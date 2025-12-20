Ông Trump lạc đề

Trong bài phát biểu về kiềm chế giá cả tại North Carolina, ông Trump liên tục rẽ sang các câu chuyện đời tư, quá khứ chính trị và những “nỗi ám ảnh” cá nhân quen thuộc.

Phát biểu tại thành phố Rocky Mount, bang North Carolina (Mỹ) hôm 19/12 (giờ địa phương), ông Trump đã có bài phát biểu kéo dài 90 phút nhấn mạnh về thành tích kinh tế trước thềm bầu cử giữa nhiệm kỳ.

Vị Tổng thống thứ 47 của nước Mỹ liên tục quảng bá báo cáo mới cho thấy lạm phát hạ nhiệt ngoài dự đoán, nhắc lại quyết định hạ giá một số loại thuốc và coi việc tỷ lệ thất nghiệp tăng nhẹ là hệ quả “tích cực” của việc cắt giảm nhân sự trong bộ máy chính phủ, theo CNN.

Ông Trump phát biểu tại bang North Carolina (Mỹ) hôm 19/12. Ảnh: Reuters.

Những người ủng hộ phía sau ông giơ cao các khẩu hiệu “Giá thấp hơn” và “Lương cao hơn”. Tuy nhiên, mạch diễn thuyết kinh tế nhanh chóng bị ngắt quãng bởi những đoạn độc thoại ngẫu hứng - phong cách đã gắn liền với ông Trump hơn một thập kỷ qua.

Đáng chú ý, trong lúc chỉ trích các cuộc điều tra nhằm vào mình sau khi rời Nhà Trắng, ông Trump bất ngờ kể về việc các đặc vụ FBI từng lục soát khu nghỉ dưỡng Mar-a-Lago năm 2022, trong đó có cả ngăn đồ lót của phu nhân Melania Trump. Chi tiết này lập tức thu hút sự chú ý của đám đông và truyền thông.

“Tôi nghĩ cô ấy còn là phẳng chúng”, ông nói, như để nhấn mạnh mức độ “xâm phạm” mà bà Melania cảm thấy khi các đặc vụ FBI lục soát những món đồ lót được sắp xếp gọn gàng trong cuộc khám xét khu nghỉ dưỡng Mar-a-Lago năm 2022.

Bài phát biểu tiếp tục “chệch hướng” khi ông Trump nhắc lại những đối thủ chính trị cũ, công kích truyền thông và mỉa mai một số cựu đồng minh.

Khi ông giải thích về các cuộc đàm phán dẫn tới chương trình định giá thuốc, khán giả lắng nghe một cách lịch sự, dù khá im lặng, trong lúc ông bất ngờ bắt chước giọng Pháp của Tổng thống Emmanuel Macron khi tái hiện các cuộc thương lượng dược phẩm song phương.

Không khí chỉ thực sự bùng lên khi ông Trump nhắc lại đối thủ chính trị của mình cách đây gần một thập kỷ.

“Tôi không biết, nhưng đánh bại Hillary thật là vui”, ông nói trong tiếng reo hò vang dội. “Nhớ không, bà ấy là một người khó chịu. Tôi suýt dùng một từ bắt đầu bằng chữ B. Nhưng tôi nghĩ, ‘vợ tôi sẽ không vui đâu’”.

Ông cũng dành thời gian nói về sức khỏe cá nhân, giữa lúc xuất hiện các câu hỏi về thể lực và sự minh mẫn sau một số sự kiện gần đây.

“Tôi nghĩ có lẽ tôi là người rất ám ảnh. Tôi luôn nói rằng ám ảnh có kiểm soát thì tốt”, ông Trump phát biểu, nhưng cho rằng điều đó mang lại năng lượng và sự quyết liệt trong lãnh đạo.

Theo giới quan sát, dù bài phát biểu nằm trong chuỗi sự kiện được Nhà Trắng lên kế hoạch nhằm nhấn mạnh thông điệp kéo giảm giá cả, phong cách diễn thuyết lan man của ông Trump đang khiến nhiều đồng minh lo ngại.

Khi lợi thế chính trị về kinh tế có dấu hiệu suy giảm, họ cho rằng ông cần tập trung hơn vào những mối quan tâm trực tiếp của cử tri thay vì các câu chuyện cá nhân gây tranh cãi.