khi ông Macron kiên quyết ủng hộ việc thành lập Nhà nước Palestine.

Phương Linh

