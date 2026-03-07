Ông Trump: ‘Chúng tôi muốn tiến vào Iran và dọn sạch mọi thứ’

Tổng thống Mỹ Donald Trump chính thức dập tắt mọi hy vọng ngoại giao bằng tuyên bố từ chối đàm phán, đồng thời khẳng định Mỹ cùng đồng minh sẽ lựa chọn một ban lãnh đạo "chấp nhận được.

Iran phóng tên lửa Khorramshahr vào trụ sở Bộ Quốc phòng Israel, đồng thời dùng hơn 120 drone và tên lửa tấn công loạt căn cứ tại UAE, Qatar, Bahrain và Saudi Arabia để trả đũa.

Israel tuyên bố đã phá hủy 80% hệ thống phòng không và vô hiệu hóa 60% bệ phóng tên lửa đạn đạo của Iran sau 2.500 lượt xuất kích.

Tổng thống Donald Trump muốn tham gia lựa chọn lãnh tụ mới của Iran. Ông công khai bác bỏ ứng viên Mojtaba Khamenei - con trai cố lãnh đạo. Trong khi tướng Mỹ tuyên bố đánh chìm 30 tàu Iran.

Châu Âu đang chia rẽ về cách ứng phó với cuộc xung đột leo thang. Anh, Pháp đã triển khai các khí tài quân sự phòng thủ trong khi Đức, Ireland, Bỉ và Hà Lan nhấn mạnh vào ngoại giao, theo Al Jazeera.

Máy bay Mỹ tham gia chiến đấu tại Iran. Ảnh: US Navy.

Trong một động thái làm rung chuyển các nỗ lực trung gian quốc tế, ngày 6/3 ông Trump đã khẳng định: “Sẽ không có thỏa thuận nào với Iran ngoại trừ đầu hàng vô điều kiện!".

Điều này cho thấy Nhà Trắng có thể chuẩn bị cho một cuộc xung đột kéo dài, trái ngược với các khẳng định trước đây của giới chức Mỹ là không nhằm thay đổi chế độ.

Ông bác bỏ ứng viên Mojtaba Khamenei - con trai cố lãnh đạo - và gọi là “đồ tép riu”, cho rằng đối phương sẽ không thay đổi chính sách hiện tại của chính quyền Iran.

“Chúng tôi muốn tiến vào và dọn sạch mọi thứ. Chúng tôi không muốn một người sẽ tái thiết lại trong vòng 10 năm", ông Trump nói.

Trước đó, Iran đã phủ nhận thông tin cho rằng cơ quan tình báo nước này đã liên hệ với Mỹ để đàm phán chấm dứt xung đột tại Trung Đông.

Tính đến nay, cuộc chiến đã khiến trên 1.300 người tại Iran thiệt mạng, 6 binh sĩ Mỹ tử trận, theo Bloomberg.

Giá dầu Mỹ ghi nhận tuần tăng kỷ lục lịch sử

Giá dầu thô Mỹ (WTI) vừa thiết lập mức tăng tuần mạnh nhất kể từ năm 1983 với mức tăng khoảng 36%, đạt ngưỡng trên 91 USD /thùng. Riêng phiên ngày 6/3, giá dầu WTI vọt tăng hơn 12%, mức cao nhất kể từ tháng 10/2023.

Cùng đà tăng, dầu Brent đã vượt 94 USD /thùng (tăng hơn 9%), chạm mốc cao nhất kể từ tháng 4/2024. Tại thị trường bán lẻ, giá xăng trung bình ở Mỹ tăng mạnh 0,34 USD chỉ trong một tuần, lên mức 3,32 USD /gallon - tốc độ tăng nhanh nhất tính từ thời điểm cuộc xung đột Nga-Ukraine nổ ra vào tháng 3/2022.

Nguyên nhân chính do cuộc chiến tại Iran và căng thẳng Trung Đông làm dấy lên lo ngại gián đoạn nguồn cung kéo dài. Ngoài ra, việc Kuwait bắt đầu cắt giảm sản lượng tại một số mỏ do thiếu khả năng lưu trữ cũng gây áp lực lên thị trường năng lượng toàn cầu, theo Wall Street Journal.

Ông Trump tuyên bố tăng gấp bốn lần sản lượng vũ khí

Tổng thống Donald Trump cho biết các công ty quốc phòng Mỹ đã đồng ý tăng gấp bốn lần sản lượng loại vũ khí mà ông gọi là "đẳng cấp” sau một cuộc họp tại Nhà Trắng.

