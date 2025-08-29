Điều chỉnh lịch loạt chuyến bay ngày 30/8 do áp thấp nhiệt đới

Một số chuyến bay đến Quảng Trị, Huế của Vietnam Airlines phải thay đổi giờ bay vì ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới. Các chuyến bay nội địa khác có thể bị ảnh hưởng dây chuyền.

Áp thấp nhiệt đời có thể ảnh hưởng đến sự an toàn của các chuyến bay. Ảnh: VNA.

Vietnam Airlines thông báo do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới, hãng dự kiến điều chỉnh kế hoạch khai thác tại các sân bay Đồng Hới (Quảng Trị), Phú Bài (Huế) trong ngày 30/8.

Cụ thể, tại sân bay Đồng Hới, các chuyến VN 7592, VN 7405, VN 1591, VN 1590 giữa Hà Nội và Đồng Hới; VN 7404, VN 7405, VN 1404, VN 1405 giữa TP.HCM và Đồng Hới sẽ được khai thác sớm trước 10h ngày 30/8.

Tại sân bay Phú Bài, các chuyến VN 1541, VN 1540 giữa Hà Nội và Huế; VN 1366, VN 1367, VN 1370, VN 1371 giữa TP.HCM và Huế sẽ được điều chỉnh thời gian khai thác sau 12h ngày 30/8.

Tại các sân bay ở Thanh Hóa, Đà Nẵng, hãng sẽ theo dõi chặt chẽ biến động của áp thấp nhiệt đới để có phương án điều chỉnh khai thác phù hợp nếu có ảnh hưởng.

Ngoài ra, nhiều chuyến bay nội địa và quốc tế trong ngày 30/8 có thể bị ảnh hưởng dây chuyền bởi diễn biến của áp thấp nhiệt đới. Các hành khách bị ảnh hưởng sẽ được hãng hỗ trợ theo quy định.

Vietnam Airlines Group khuyến cáo hành khách thắt dây an toàn trong suốt chuyến bay, đặc biệt trong điều kiện thời tiết phức tạp. Việc chủ động cài dây an toàn, kể cả khi đèn tín hiệu đã tắt, là biện pháp quan trọng giúp giảm thiểu rủi ro khi máy bay gặp nhiễu động không khí.

Hãng khuyến nghị hành khách có kế hoạch bay trong thời gian này vui lòng theo dõi, cập nhật tình hình thời tiết và thông tin từ hãng.

Các thay đổi phát sinh do ảnh hưởng của thời tiết xấu sẽ được Vietnam Airlines cập nhật trên fanpage, website của hãng hoặc nhắn tin tới điện thoại, email mà khách hàng sử dụng khi đặt vé.

Vào 13h ngày 29/8, tâm áp thấp nhiệt đới trên vùng biển đặc khu Hoàng Sa, cách khu vực phía Bắc Quảng Trị (Quảng Bình cũ) khoảng 630 km về phía đông đông nam, cách Huế khoảng 450 km về phía đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 7 (50-61 km/giờ), giật cấp 9.

Khoảng 1h ngày 30/8, áp thấp nhiệt đới có thể mạnh lên thành bão (trở thành cơn bão số 6) và hoạt động trên vùng biển từ Quảng Trị đến Đà Nẵng.

Dự báo trong đêm 30/8, bão tiếp tục đi rất nhanh với tốc độ khoảng 20-25 km/h, đi vào đất liền Hà Tĩnh - Quảng Bình cũ, sau đó sang Trung Lào và suy yếu thành một áp thấp nhiệt đới, tiếp tục đi sang Thái Lan và suy yếu thành một vùng áp thấp. Đến 1h ngày 31/8, tâm vùng áp thấp trên đất liền miền Trung Thái Lan với cường độ dưới cấp 6.

Do ảnh hưởng của bão, từ trưa 30/8, trên đất liền ven biển các tỉnh từ Nghệ An đến Quảng Trị có gió mạnh dần lên cấp 6, giật cấp 8. Riêng đất liền ven biển Hà Tĩnh - Bắc Quảng Trị cấp 6-7, vùng gần tâm bão cấp 8, giật cấp 10.

Từ đêm 29/8 đến hết ngày 31/8, khu vực từ Thanh Hóa đến Huế có mưa to đến rất to với lượng mưa phổ biến 200-350 mm, có nơi trên 600 mm.

Từ ngày 30/8 đến hết ngày 31/8, khu vực trung du và đồng bằng Bắc Bộ và TP Đà Nẵng cũng có mưa vừa, mưa to, cục bộ xảy ra mưa rất to với lượng mưa phổ biến 100-200 mm, có nơi trên 400 mm. Ngoài ra, vùng ven biển các tỉnh từ Nghệ An đến Huế nước dâng cao 0,2-0,4 m.

Trước diễn biến của áp thấp nhiệt đới có khả năng mạnh lên thành bão, Bộ Nông nghiệp và Môi trường vừa có công điện đề nghị các địa phương Bắc Bộ và ven biển từ Quảng Ninh đến Khánh Hòa theo dõi chặt chẽ diễn biến của áp thấp nhiệt đới và bão, quản lý chặt chẽ các phương tiện ra khơi tổ chức kiểm đếm, thông báo cho chủ các phương tiện, thuyền trưởng các tàu, thuyền đang hoạt động trên biển biết vị trí, hướng di chuyển và diễn biến của áp thấp nhiệt đới và bão để chủ động phòng tránh, thoát ra, không di chuyển vào khu vực nguy hiểm hoặc về nơi tránh trú an toàn.