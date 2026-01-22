Nam chính phim mới của Trấn Thành lên tiếng về quá khứ tranh cãi

Phía Vĩnh Đam nhận lỗi về những phát ngôn bồng bột trong quá khứ, đồng thời mong khán giả sẽ đón nhận vai diễn mới của anh một cách tích cực, bao dung hơn.

Tối 20/1, showcase phim Tết Thỏ ơi của Trấn Thành diễn ra tại TP.HCM. Tại sự kiện, dàn cast chính thức của phim được hé lộ, trong đó Vĩnh Đam đảm nhiệm vai nam chính. Thông tin nhanh chóng thu hút sự quan tâm, bàn luận.

Nguồn cơn xuất phát từ việc anh từng vướng ồn ào liên quan đến phát ngôn về cộng đồng LGBTQ+ trong quá khứ. Thậm chí thời điểm đó, người mẫu còn phải lên tiếng xin lỗi và trả lại vương miện Nam vương HUTECH.

Vĩnh Đam là "chàng thơ" mới của Trấn Thành. Ảnh: FBNV.

Trả lời phỏng vấn Tri Thức - Znews, quản lý của Vĩnh Đam cho hay đây là phát ngôn bồng bột, thiếu thận trọng của diễn viên những năm tháng tuổi trẻ, mới vào nghề. Bản thân Vĩnh Đam không cố ý xúc phạm hay kỳ thị, đả kích cộng đồng LGBTQ+. Phía Vĩnh Đam nhận lỗi và mong khán giả sẽ rộng lượng bỏ qua, đón nhận vai diễn và hành trình nghệ thuật của anh trong thời gian tới.

"Đam nhận lỗi về những phát ngôn thiếu thận trọng trong quá khứ. Hiện tại, bạn đã trưởng thành hơn và đảm bảo sẽ không có những phát ngôn thiếu kiểm soát như vậy trong tương lai. Mong khán giả thời gian tới sẽ bao dung, đón nhận bạn cũng như dự án phim", phía Vĩnh Đam chia sẻ.

Quản lý diễn viên cho hay Vĩnh Đam cảm thấy vui và hạnh phúc, song cũng rất áp lực khi trở thành nam chính trong phim Tết của Trấn Thành. Diễn viên phải đối mặt với nhiều hoài nghi của khán giả vì là diễn viên tay ngang, song đây cũng là cơ hội cho anh chứng minh năng lực bản thân. Trước câu hỏi về việc Vĩnh Đam còn tham gia một dự án phim khác của Luk Vân, đại diện diễn viên cho biết thời điểm hiện tại vẫn đang chờ phản hồi từ phía nhà sản xuất nên chưa thể tiết lộ.

Trước đó, đạo diễn Trấn Thành cũng lên tiếng về những tranh cãi xoay quanh Vĩnh Đam. "Tôi nghĩ ai cũng có những sự không chuẩn chỉnh ở tuổi trẻ của mình. Tôi cũng vậy. Tôi nghĩ chúng ta nên theo đuổi sự thay đổi và trưởng thành của mỗi con người. Biết đâu quá khứ có nhiều người hiểu lầm Vĩnh Đam thì sao. Nhiều khi Vĩnh Đam phát ngôn không phải như vậy. Chúng ta khoan vội phán xét. Tôi không biết trước đó Đam ra sao. Tôi chọn Đam vì hợp vai", đạo diễn Thỏ ơi cho hay.

Ngoài Vĩnh Đam, việc Trấn Thành chọn các gương mặt như Pháo, Lyly, Văn Mai Hương vào bộ phim Tết năm nay cũng gây tranh luận. Trong dàn cast chính của Thỏ ơi, chỉ có Quốc Anh là diễn viên. Những thành viên còn lại là rapper, ca sĩ, người mẫu, chưa từng có kinh nghiệm về diễn xuất. Chất lượng của Thỏ ơi cũng vì vậy mà bị hoài nghi với nhiều ý kiến trái chiều trên mạng xã hội.