Đi khám vì 3 dấu hiệu, bất ngờ phát hiện suy thận giai đoạn cuối

Một phụ nữ 38 tuổi ở Quảng Nam bất ngờ được chẩn đoán suy thận giai đoạn cuối sau khi xuất hiện mệt mỏi, khó thở. Bệnh nhân phải lọc máu cấp cứu và đối mặt lịch chạy thận định kỳ.

Bệnh viện Đa khoa khu vực Quảng Nam vừa tiếp nhận bệnh nhân nữ trong tình trạng mệt mỏi và khó thở tăng dần. Kết quả khiến bệnh nhân và gia đình bất ngờ khi đây là dấu hiệu suy thận.

Tại khoa Cấp cứu, bác sĩ ghi nhận bệnh nhân trong tình trạng nguy kịch: huyết áp tăng vọt lên 200/110 mmHg (so với mức bình thường khoảng 120/80 mmHg), ure máu 54 mmol/L và creatinin 1.630 µmol/L - cao gấp nhiều lần giá trị sinh lý, cho thấy dấu hiệu suy thận nặng. Người bệnh cũng thiếu máu trầm trọng, với RBC chỉ 1,8 T/L và hemoglobin 5 g/dL, thấp hơn rất nhiều so với mức bình thường.

Siêu âm cho thấy hai thận teo nhỏ, phân biệt tủy vỏ kém, tất cả đều báo hiệu suy thận nặng. Ngay lập tức, các bác sĩ tiến hành chạy thận cấp cứu cho bệnh nhân.

Sau thời gian dài xuất hiện triệu chứng suy thận âm thầm, bệnh nhân nhập viện và phải lọc thận cấp cứu. Ảnh: BVCC.

Qua khai thác tiền sử, bệnh nhân cho biết từng được phát hiện bất thường về thận nhưng do không có triệu chứng rõ rệt nên không theo dõi hay điều trị. Trong vài ngày gần đây, tình trạng mệt mỏi, ăn uống kém và khó thở tăng dần khiến bệnh nhân phải nhập viện.

Khi được bác sĩ chẩn đoán suy thận giai đoạn cuối và tư vấn về chạy thận cấp cứu, khả năng phải chạy thận định kỳ 2-3 lần/tuần, bệnh nhân và gia đình vẫn còn bất ngờ và suy sụp.

Bệnh thận mạn là tình trạng thận bị tổn thương dần, kéo dài nhiều tháng hoặc nhiều năm, làm giảm khả năng lọc máu và loại bỏ chất thải ra khỏi cơ thể. Do thận có khả năng bù trừ cao, nhiều người không có triệu chứng cho đến khi bệnh đã tiến triển nặng, thậm chí là giai đoạn cuối, dẫn đến việc phát hiện khi đã cần chạy thận.

Các bác sĩ khuyến cáo người dân nên theo dõi sức khỏe định kỳ bằng cách kiểm tra chức năng thận, huyết áp và đường huyết mỗi 3-6 tháng, đặc biệt nếu có các yếu tố nguy cơ. Việc kiểm soát huyết áp, đường huyết và duy trì chế độ ăn hợp lý cũng giúp hạn chế tiến triển của bệnh thận.

Người bệnh cần tuân thủ lịch hẹn chạy thận định kỳ và các điều trị hỗ trợ, đồng thời chuẩn bị tâm lý bằng cách tìm hiểu, nghe tư vấn về chạy thận định kỳ, lọc máu và chăm sóc tại nhà.