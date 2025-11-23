Điều gì xảy ra nếu uống bia trước khi uống rượu?

Nhiều người cho rằng uống bia trước khi uống rượu để không bị say hoặc uống rượu có thể làm ấm người. Tuy nhiên, những quan niệm này rất sai lầm.

Việc uống bia trước khi uống rượu sẽ không có tác dụng giảm độ say. Ảnh: Freepik.

Rượu có lịch sử lâu đời - con người đã sản xuất và tiêu thụ rượu trong hơn 10.000 năm, tương đương với thời gian chúng ta biết đến nông nghiệp. Rượu là thức uống có cồn phổ biến trên thế giới. Tuy nhiên, do chứa cồn, đồ uống này khiến mọi người dễ say xỉn, mệt mỏi.

Vì vậy, những người thường xuyên phải uống rượu tìm đến một số cách để giải tỏa mệt mỏi, đau đầu do rượu. Trên thực tế, có nhiều mẹo truyền miệng uống rượu để không say, không hại sức khỏe đã ra đời. Tuy nhiên, không phải mẹo nào trong số đó cũng phù hợp, thậm chí gây ra những tác hại càng nguy hiểm hơn với sức khỏe khi uống rượu.

Dưới đây là một vài lầm tưởng phổ biến về rượu, đã được nghiên cứu khoa học bác bỏ, theo Popular Science.

Uống bia trước khi uống rượu sẽ không bao giờ say

Bạn có lẽ đã từng nghe câu "uống bia trước rượu sẽ không bao giờ say" hoặc "uống bia trước rượu vang và bạn sẽ thấy khỏe khoắn". Tuy nhiên, không có nghiên cứu khoa học nào chứng minh cho quan niệm này.

Thậm chí, Viện Quốc gia về Lạm dụng Rượu và Nghiện rượu cho biết quan niệm thứ tự uống rượu là nguyên nhân gây nôn nao là sai lầm. "Nhìn chung, một người uống càng nhiều rượu thì tình trạng nôn nao càng tệ", cơ quan này cho biết. "Điều này đúng bất kể người đó uống bia, rượu vang, rượu mạnh chưng cất hay kết hợp những thứ này".

Các nhà nghiên cứu tại Đại học Witten/Herdecke đã công bố bài báo chuyên sâu về vấn đề này. Họ cho một nhóm người uống bia rồi rượu vang, hoặc ngược lại, cùng với nhóm đối chứng chỉ uống một loại đồ uống. Sau đó, họ mời những người tham gia vào một buổi khác, lần này với rượu vang rồi đến bia theo thứ tự ngược lại, và so sánh mức độ say xỉn. Kết quả là nhiều người vẫn bị say xỉn, cho thấy thứ tự đồ uống không có tác động thực sự nào.

Rượu giúp cơ thể ấm lên

Nhiều người có thể cảm thấy nóng bừng sau khi uống rượu. Nhưng điều đó không có nghĩa là rượu thực sự làm cơ thể ấm lên. Cảm giác nóng bừng đó chỉ là cảm giác nhiệt độ thoát ra khỏi cơ thể, và điều này không hề lý tưởng.

Tiến sĩ Krishna Vakharia, bác sĩ y khoa tại Anh, giải thích tác động của rượu lên nhiệt độ cơ thể: "Mặc dù má đỏ bừng, đổ mồ hôi và bốc hỏa khiến chúng ta cảm thấy nóng, nhiệt độ cơ thể bên trong của chúng ta thực chất đang giảm xuống".

Nghiên cứu tại Trung tâm Nghiên cứu Tiên tiến về Khoa học Con người thuộc Đại học Waseda, Nhật Bản, cũng kết luận rượu thực sự làm giảm nhiệt độ cơ thể bên trong. Những người tham gia uống nước hoặc rượu trong một căn phòng hơi nóng.

Kết quả nghiên cứu cho thấy lưu lượng máu dưới da và tốc độ đổ mồ hôi ở ngực trong buổi uống rượu tăng đáng kể so với nhóm đối chứng 10 phút sau khi uống. Nhưng sau 20 phút, nhiệt độ cơ thể ở những người uống rượu bắt đầu giảm sau khi bắt đầu đổ mồ hôi và cuối cùng giảm xuống thấp hơn 0,3°C so với nhóm đối chứng.

Điều này có nghĩa là rượu làm bạn thấy ấm áp bằng cách giải phóng nhiệt trong cơ thể. Nhưng chính nhiệt lượng đó là thứ bạn cần để giữ ấm trong thời tiết lạnh, nên uống rượu không phải là cách tốt để giữ ấm.

Uống cà phê giảm say rượu

Rượu là loại chất gây nghiện phổ biến thứ hai trên thế giới, sau caffeine. Vậy nên, có quan niệm phổ biến về việc kết hợp cả hai: uống cà phê, hoặc bất kỳ loại đồ uống chứa caffeine nào, có thể giúp người say rượu tỉnh táo. Quan niệm này hoàn toàn sai lầm.

Caffeine có thể giúp bạn tỉnh táo, nhưng nó không thể chống lại tác dụng của rượu. Nghiên cứu do Trường Y tế Công cộng Đại học Boston thực hiện đã yêu cầu 127 người tham gia uống ngẫu nhiên một trong 4 loại bia: bia không cồn, có hoặc không có caffeine, và bia có cồn, có hoặc không có caffeine. Sau đó, những người tham gia được yêu cầu lái một chiếc xe mô phỏng.

Kết quả nghiên cứu cho thấy việc thêm caffeine vào rượu dường như không cải thiện khả năng lái xe hoặc khả năng tập trung/thời gian phản ứng so với việc chỉ uống rượu. Điều này phù hợp với quan điểm khoa học chung. Một tách cà phê có thể giúp bạn tỉnh táo, ngay cả sau vài ly, nhưng điều đó không có nghĩa là bạn đã tỉnh rượu. Chỉ có thời gian mới làm được điều đó.