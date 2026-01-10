Điều tra vụ nghi ngộ độc sau ăn hạt của cây củ đậu khiến 2 ca hôn mê

Bệnh viện Đa khoa Hải Hậu (Ninh Bình) cho biết tối 8/1, kíp trực của bệnh viện đã tiếp nhận 6 trường hợp ngộ độc thực phẩm, gồm 4 người lớn và 2 trẻ nhỏ, đều trú tại xã Xuân Trường, tỉnh Ninh Bình.

Bộ Y tế. (Ảnh: T.G/Vietnam+).

Ngày 10/1, Cục An toàn Thực phẩm (Bộ Y tế) thông tin đã có văn bản gửi Sở Y tế tỉnh Ninh Bình về việc điều tra, xử lý vụ nghi ngờ ngộ độc thực phẩm.

Tiến sĩ Chu Quốc Thịnh , Quyền Cục trưởng Cục An toàn Thực phẩm cho hay đã nhận được thông tin có một số người trong gia đình ở thôn Đông Dương, xã Xuân Trường, tỉnh Ninh Bình, bị nhập viện nghi do ngộ độc thực phẩm sau khi ăn hạt trong quả của cây củ đậu, với các triệu chứng như buồn nôn, đau bụng, vật vã kích thích.

Trước tình hình trên, Cục An toàn Thực phẩm đề nghị Sở Y tế tỉnh Ninh Bình khẩn trương chỉ đạo Bệnh viện có bệnh nhân đang điều trị, tập trung nguồn lực tích cực cho bệnh nhân ngộ độc thực phẩm không để ảnh hưởng đến sức khỏe và tính mạng.

Cục An toàn Thực phẩm yêu cầu các đơn vị có liên quan tổ chức điều tra, truy xuất nguồn gốc thực phẩm để xác định rõ nguồn cung cấp nguyên liệu, thực phẩm nghi ngờ gây ngộ độc lấy mẫu thực phẩm, bệnh phẩm để xét nghiệm tìm nguyên nhân, điều tra xử lý nghiêm các vi phạm quy định về an toàn thực phẩm (nếu có), công khai kết quả để kịp thời cảnh báo cho cộng đồng.

Các đơn vị có liên quan tăng cường tuyên truyền, hướng dẫn người dân và các cơ sở sản xuất, kinh doanh trên địa bàn phải đảm bảo điều kiện an toàn thực phẩm, thực hiện nghiêm việc kiểm soát nguồn gốc, xuất xứ nguyên liệu thực phẩm, đảm bảo vệ sinh trong suốt quá trình sơ chế, chế biến, vận chuyển thực phẩm. Đặc biệt là hướng dẫn người dân lựa chọn, sử dụng thực phẩm bảo đảm an toàn, được bảo quản đúng cách, trong hạn sử dụng.

Trước đó, tối 8/1, kíp trực của Bệnh viện Đa khoa Hải Hậu (Ninh Bình) tiếp nhận 6 trường hợp ngộ độc thực phẩm, gồm 4 người lớn và 2 trẻ nhỏ, đều trú tại xã Xuân Trường, tỉnh Ninh Bình.

Theo thông tin ban đầu, các bệnh nhân bị ngộ độc sau khi ăn hạt của cây củ đậu (còn gọi là sắn nước). Khi nhập viện, các bệnh nhân có biểu hiện buồn nôn, đau bụng dữ dội, tím tái và rối loạn ý thức. Sau khi được cấp cứu và hồi sức ban đầu, toàn bộ các trường hợp đã được chuyển lên Bệnh viện Đa khoa tỉnh Nam Định để tiếp tục điều trị. Trong số này, có 2 bệnh nhân diễn biến nặng, được chuyển tiếp lên Bệnh viện Bạch Mai (Hà Nội) trong tình trạng hôn mê.