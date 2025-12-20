Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Thế giới

Ông Trump lạc đề

  • Thứ bảy, 20/12/2025 19:07 (GMT+7)
  • 1 giờ trước

Trong bài phát biểu về kiềm chế giá cả tại North Carolina, ông Trump liên tục rẽ sang các câu chuyện đời tư, quá khứ chính trị và những “nỗi ám ảnh” cá nhân quen thuộc.

Phát biểu tại thành phố Rocky Mount, bang North Carolina (Mỹ) hôm 19/12 (giờ địa phương), ông Trump đã có bài phát biểu kéo dài 90 phút nhấn mạnh về thành tích kinh tế trước thềm bầu cử giữa nhiệm kỳ.

Vị Tổng thống thứ 47 của nước Mỹ liên tục quảng bá báo cáo mới cho thấy lạm phát hạ nhiệt ngoài dự đoán, nhắc lại quyết định hạ giá một số loại thuốc và coi việc tỷ lệ thất nghiệp tăng nhẹ là hệ quả “tích cực” của việc cắt giảm nhân sự trong bộ máy chính phủ, theo CNN.

ong Trump anh 1

Ông Trump phát biểu tại bang North Carolina (Mỹ) hôm 19/12. Ảnh: Reuters.

Những người ủng hộ phía sau ông giơ cao các khẩu hiệu “Giá thấp hơn” và “Lương cao hơn”. Tuy nhiên, mạch diễn thuyết kinh tế nhanh chóng bị ngắt quãng bởi những đoạn độc thoại ngẫu hứng - phong cách đã gắn liền với ông Trump hơn một thập kỷ qua.

Đáng chú ý, trong lúc chỉ trích các cuộc điều tra nhằm vào mình sau khi rời Nhà Trắng, ông Trump bất ngờ kể về việc các đặc vụ FBI từng lục soát khu nghỉ dưỡng Mar-a-Lago năm 2022, trong đó có cả ngăn đồ lót của phu nhân Melania Trump. Chi tiết này lập tức thu hút sự chú ý của đám đông và truyền thông.

“Tôi nghĩ cô ấy còn là phẳng chúng”, ông nói, như để nhấn mạnh mức độ “xâm phạm” mà bà Melania cảm thấy khi các đặc vụ FBI lục soát những món đồ lót được sắp xếp gọn gàng trong cuộc khám xét khu nghỉ dưỡng Mar-a-Lago năm 2022.

Bài phát biểu tiếp tục “chệch hướng” khi ông Trump nhắc lại những đối thủ chính trị cũ, công kích truyền thông và mỉa mai một số cựu đồng minh.

Khi ông giải thích về các cuộc đàm phán dẫn tới chương trình định giá thuốc, khán giả lắng nghe một cách lịch sự, dù khá im lặng, trong lúc ông bất ngờ bắt chước giọng Pháp của Tổng thống Emmanuel Macron khi tái hiện các cuộc thương lượng dược phẩm song phương.

Không khí chỉ thực sự bùng lên khi ông Trump nhắc lại đối thủ chính trị của mình cách đây gần một thập kỷ.

“Tôi không biết, nhưng đánh bại Hillary thật là vui”, ông nói trong tiếng reo hò vang dội. “Nhớ không, bà ấy là một người khó chịu. Tôi suýt dùng một từ bắt đầu bằng chữ B. Nhưng tôi nghĩ, ‘vợ tôi sẽ không vui đâu’”.

Ông cũng dành thời gian nói về sức khỏe cá nhân, giữa lúc xuất hiện các câu hỏi về thể lực và sự minh mẫn sau một số sự kiện gần đây.

“Tôi nghĩ có lẽ tôi là người rất ám ảnh. Tôi luôn nói rằng ám ảnh có kiểm soát thì tốt”, ông Trump phát biểu, nhưng cho rằng điều đó mang lại năng lượng và sự quyết liệt trong lãnh đạo.

Theo giới quan sát, dù bài phát biểu nằm trong chuỗi sự kiện được Nhà Trắng lên kế hoạch nhằm nhấn mạnh thông điệp kéo giảm giá cả, phong cách diễn thuyết lan man của ông Trump đang khiến nhiều đồng minh lo ngại.

