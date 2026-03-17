Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Thế giới

Lưới điện quốc gia Cuba tê liệt

  • Thứ ba, 17/3/2026 08:14 (GMT+7)
  • 1 giờ trước

Lưới điện quốc gia Cuba đã tê liệt hoàn toàn vào thứ Hai, đẩy hơn 10 triệu dân vào cảnh bóng tối. Nhiều chuyến bay tới Cuba đã bị hủy vì thiếu nhiên liệu.

Lệnh cấm vận kéo dài của Mỹ đang gây ra tình trạng khó khăn về nhiên liệu đối với Cuba. Ảnh: Reuters.

Theo Liên minh Điện lực Cuba (UNE), nguyên nhân trực tiếp dẫn đến sự cố ngắt lưới điện toàn quốc là tình trạng thiếu hụt nhiên liệu trầm trọng do lệnh phong tỏa dầu mỏ từ phía Mỹ.

Theo Ủy ban Điện lực quốc gia Cuba, việc 9 nhà máy nhiệt điện đồng loạt ngừng hoạt động do sự cố hoặc bảo trì đã gây thiếu hụt tới 1.960 MW. Con số này tương đương khoảng 70% nhu cầu tiêu thụ toàn quốc trong khung giờ cao điểm.

Chính quyền Mỹ gần đây đã tăng cường trừng phạt kinh tế đối với Cuba, trong đó có việc siết chặt nguồn cung dầu từ Venezuela, nguồn nhiên liệu chính của đảo quốc này.

Theo Al Jazeera, từ ngày 9/1 đến nay, quốc đảo này đã không nhận được chuyến tàu chở dầu nào, khiến tình trạng thiếu nhiên liệu và thực phẩm trở nên trầm trọng hơn.

“Chúng tôi cắt toàn bộ dầu và tiền, cắt mọi thứ từ Venezuela, nguồn cung duy nhất của họ. Và họ muốn đạt thỏa thuận”, Tổng thống Mỹ Trump nói với Politico.

Sau khi quân đội Mỹ bắt giữ ông Nicolas Maduro, Mỹ yêu cầu chính quyền lâm thời của bà Delcy Rodriguez dừng vận chuyển dầu tới Cuba. Phía Mỹ cũng đưa ra cảnh báo về các biện pháp trừng phạt đối với những quốc gia khác, bao gồm Mexico, nếu cung cấp nhiên liệu cho hòn đảo này - một quốc gia phụ thuộc phần lớn vào nguồn năng lượng nhập khẩu.

Đầu tháng này, một vụ mất điện kéo dài hơn một ngày cũng đã ảnh hưởng đến 2/3 đất nước, chủ yếu ở khu vực miền Trung và miền Tây, sau sự cố tại Antonio Guiteras - nhà máy điện lớn nhất hòn đảo.

Các hành động của Mỹ đã làm trầm trọng thêm tình trạng suy thoái kinh tế kéo dài nhiều năm của Cuba, gây ra một cuộc khủng hoảng nhân đạo trong bối cảnh thiếu hụt trên diện rộng từ nhiên liệu, thực phẩm cho đến thuốc men.

Ông Trump yêu cầu Iran 'đầu hàng vô điều kiện', không đàm phán

Tổng thống Donald Trump khẳng định Mỹ không muốn đàm phán chấm dứt chiến sự với Iran, đồng thời yêu cầu Tehran đầu hàng vô điều kiện.

00:07 7/3/2026

Đằng sau việc ông Trump muốn tham gia chọn lãnh tụ mới của Iran

Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố muốn có tiếng nói trong việc lựa chọn lãnh đạo mới của Iran sau khi Lãnh tụ tối cao Ali Khamenei thiệt mạng. Tuy nhiên, các chuyên gia cho rằng cấu trúc quyền lực đặc thù của Tehran khiến kịch bản này khó xảy ra.

22:14 6/3/2026

Danh Tú

Cuba Iran Tổng thống Mỹ Lưới điện quốc gia tê liệt Donald Trump Mỹ Pháp Mexico Ông Trump

  • Mỹ

    Mỹ
    • Thủ đô: Washington, D.C.
    • Diện tích: 9.833.520 km²
    • Dân số: 325,72 triệu (WorldBank, 2017)
    • GDP: 19.390 tỷ USD (WorldBank, 2017)
    • Đơn vị tiền tệ: USD
    • Mã điện thoại: +1
    • Ngôn ngữ: Tiếng Anh

  • Pháp

    Pháp
    • Thủ đô: Paris
    • Diện tích: 549.100 km²
    • Dân số: 67,12 triệu (WorldBank, 2017)
    • GDP: 2.582 tỷ USD (WorldBank, 2017)
    • Đơn vị tiền tệ: Euro
    • Mã điện thoại: +33
    • Ngôn ngữ: Tiếng Pháp

  • Mexico

    Mexico
    • Thủ đô: Mexico
    • Diện tích: 1.964.400 m2
    • Dân số: 129,6 triệu (WorldBank, 2017)
    • GDP: 1.149 tỷ USD (WorldBank, 2017)
    • Đơn vị tiền tệ: Peso Mexico
    • Mã điện thoại: +52
    • Ngôn ngữ: Tiếng Tây Ban Nha và ngôn ngữ bản địa

Đọc tiếp

Du luan hoan nghenh My - Cuba dam phan hinh anh

Dư luận hoan nghênh Mỹ - Cuba đàm phán

16:30 14/3/2026 16:30 14/3/2026

0

Cộng đồng quốc tế kỳ vọng đối thoại giữa Mỹ và Cuba có thể mở ra cơ hội hạ nhiệt căng thẳng kéo dài nhiều thập kỷ giữa hai nước.

TT Trump: Co the som co thoa thuan voi Cuba hinh anh

TT Trump: Có thể sớm có thỏa thuận với Cuba

16 giờ trước 17:15 16/3/2026

0

Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết Washington đang tiến hành các cuộc trao đổi với Cuba và hai bên có thể sớm đạt được một thỏa thuận, song ưu tiên hiện tại của Mỹ vẫn là xử lý vấn đề Iran.

Bạn có thể quan tâm

XEM NHIỀU

Xem thêm

Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

Từ chối Đồng ý