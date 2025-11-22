Bệnh truyền nhiễm ở TP.HCM tăng cao bất thường, nhiều trẻ nhập viện

Số ca bệnh tay chân miệng tại TP.HCM tăng mạnh, bệnh viện ghi nhận lượng trẻ nhập viện cao hơn nhiều so với 4 tuần trước, đặc biệt nhóm đi nhà trẻ có nguy cơ lây nhiễm cao.

Bác sĩ đang thăm khám cho một bệnh nhi bị tay chân miệng. Ảnh: Nguyễn Thuận.

Theo thống kê của Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TP.HCM (CDC), tuần qua, thành phố ghi nhận 1.481 trường hợp mắc tay chân miệng, tăng 42% so với trung bình của bốn tuần trước đó. Tính từ đầu năm 2025 đến hết tuần 45, tổng số ca tích lũy đã lên đến 29.395 ca.

Ba địa bàn có tỷ lệ số ca tay chân miệng trên 100.000 dân cao nhất gồm Côn Đảo, Nhà Bè và Bình Tân. Đáng chú ý, số ca mắc đang gia tăng nhanh đúng vào giai đoạn cuối năm, vốn được xem là thời điểm dịch thường hạ nhiệt theo quy luật dịch tễ hàng năm.

Gia đình đảo lộn vì con mắc tay chân miệng

Tại Bệnh viện Nhi đồng 1 (TP.HCM), ca mắc bệnh tay chân miệng đến khám ngoại trú và điều trị nội trú tăng liên tục trong khoảng 10 ngày gần đây. Không ít phụ huynh đưa con đến bệnh viện khi tình trạng đã chuyển nặng vì nhầm lẫn triệu chứng, hoặc chủ quan vì trẻ đã từng bị bệnh tay chân miệng trước đó và nghĩ bệnh sẽ dễ nhận biết.

Chị Lê Thị Nhung Nhi là một trong những trường hợp như vậy. Con chị xuất hiện các nốt trên da nên gia đình nghĩ do muỗi hoặc kiến đốt, không nghi ngờ bệnh tay chân miệng vì bé không nổi bóng nước.

Bé sốt cao gần 40 độ, uống thuốc hạ sốt thì giảm sau ba ngày, tiếp tục sinh hoạt bình thường vài hôm sau đó. Tuy nhiên bé lại sốt trở lại, nhiệt độ hơn 38 độ khiến gia đình lo lắng đưa đến bệnh viện.

"Bác sĩ chẩn đoán bé bị bệnh tay chân miệng độ 2A và yêu cầu nhập viện theo dõi 1-2 ngày, nếu ổn mới được về", chị Nhi chia sẻ.

Trẻ bị nổi bóng nước ở vị trí tay chân miệng. Ảnh: L.T.

Bác sĩ Tiêu Châu Thy, khoa Nhiễm - Thần kinh, Bệnh viện Nhi đồng 1, cho biết tình hình tay chân miệng đang diễn biến theo chiều hướng tăng cả ở ngoại trú và nội trú. Nếu trước đây mỗi tuần bệnh viện tiếp nhận dưới 20 ca nhập viện thì hiện nay số ca đã tăng lên 40-50 ca mỗi tuần.

Tay chân miệng là bệnh truyền nhiễm được chia làm bốn mức độ, trong đó từ mức độ 2A trở lên trẻ bắt buộc phải nhập viện theo dõi khi có những dấu hiệu nguy hiểm như sốt cao liên tục không hạ sau hai ngày hoặc xuất hiện tình trạng giật mình, chới với.

Những trường hợp gần đây có xu hướng nặng hơn và nhiều ca dương tính với EV71, một chủng enterovirus có khả năng gây biến chứng nguy hiểm hơn so với các chủng khác gây bệnh tay chân miệng.

Trẻ sơ sinh 4,5 tháng tuổi cũng mắc tay chân miệng

Tình trạng gia tăng ca tay chân miệng cũng được ghi nhận tại Bệnh viện Nhân dân Gia Định. Bác sĩ chuyên khoa I Phạm Thị Hoàng Oanh, Trưởng khoa Nhi, cho biết số ca mắc tay chân miệng đang tăng khoảng 40% so với trung bình của bốn tuần trước, đồng thời cao hơn rõ rệt so với thời gian trước đó.

Theo bác sĩ Oanh, ca tay chân miệng tăng cao, nguyên nhân chủ yếu xuất phát từ vấn đề vệ sinh và phòng bệnh chưa được thực hiện tốt. Nhiều trẻ đi nhà trẻ và lây chéo cho các em nhỏ trong gia đình, đặc biệt là nhóm trẻ dưới một tuổi. Khoa từng tiếp nhận trường hợp bệnh nhi chỉ mới 4,5 tháng tuổi đã mắc tay chân miệng.

Số ca tay chân miệng ở TP.HCM đang tăng. Ảnh: Khương Nguyễn.

Hiện khoa điều trị nội trú 4 ca, còn lại chủ yếu theo dõi ngoại trú. Những trẻ sốt cao liên tục, nhỏ tuổi, quấy khóc nhiều hoặc gia đình không đảm bảo điều kiện chăm sóc sẽ được cho nhập viện theo dõi 1-2 ngày. Khi hết sốt và ổn định, trẻ có thể xuất viện.

Một điểm đáng chú ý là trong đợt tăng ca lần này, trẻ xuất hiện nhiều bóng nước hơn nhưng những trường hợp có bóng nước thường không quá đáng lo ngại.

Điều làm bác sĩ lưu ý nhiều hơn là trẻ mắc tay chân miệng nhưng không nổi bóng nước, chỉ sốt cao, loét họng và quấy khóc nhiều. Đây là nhóm trẻ dễ bị nhầm sang bệnh viêm họng hoặc sốt virus thông thường, dẫn đến chậm trễ trong thăm khám.

Số trẻ đến phòng khám của khoa Nhi Bệnh viện Nhân dân Gia Định rải rác cả ngày, ước khoảng 10 ca/ngày và cũng tăng hơn so với tháng trước. Điều này bất thường vì các năm trước đỉnh dịch thường xảy ra từ tháng 4 đến tháng 10, còn thời điểm này lẽ ra số ca phải giảm nhưng lại tiếp tục tăng nhanh.

Tay chân miệng là bệnh truyền nhiễm lây từ người sang người, dễ gây thành dịch do virus đường ruột gây ra. Hai nhóm tác nhân gây bệnh thường gặp là Coxsackie virus (A16) và Enterovirus 71 (EV71).

Bệnh có thể gây nhiều biến chứng nguy hiểm như viêm não - màng não, viêm cơ tim, phù phổi cấp dẫn đến nguy hiểm tính mạng nếu không được phát hiện sớm và xử trí kịp thời.

Virus tay chân miệng có thể lây lan sang người khác thông qua đường hô hấp của người bị nhiễm bệnh:

- Dịch tiết mũi và cổ họng, chẳng hạn nước bọt, nước dãi hoặc chất nhầy mũi (khi người bệnh ho hoặc hắt hơi).

- Chất lỏng từ mụn nước hoặc vảy.

- Phân.

- Chạm vào người bị nhiễm bệnh hoặc tiếp xúc gần gũi khác, như hôn, ôm, dùng chung cốc hoặc dụng cụ ăn uống.

Những người mắc bệnh tay chân miệng thường dễ lây nhất trong tuần đầu tiên họ bị bệnh. Đôi khi, người bệnh có thể lây lan virus cho người khác trong nhiều ngày hoặc nhiều tuần sau khi các triệu chứng biến mất hoặc kể cả khi họ không có triệu chứng nào.