Khi lợi thế chính trị về kinh tế có dấu hiệu suy giảm, họ cho rằng ông cần tập trung hơn vào những mối quan tâm trực tiếp của cử tri thay vì các câu chuyện cá nhân gây tranh cãi.

Hồ sơ Epstein: Dày đặc tên ông Clinton, TT Trump gần như vắng bóng

Loạt hồ sơ Epstein được công bố theo luật mới khiến dư luận Mỹ xôn xao khi các tài liệu tập trung nhiều vào cựu Tổng thống Mỹ Bill Clinton, còn ông Donald Trump gần như đứng ngoài.

9 giờ trước

Tổng thống Mỹ không loại trừ khả năng xung đột với Venezuela

Tổng thống Mỹ Donald Trump đã bình luận về khả năng bùng phát xung đột trực tiếp với Venezuela trong một cuộc phỏng vấn với NBC News được công bố ngày 19/12.

25:1487 hôm qua

Ông Trump đình chỉ xổ số thẻ xanh sau vụ xả súng

Chính quyền Tổng thống Trump quyết định đình chỉ chương trình xổ số thẻ xanh sau khi nghi phạm các vụ xả súng tại ĐH Brown và MIT được xác định từng nhập cảnh Mỹ theo diện này.

27:1614 hôm qua

Đọc để hiểu rõ hơn lịch sử nước Mỹ

Mục Thế giới giới thiệu cuốn sách "Lẽ thường" - cuốn sách của tác giả Thomas Paine được xuất bản lần đầu vào năm 1776 và đã có vai trò quan trọng trong thời kỳ lập quốc của Mỹ. Cho đến hôm nay, cuốn sách vẫn còn nguyên giá trị lịch sử đối với những ai quan tâm đến lịch sử nước Mỹ.

Phương Linh

ông Trump Donald Trump Mỹ Pháp Emmanuel Macron kinh tế Mỹ Melania Trump sức khỏe cá nhân giá cả ám ảnh

  • Emmanuel Macron

    Emmanuel Macron

    Emmanuel Jean-Michel Frédéric Macron tổng thống nước Pháp từ năm 2017 với 66,1% phiếu bầu ở vòng hai. Ở tuổi 39, ông trở thành tổng thống Pháp trẻ nhất trong lịch sử. Trước đây ông từng là Bộ trưởng Bộ Kinh tế, Công nghiệp và Kỹ thuật số từ năm 2014 đến năm 2016.

    • Ngày sinh: 21/12/1977
    • Nơi sinh: Amiens, Pháp
    • Vợ: Brigitte Trogneux

  • Mỹ

    Mỹ
    • Thủ đô: Washington, D.C.
    • Diện tích: 9.833.520 km²
    • Dân số: 325,72 triệu (WorldBank, 2017)
    • GDP: 19.390 tỷ USD (WorldBank, 2017)
    • Đơn vị tiền tệ: USD
    • Mã điện thoại: +1
    • Ngôn ngữ: Tiếng Anh

  • Pháp

    Pháp
    • Thủ đô: Paris
    • Diện tích: 549.100 km²
    • Dân số: 67,12 triệu (WorldBank, 2017)
    • GDP: 2.582 tỷ USD (WorldBank, 2017)
    • Đơn vị tiền tệ: Euro
    • Mã điện thoại: +33
    • Ngôn ngữ: Tiếng Pháp

Đọc tiếp

Du ‘ban minh’, TikTok van chua yen on hinh anh

Dù ‘bán mình’, TikTok vẫn chưa yên ổn

5 giờ trước 15:25 20/12/2025

0

TikTok đã công bố thỏa thuận bán phần lớn cổ phần tại Mỹ để đổi lấy việc được tồn tại ở thị trường này. Tuy vậy, vấn đề “công nghệ lõi” có thể khiến xung đột bùng phát.

Bạn có thể quan tâm

XEM NHIỀU

Xem thêm

Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

Từ chối Đồng ý