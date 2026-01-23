Diễn viên 'Vườn sao băng' sau khi mất một phần hộp sọ

Vương Nguyệt vừa trải qua ca phẫu thuật tái tạo hộp sọ. Người thân thông báo sức khỏe của bà đã cải thiện, hiện cần thêm thời gian để hồi phục.

Theo China Times, Vương Nguyệt cuối năm ngoái từng gây xôn xao khi tiết lộ bị chấn thương tại nhà riêng. Cụ thể, bà bị ngã đập đầu xuống đất và rơi vào hôn mê, sau đó được đưa đi cấp cứu. Đội ngũ bác sĩ sau đó tiến hành phẫu thuật mở hộp sọ, xử lý máu tụ. Ngôi sao Vườn sao băng tiết lộ sau khi tỉnh lại, bà mới biết mình đã mất đi một phần hộp sọ, việc thở cũng trở nên rất khó khăn.

Cuối tháng 12 năm ngoái, diễn viên 60 tuổi đã trải qua ca phẫu thuật tiếp theo để tái tạo hộp sọ. Sáng 23/1, MC Trần Hồng, một người bạn thân của Vương Nguyệt, đã lên tiếng chia sẻ về tình trạng của diễn viên.

Trần Hồng cho biết vừa nhận được tin nhắn của con gái Vương Nguyệt, thông báo bà đã bình an trải qua ca phẫu thuật. Hiện tại, diễn viên gạo cội cần thêm thời gian để hồi phục. Con gái cũng tiết lộ hiện sống cùng Vương Nguyệt để tiện chăm sóc bà chu đáo.

Diễn viên Vương Nguyệt. Ảnh: China Times.

"Chúng ta có tuổi rồi, đừng vì cái gọi là lý tưởng mà hành hạ bản thân đến kiệt quệ, ngày nào cũng vắt óc vì đoàn kịch. Cũng đừng lo bị cười chê vì cạo trọc đầu. Đừng phải đợi đến lúc bệnh rồi mới nghĩ đến chăm sóc bản thân, mà phải coi mỗi buổi sáng được thức dậy đều là món quà của cuộc sống", Trần Hồng chia sẻ.

Bài đăng của nam MC nhanh chóng thu hút sự chú ý. Nhiều khán giả hâm mộ bày tỏ nhẹ nhõm khi hay tin Vương Nguyệt đã bình an sau ca phẫu thuật não, đồng thời gửi lời chúc sức khỏe tới nữ diễn viên.

Vương Nguyệt, 60 tuổi, từng là gương mặt quen thuộc trên màn ảnh Hoa ngữ, khi đóng nhiều vai phụ trong các tác phẩm nổi tiếng như Vườn sao băng (vai mẹ Sam Thái), Hoa đăng sơ thượng, Huyết Quan Âm…