Trong một bài đăng trên Truth Social, Tổng thống cho biết việc mở rộng các cơ sở sản xuất đã bắt đầu từ ba tháng trước và các nhà máy mới đang được triển khai.

Ông nói thêm: "Mỹ muốn đạt được mức số lượng cao nhất trong thời gian nhanh nhất có thể".

Tuyên bố này được đưa ra bất chấp việc ông Trump cũng khẳng định trong cùng bài đăng rằng Mỹ có "nguồn cung đạn dược gần như vô hạn", thứ mà ông cho biết hiện được sử dụng tại Iran.

Rạn nứt quan hệ vùng Vịnh - Mỹ

Trao đổi với Al Jazeera, một chuyên gia nhận định Mỹ đã gây tổn hại nghiêm trọng đến mối quan hệ với các quốc gia vùng Vịnh khi theo đuổi chiến tranh với Iran.

Ông Omar Rahman, nghiên cứu viên tại Hội đồng Trung Đông về các vấn đề toàn cầu (Doha), cho biết các nước vùng Vịnh - tiêu biểu là Ả Rập Xê-út và UAE - đã dành nhiều năm qua để nỗ lực hàn gắn quan hệ với Iran.

"Dù vậy, Washington đã phớt lờ những quan ngại từ phía vùng Vịnh để thúc đẩy điều mà dư luận Mỹ và quốc tế gọi là một 'cuộc chiến tự chọn' (war of choice)", ông nói.

Song song đó, quan điểm cho rằng sự hiện diện của các căn cứ quân sự Mỹ là "lá chắn bảo vệ" khu vực đã bị đập tan. Theo ông Rahman, điều này đang trực tiếp làm xói mòn niềm tin của các quốc gia vùng Vịnh đối với Mỹ.

Khủng hoảng nhân đạo tại Lebanon: "Sốc, sợ hãi và bối rối"

Mohammad Taleb, cán bộ dự án của tổ chức Islamic Relief Lebanon, đã chia sẻ với Al Jazeera về thảm cảnh của những người dân phải di dời sau các cuộc tấn công của Israel.

"Tình hình hiện tại thực sự đau đớn và đầy thách thức. Nhiều gia đình đang vật lộn để đối phó với thực tại. Họ đang trong trạng thái sốc, sợ hãi và bối rối. Nhiều người bị sang chấn tâm lý và lo sợ rằng bi kịch này sẽ không sớm kết thúc”, ông Taleb nói.

Taleb cho biết nhiều người đang chật vật tìm chỗ trong các khu trú ẩn do tình trạng quá tải. Ông mô tả cảnh tượng bên trong một khu trú ẩn mà ông đã đến thăm ngày hôm qua. “Tình hình thực sự thảm khốc và khó khăn. Tôi đã chứng kiến một cảnh tượng rất đau lòng, nơi có hơn 20 cá nhân bị nhồi nhét hoặc tập trung quá đông trong một căn phòng nhỏ duy nhất mà không có điện hay nước”.

Ông đã kêu gọi cộng đồng quốc tế “hiểu rõ tính cấp bách của tình hình” tại Lebanon và “cung cấp sự hỗ trợ ngay lập tức cũng như lâu dài để bảo vệ tính mạng cùng với nhân phẩm của các gia đình phải di dời”.

Ngày 6/3, Cao ủy Liên Hợp Quốc về người tị nạn (UNHCR) chính thức xác định cuộc khủng hoảng tại Trung Đông là một tình trạng nhân đạo khẩn cấp nghiêm trọng, đồng thời kêu gọi đảm bảo an toàn tuyệt đối cho thường dân.

Iran phóng tên lửa mang đầu đạn 1,5 tấn về phía Israel Hãng thông tấn Mehr đã công bố đoạn video ghi lại cảnh Iran phóng tên lửa đạn đạo Khorramshahr-4 về phía trung tâm Tel Aviv, sân bay Ben Gurion (Israel) ngày 5/3.

Israel không kích dữ dội vào khu phức hợp của Đại giáo chủ Iran Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) vừa công bố video ghi lại cảnh các tiêm kích Israel tấn công khu vực trung tâm Tehran. Trước đó, Israel điều 50 chiến đấu cơ tham gia không kích trong ngày 6/3, để phá nát boongke ngầm nằm bên dưới khu phức hợp, nơi Đại giáo chủ Ali Khamenei thường lưu lại khi còn sống. Theo Israel, boongke này đang được sử dụng làm trung tâm chỉ huy khẩn cấp.