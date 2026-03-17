Lưới điện quốc gia Cuba tê liệt

Lưới điện quốc gia Cuba đã tê liệt hoàn toàn vào thứ Hai, đẩy hơn 10 triệu dân vào cảnh bóng tối. Nhiều chuyến bay tới Cuba đã bị hủy vì thiếu nhiên liệu.

Lệnh cấm vận kéo dài của Mỹ đang gây ra tình trạng khó khăn về nhiên liệu đối với Cuba. Ảnh: Reuters.

Theo Liên minh Điện lực Cuba (UNE), nguyên nhân trực tiếp dẫn đến sự cố ngắt lưới điện toàn quốc là tình trạng thiếu hụt nhiên liệu trầm trọng do lệnh phong tỏa dầu mỏ từ phía Mỹ.

Theo Ủy ban Điện lực quốc gia Cuba, việc 9 nhà máy nhiệt điện đồng loạt ngừng hoạt động do sự cố hoặc bảo trì đã gây thiếu hụt tới 1.960 MW. Con số này tương đương khoảng 70% nhu cầu tiêu thụ toàn quốc trong khung giờ cao điểm.

Chính quyền Mỹ gần đây đã tăng cường trừng phạt kinh tế đối với Cuba, trong đó có việc siết chặt nguồn cung dầu từ Venezuela, nguồn nhiên liệu chính của đảo quốc này.

Theo Al Jazeera, từ ngày 9/1 đến nay, quốc đảo này đã không nhận được chuyến tàu chở dầu nào, khiến tình trạng thiếu nhiên liệu và thực phẩm trở nên trầm trọng hơn.

“Chúng tôi cắt toàn bộ dầu và tiền, cắt mọi thứ từ Venezuela, nguồn cung duy nhất của họ. Và họ muốn đạt thỏa thuận”, Tổng thống Mỹ Trump nói với Politico.

Sau khi quân đội Mỹ bắt giữ ông Nicolas Maduro, Mỹ yêu cầu chính quyền lâm thời của bà Delcy Rodriguez dừng vận chuyển dầu tới Cuba. Phía Mỹ cũng đưa ra cảnh báo về các biện pháp trừng phạt đối với những quốc gia khác, bao gồm Mexico, nếu cung cấp nhiên liệu cho hòn đảo này - một quốc gia phụ thuộc phần lớn vào nguồn năng lượng nhập khẩu.

Đầu tháng này, một vụ mất điện kéo dài hơn một ngày cũng đã ảnh hưởng đến 2/3 đất nước, chủ yếu ở khu vực miền Trung và miền Tây, sau sự cố tại Antonio Guiteras - nhà máy điện lớn nhất hòn đảo.

Các hành động của Mỹ đã làm trầm trọng thêm tình trạng suy thoái kinh tế kéo dài nhiều năm của Cuba, gây ra một cuộc khủng hoảng nhân đạo trong bối cảnh thiếu hụt trên diện rộng từ nhiên liệu, thực phẩm cho đến thuốc men.