Pháo lộ diện

Tại sự kiện showcase phim ở TP.HCM, Trấn Thành công bố nữ chính "Thỏ ơi" là Pháo. Bên cạnh đó còn có hai bóng hồng Văn Mai Hương, Lyly.

Tối 21/1, showcase phim Thỏ ơi được tổ chức tại TP.HCM, quy tụ nhiều nghệ sĩ Việt tới tham dự.

Tại sự kiện, dàn cast chính thức của phim được công bố gồm Pháo, Quốc Anh, Văn Mai Hương, Lyly, Vĩnh Đam. Trấn Thành ngoài vai trò đạo diễn cũng đảm nhiệm một vai trong phim.

Pháo đảm nhiệm vai nữ chính trong phim Tết của Trấn Thành. Ảnh: FBNV.

Đáng chú ý, vai nữ chính của Thỏ ơi thuộc về rapper Pháo. Đây là lần đầu cô thử sức với vai trò diễn viên điện ảnh. Trước đó, khi tung poster cùng trailer phim, vai nữ chính được nhà sản xuất giấu kín. Thời điểm đó, nhiều khán giả đã đoán ra Pháo dựa trên một số đặc điểm giọng nói, ngoại hình.

Thông tin về dàn cast chính thức của Thỏ ơi nhanh chóng thu hút sự quan tâm, bàn luận trên mạng xã hội. Bên cạnh những ý kiến bày tỏ háo hức về phim, cũng có những tranh luận xoay quanh việc phim Tết của Trấn Thành quy tụ nhiều gương mặt diễn viên không chuyên, hay các KOL trên mạng xã hội. Chất lượng diễn xuất của Thỏ ơi cũng vì vậy mà bị đặt dấu hỏi lớn.

Thỏ ơi là một trong số bốn phim ra rạp dịp Tết 2026. Đứa con tinh thần của Trấn Thành phải đối đầu với 3 đối thủ khác là Mùi phở, Báu vật trời cho và Nhà ba tôi một phòng.

Pháo (tên thật Nguyễn Diệu Huyền, sinh năm 2003), nổi tiếng qua bản nhạc Hai phút hơn và chương trình King of Rap. Vừa qua, cô tham gia show Em xinh “say hi” và thu hút thêm nhiều fan.