Ông Trump yêu cầu Iran 'đầu hàng vô điều kiện', không đàm phán

Tổng thống Donald Trump khẳng định Mỹ không muốn đàm phán chấm dứt chiến sự với Iran, đồng thời yêu cầu Tehran đầu hàng vô điều kiện.

Tổng thống Donald Trump tại sự kiện ở Nhà Trắng hôm 6/3. Ảnh: Reuters.

“Sẽ không có thỏa thuận nào với Iran ngoài ĐẦU HÀNG VÔ ĐIỀU KIỆN!”, ông Trump viết trên mạng xã hội Truth Social, đồng thời khẳng định Mỹ và đồng minh sẽ lựa chọn bộ máy lãnh mới “chấp nhận được” cho Iran.

Theo Bloomberg, phát biểu của ông Trump là tín hiệu cho thấy Nhà Trắng có thể đang chuẩn bị cho cuộc xung đột kéo dài, sau khi giới chức Mỹ trước đó khẳng định không đặt mục tiêu thay đổi chế độ. Trong những ngày đầu xung đột với Iran, ông Trump từng thể hiện thái độ vẫn sẵn sàng đàm phán.

Cho đến nay, cuộc xung đột đã gây ra cái chết của ít nhất 1.332 người bên trong Iran và của hàng chục người tại các nước khác trong khu vực do các đòn đáp trả. 6 binh sĩ Mỹ đã thiệt mạng, tất cả đều trong hai ngày đầu giao tranh.

Iran dự kiến chuẩn bị bầu người kế nhiệm Lãnh tụ tối cao Ali Khamenei, người đã thiệt mạng hôm 28/2, ngày đầu cuộc xung đột. Một trong những ứng viên là người con trai thứ hai của nhà lãnh đạo quá cố, ông Mojtaba Khamenei.

Tổng thống Trump từng gọi Mojtaba là “đồ tép riu”, cho rằng đối phương sẽ không thay đổi chính sách hiện tại của chính quyền. Ông khẳng định muốn trực tiếp tham gia vào việc lựa chọn lãnh đạo tiếp theo của Iran. Trả lời phỏng vấn hôm 6/3 với NBC News, ông Trump nói muốn loại bỏ hoàn toàn cấu trúc lãnh đạo của Iran.

“Chúng tôi muốn tiến vào và dọn sạch mọi thứ”, ông Trump nói. “Chúng tôi không muốn một người sẽ tái thiết lại trong vòng 10 năm”.

Trong sự kiện cùng ngày 6/3 tại Nhà Trắng, ông Trump kêu gọi lực lượng vũ trang Iran đầu hàng nếu không muốn phải chịu hậu quả, đồng thời thúc giục nhân viên ngoại giao nước này xin tị nạn tại nơi họ đang công tác.

“Tôi một lần nữa kêu gọi tất cả thành viên của Lực lượng Vệ binh Cách mạng Iran, quân đội và cảnh sát, hãy hạ vũ khí”, SCMP dẫn lời ông Trump. “Như vậy các bạn sẽ hoàn toàn an toàn với quyền miễn trừ toàn diện, nếu không các bạn sẽ phải đối mặt với cái chết chắc chắn, và tôi không muốn nhìn thấy điều đó”.

“Chúng tôi cũng kêu gọi các nhà ngoại giao Iran trên khắp thế giới xin tị nạn, giúp chúng tôi định hình một Iran mới và tốt đẹp hơn, một đất nước có tiềm năng to lớn”, ông Trump nói thêm.

Đầu tuần này, Tehran phủ nhận thông tin Bộ Tình báo Iran đã liên hệ với Mỹ để đàm phán chấm dứt chiến sự, sau khi tờ New York Times đưa tin các đặc vụ Iran đã gián tiếp liên lạc với Cơ quan Tình báo Trung ương Mỹ (CIA) nhằm tìm cách dàn xếp ngừng giao tranh.

Bản tin của New York Times “hoàn toàn sai sự thật và là đòn chiến tranh tâm lý”, hãng thông tấn Tasnim dẫn lời nguồn tin từ Bộ Tình báo Iran cho biết.

Cuộc xung đột Iran với Mỹ - Israel đã đẩy giá dầu Brent lên mức cao nhất gần hai năm qua và khiến thị trường trái phiếu toàn cầu lao dốc, trong bối cảnh lo ngại giá năng lượng tăng cao sẽ buộc ngân hàng trung ương các nước phải làm chậm tốc độ cắt giảm lãi suất. Đồng USD đang tăng mạnh nhất theo tuần kể từ năm 2024.

