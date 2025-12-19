Ông Trump đình chỉ xổ số thẻ xanh sau vụ xả súng

Chính quyền Tổng thống Trump quyết định đình chỉ chương trình xổ số thẻ xanh sau khi nghi phạm các vụ xả súng tại ĐH Brown và MIT được xác định từng nhập cảnh Mỹ theo diện này.

Hiện trường tại vụ xả súng tại ĐH Brown ngày 18/12. Ảnh: Reuters.

Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày ngày 18/12 (giờ địa phương) đã ra lệnh đình chỉ chương trình xổ số thẻ xanh (Diversity Visa Lottery) - cơ chế từng cho phép nghi phạm trong các vụ xả súng tại ĐH Brown và Viện Công nghệ Massachusetts (MIT) nhập cảnh vào Mỹ, AP đưa tin.

Bộ trưởng An ninh Nội địa Kristi Noem cho biết trên mạng xã hội X rằng theo chỉ đạo trực tiếp của Tổng thống Trump, bà đã yêu cầu Cơ quan Di trú và Nhập tịch Mỹ (USCIS) tạm dừng chương trình này.

“Đối tượng gây ra tội ác man rợ này lẽ ra không bao giờ được phép vào nước Mỹ”, bà Noem tuyên bố, đề cập đến nghi phạm mang quốc tịch Bồ Đào Nha Claudio Neves Valente.

Claudio Neves Valente, 48 tuổi, bị tình nghi là thủ phạm vụ xả súng tại Đại học Brown khiến 2 sinh viên thiệt mạng và 9 người khác bị thương, đồng thời liên quan đến vụ sát hại một giáo sư của MIT. Theo giới chức, nghi phạm được phát hiện đã tử vong vào tối cùng ngày do tự bắn súng vào mình.

Theo bản tuyên thệ của một thám tử cảnh sát thành phố Providence, Neves Valente từng theo học tại Đại học Brown từ năm 2000 theo diện thị thực sinh viên. Đến năm 2017, người này được cấp thị thực định cư diện đa dạng (diversity immigrant visa) và vài tháng sau đó chính thức trở thành thường trú nhân hợp pháp tại Mỹ.

Tuy nhiên, nhà chức trách cho biết hiện chưa rõ nghi phạm đã ở đâu trong giai đoạn từ khi xin nghỉ học năm 2001 đến khi được cấp thị thực năm 2017.

Chương trình thị thực đa dạng cho phép cấp tối đa 50.000 thẻ xanh mỗi năm thông qua hình thức xổ số cho công dân các quốc gia có tỷ lệ nhập cư thấp vào Mỹ, trong đó phần lớn đến từ châu Phi.

Chương trình này do Quốc hội Mỹ thông qua, vì vậy quyết định đình chỉ của chính quyền Trump nhiều khả năng sẽ đối mặt với các thách thức pháp lý.

Nghi phạm trong vụ xả súng tại ĐH Brown từng thông qua chương trình xổ số thẻ xanh để nhập cảnh vào Mỹ. Ảnh: Reuters.

Trong kỳ xổ số thị thực năm 2025, gần 20 triệu người đã nộp đơn đăng ký, với hơn 131.000 trường hợp được chọn nếu tính cả vợ hoặc chồng đi kèm. Những người trúng tuyển vẫn phải trải qua quy trình thẩm tra an ninh nghiêm ngặt trước khi được phép nhập cảnh vào Mỹ. Riêng công dân Bồ Đào Nha chỉ giành được 38 suất trong đợt này.

Những người trúng xổ số chỉ được mời nộp hồ sơ xin thẻ xanh, phải tham gia phỏng vấn tại các cơ quan lãnh sự và chịu sự xem xét, kiểm tra tương tự như mọi ứng viên xin thường trú khác.

Tổng thống Trump từ lâu đã phản đối chương trình xổ số thẻ xanh. Thông báo của bà Noem được xem là ví dụ mới nhất cho thấy chính quyền Trump sử dụng các bi kịch gây rúng động dư luận để thúc đẩy mục tiêu siết chặt chính sách nhập cư.

Trước đó, sau khi một công dân Afghanistan bị xác định là thủ phạm trong vụ tấn công khiến các thành viên Lực lượng Vệ binh Quốc gia thiệt mạng hồi tháng 11, chính quyền Trump đã áp đặt hàng loạt biện pháp hạn chế nhập cư đối với Afghanistan và nhiều quốc gia khác.

Trong bối cảnh theo đuổi chính sách trục xuất quy mô lớn, ông Trump cũng tìm cách thu hẹp hoặc xóa bỏ các con đường nhập cư hợp pháp.

Gần đây, Tòa án Tối cao Mỹ đã đồng ý xem xét đơn kiện của ông Trump nhằm bác bỏ quyền công dân đối với những người sinh ra trên đất Mỹ.