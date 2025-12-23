Điều hành đất nước qua MXH, ông Trump khiến nhiều người Mỹ bất an

Việc Tổng thống Mỹ Donald Trump chủ yếu phát ngôn trên Truth Social khiến công chúng khó theo dõi chính sách, đồng thời dấy lên lo ngại về trạng thái của tổng thống.

Ông Trump thường xuyên đăng tải tuyên bố chính sách, phát ngôn trên mạng xã hội Truth Social. Ảnh: Shutterstock.

Mỗi khi muốn phát đi thông điệp, Tổng thống Mỹ Donald Trump không chọn Nhà Trắng hay các kênh truyền thông lớn, mà quay về Truth Social - mạng xã hội do chính ông sở hữu.

Tại đây, Tổng thống Trump công bố từ chính sách kinh tế, nhập cư đến các vấn đề an ninh, biến nền tảng này thành kênh phát ngôn trung tâm của chính quyền.

Tuy nhiên, thực tế là chỉ khoảng 3% người Mỹ sử dụng Truth Social. Điều đó đồng nghĩa, phần lớn công chúng không trực tiếp theo dõi được những tuyên bố, hành vi và trạng thái tinh thần của tổng thống - yếu tố mà giới quan sát cho rằng có ý nghĩa không kém nội dung chính sách, theo Guardian.

Khoảng trống thông tin

Theo nghiên cứu của Trung tâm Pew công bố cuối tháng 11, lượng người dùng ít ỏi của Truth Social vô hình trung tạo ra một “vùng kín thông tin” quanh ông Trump. Không chỉ hạn chế khả năng tiếp cận của người dân, nền tảng này còn giúp tổng thống tránh khỏi nhiều câu hỏi nhạy cảm liên quan đến phong độ điều hành và tình trạng sức khỏe ở tuổi 79.

Trên Truth Social, ông Trump thường xuyên đăng tải các bài viết dài, cảm tính, đôi khi rời rạc. Hồi đầu tháng 12, ông đăng tới 158 bài chỉ trong vòng ba giờ, làm dấy lên tranh luận về hành vi ngày càng bất thường cũng như cách ông sử dụng quyền lực trong thời gian tại vị.

Không ít nội dung gây tranh cãi nghiêm trọng đã trôi qua gần như trong im lặng. Ngày 1/12, ông Trump chia sẻ một bài viết mang ngôn từ bị đánh giá là phân biệt chủng tộc, gọi người Mỹ gốc Somalia là “man rợ loạn huyết thống” và cáo buộc họ áp đặt luật Sharia.

Do được đăng tải trên nền tảng ít người dùng, phát ngôn này hầu như không được truyền thông chú ý cho đến khi ông Trump lặp lại lập luận tương tự trước công chúng vài ngày sau.

Những sai sót thông tin cũng xuất hiện. Vào lúc 17h44 một ngày thứ Bảy, ông Trump thông báo trên Truth Social rằng nghi phạm vụ xả súng tại Đại học Brown “đã bị bắt giữ”. Thông tin này nhanh chóng lan tới số ít người theo dõi ông, nhưng lại hoàn toàn không chính xác. Chỉ 19 phút sau, tổng thống buộc phải đính chính: nghi phạm “chưa bị bắt”.

Những nội dung khó lý giải

Bên cạnh những thông tin sai lệch, Truth Social cũng cho thấy loạt hành vi khó lý giải của ông Trump: thường xuyên đăng lại các video ngẫu nhiên không kèm chú thích, chia sẻ hình ảnh cá nhân thiếu ngữ cảnh, hoặc phát tán những nội dung gây hoang mang.

Cuối tháng 9, ông từng đăng lại một video do trí tuệ nhân tạo tạo ra, quảng bá bệnh viện giường y tế” (med bed hospitals), video này thậm chí sử dụng hình ảnh AI của chính ông Trump đang “phát biểu”.

“Người dân Mỹ sẽ sớm nhận được thẻ giường y tế của riêng mình. Với thẻ này, các bạn sẽ được tiếp cận những bệnh viện hiện đại nhất, do các bác sĩ hàng đầu điều hành”, nhân vật AI mô phỏng ông Trump, ngồi trong Phòng Bầu dục, nói.

Dù đoạn video này nhanh chóng bị xóa, nó vẫn làm dấy lên nhiều câu hỏi: Liệu tổng thống 79 tuổi có tin rằng đó là bài phát biểu thật của mình? Liệu ông có thực sự cho rằng chính phủ sắp gửi thẻ “med bed” đến từng người dân Mỹ, theo Guardian.

Theo Emmitt Riley III, phó giáo sư chính trị học tại University of the South, nhiều nội dung ông Trump đăng tải “cuối cùng vẫn được truyền thông chính thống khuếch đại và lan truyền lại trên các nền tảng khác”.

Song, điều trớ trêu là ông Trump từng dành nhiều thời gian chỉ trích sự suy giảm nhận thức của người tiền nhiệm trong chiến dịch tranh cử.

“Ông dành rất nhiều thời gian trên đường vận động để chỉ trích sự suy giảm nhận thức của tổng thống tiền nhiệm, nhưng giờ đây chúng ta đang chứng kiến tuổi tác cũng tác động lên ông”, ông theo Riley nói.

Trong bối cảnh đảng Cộng hòa - vốn gắn chặt với ông Trump và những quyết định khó đoán của ông đang chuẩn bị cho các cuộc bầu cử giữa kỳ quan trọng, câu hỏi đặt ra là liệu những người ủng hộ ông Trump có còn ủng hộ ông nhiệt tình như thời gian trước.