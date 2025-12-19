Cảnh sát đã lần ra nghi phạm xả súng ĐH Mỹ tự sát ra sao?

Nghi phạm xả súng tại Đại học Brown, Claudio Valente, được phát hiện đã chết trong nhà kho ở bang New Hampshire (Mỹ), sau nhiều ngày bị cảnh sát truy lùng.

Manuel Neves Valente, 48 tuổi, được nhìn thấy bên trong một cơ sở cho thuê xe hơi. Ảnh: New Hampshire attorney general.

Nghi phạm trong vụ xả súng hàng loạt tại Đại học Brown được tìm thấy đã chết vào tối 18/12 (theo giờ địa phương), CNN dẫn lời lời cảnh sát trưởng thành phố Providence, Oscar L. Perez, Jr. "Nghi phạm tự sát tối nay", ông nói.

Cùng ngày, Tổng chưởng lý bang Rhode Island, Peter Neronha cũng cho biết thi thể nghi phạm được phát hiện cạnh một chiếc túi đeo và hai khẩu súng trong nhà kho ở thị trấn Salem, bang New Hampshire.

Trước đó, lực lượng cảnh sát ồ ạt đổ bộ vào khu vực ở Salem, New Hampshire - nơi họ tìm thấy một chiếc xe bị bỏ hoang với biển số xe được cho là có liên quan đến nghi phạm.

Nghi phạm trong vụ xả súng hàng loạt tại Đại học Brown đã được xác định là Claudio Manuel Neves Valente. Ảnh: Reuters.

Nghi phạm trong vụ xả súng hàng loạt tại Đại học Brown đã được xác định là Claudio Manuel Neves Valente - cựu sinh viên cao học 48 tuổi, từng theo học tại trường này khoảng 25 năm trước.

Cảnh sát ở Providence cho biết họ đã truy tìm được Valente nhờ đoạn video giám sát và tin báo về chiếc xe, dẫn đến một cửa hàng cho thuê xe ở Massachusetts.

Tại đó, cảnh sát đã thu được bản sao hợp đồng thuê xe có tên nghi phạm, cũng như video về nghi phạm trùng khớp với video về người khả nghi được nhìn thấy trong khuôn viên Đại học Brown vào ngày xảy ra vụ xả súng.

Giới chức cũng đang điều tra liệu Valente sát hại giáo sư Nuno Loureiro của Viện Công nghệ Massachusetts (MIT) - người bị bắn chết tại nhà riêng 2 ngày sau vụ tấn công tại Đại học Brown.

Đặc vụ FBI Ted Docks cho biết Valente từng học cùng giáo sư khoa học hạt nhân MIT Nuno Loureiro (47 tuổi) tại Lisbon. Giáo sư Loureiro bị bắn chết hôm thứ Hai tại nhà riêng trị giá 1,4 triệu USD ở Brookline, Massachusetts. Cảnh sát tin Valente là thủ phạm.

Giáo sư khoa học hạt nhân của MIT, Nuno Loureiro (47 tuổi) - người đã bị nghi phạm bắn chết tại nhà riêng ở Brookline, bang Massachusetts, vào ngày 15/12/2025.

Theo Công tố viên Liên bang bang Massachusetts Leah Foley, hai người học cùng chương trình từ 1995-2000. Valente theo học chương trình cao học vật lý tại Đại học Brown giai đoạn 2000-2001, chủ yếu học tại tòa nhà Barus & Holley - cũng chính là nơi nghi phạm xông vào lớp học nổ súng hôm thứ Bảy, theo Chủ tịch Brown Christina Paxson.

Nghi phạm Valente xin nghỉ học tháng 4/2001 và chính thức rút khỏi Brown năm 2003. Ông đến Mỹ bằng thị thực du học và được cấp thẻ thường trú vào tháng 9/2017.

Trong vụ xả súng tại Brown, nghi phạm đã sát hại Ella Cook (19 tuổi) và Mukhammad Aziz Umurzokov (18 tuổi); 9 người khác bị thương, trong đó 6 người vẫn điều trị tại bệnh viện tính đến giữa tuần.

Hai sinh viên ĐH Brown thiệt mạng trong vụ nổ súng. Ảnh: Linkedin/Ella Cook

Bước đột phá điều tra xuất hiện khi một người dùng Reddit gợi ý cảnh sát chú ý tới chiếc Nissan màu xám thuê, mang biển Florida, sau một cuộc chạm trán đáng ngờ tại Providence.

Từ hình ảnh camera giám sát, nhân chứng đã cung cấp thông tin then chốt về trang phục, hành vi và phương tiện, giúp nhà chức trách xác định nghi phạm Claudio Neves Valente. Cảnh sát cho biết nghi phạm thuê xe ở Boston và thay biển số nhằm tránh bị lần theo dấu vết.

Dựa trên dữ liệu thuê xe và hành trình di chuyển, giới chức đã liên hệ nghi phạm Valente với vụ sát hại giáo sư Nuno Loureiro. Camera an ninh ghi lại hình ảnh nghi phạm trong phạm vi khoảng 0,8 km quanh nhà nạn nhân, cũng như lúc vào một tòa nhà căn hộ gần đó. Công tố viên khẳng định có đủ căn cứ để truy tố nghi phạm Valente trong cả hai vụ án.

Sau khi bắn giáo sư Loureiro, nghi phạm Valente được cho là lái xe tới một kho chứa đồ ở New Hampshire khoảng một giờ sau đó - nơi ông tự bắn và tử vong. Theo công tố, nghi phạm sử dụng điện thoại che giấu vị trí và thẻ tín dụng không đứng tên mình, cho thấy mức độ tinh vi trong việc xóa dấu vết; động cơ gây án vẫn chưa được xác định.

Nhà chức trách cho biết chỉ đến ngày 17/12 họ mới xác định được danh tính nghi phạm, từ đó cuộc điều tra được đẩy nhanh. Trước đó, cảnh sát từng bắt nhầm một người khác để thẩm vấn và đã thả ngay khi xác định không liên quan.