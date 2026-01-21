Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Giải trí

Pháo lộ diện

  • Thứ tư, 21/1/2026 20:33 (GMT+7)
  • 42 phút trước

Tại sự kiện showcase phim ở TP.HCM, Trấn Thành công bố nữ chính "Thỏ ơi" là Pháo. Bên cạnh đó còn có hai bóng hồng Văn Mai Hương, Lyly.

Tối 21/1, showcase phim Thỏ ơi được tổ chức tại TP.HCM, quy tụ nhiều nghệ sĩ Việt tới tham dự.

Tại sự kiện, dàn cast chính thức của phim được công bố gồm Pháo, Quốc Anh, Văn Mai Hương, Lyly, Vĩnh Đam. Trấn Thành ngoài vai trò đạo diễn cũng đảm nhiệm một vai trong phim.

Phao anh 1

Pháo đảm nhiệm vai nữ chính trong phim Tết của Trấn Thành. Ảnh: FBNV.

Đáng chú ý, vai nữ chính của Thỏ ơi thuộc về rapper Pháo. Đây là lần đầu cô thử sức với vai trò diễn viên điện ảnh. Trước đó, khi tung poster cùng trailer phim, vai nữ chính được nhà sản xuất giấu kín. Thời điểm đó, nhiều khán giả đã đoán ra Pháo dựa trên một số đặc điểm giọng nói, ngoại hình.

Thông tin về dàn cast chính thức của Thỏ ơi nhanh chóng thu hút sự quan tâm, bàn luận trên mạng xã hội. Bên cạnh những ý kiến bày tỏ háo hức về phim, cũng có những tranh luận xoay quanh việc phim Tết của Trấn Thành quy tụ nhiều gương mặt diễn viên không chuyên, hay các KOL trên mạng xã hội. Chất lượng diễn xuất của Thỏ ơi cũng vì vậy mà bị đặt dấu hỏi lớn.

Thỏ ơi là một trong số bốn phim ra rạp dịp Tết 2026. Đứa con tinh thần của Trấn Thành phải đối đầu với 3 đối thủ khác là Mùi phở, Báu vật trời choNhà ba tôi một phòng.

Pháo (tên thật Nguyễn Diệu Huyền, sinh năm 2003), nổi tiếng qua bản nhạc Hai phút hơn và chương trình King of Rap. Vừa qua, cô tham gia show Em xinh “say hi” và thu hút thêm nhiều fan.

Câu chuyện về những chiếc nhãn dán bệnh lý và bản ngã bị đánh mất được khắc họa trong cuốn Người lạ với chính ta của nhà báo Rachel Aviv. Một tác phẩm đã tạo ra nhiều tranh luận vì sự sắc bén, khách quan và đầy tính nhân văn. Tác giả không đơn thuần ghi chép những hồ sơ bệnh án khô khan, mà mở ra cho độc giả một hành trình khám phá sự mong manh của tâm trí khi đứng trước những định nghĩa được gắn nhãn bởi y khoa.

Người lạ với chính ta không đưa ra đáp án đơn giản. Nó mời độc giả bước vào vùng biên giới mong manh giữa "ý nghĩa" và "bằng chứng", nơi đôi khi cả hai không gặp nhau. Và trong ranh giới ấy, điều đáng sợ nhất không phải là căn bệnh, mà là khoảnh khắc ta không còn nhận ra chính bản thân mình.

Gia thế con dâu David Beckham 'khủng' cỡ nào?

Nicola Peltz là ái nữ nhà tài phiệt. Cha mẹ cô đều là những nhân vật có ảnh hưởng lớn trong giới thượng lưu, với khối tài sản ròng ước tính khoảng 1,6 tỷ USD.

7 giờ trước

'Avatar 3' cần kiếm được bao nhiêu tiền?

"Avatar: Fire and Ash" ước tính có điểm hoà vốn khoảng hơn 1 tỷ USD. Hiện tại, tác phẩm được cho là đã bắt đầu mang tiền về túi nhà sản xuất.

06:02 14/1/2026

Phim Việt 13+ 'Nhà hai chủ' - có điểm sáng nhưng kịch bản còn vụng về

“Nhà hai chủ” đánh dấu màn chào sân của bộ đôi đạo diễn Trần Duy Linh và Phạm Trung Hiếu. Phim có một số điểm sáng đáng khích lệ, nhưng vẫn còn không ít hạn chế ở kịch bản.

17:52 1/1/2026

Tống Khang

Pháo TP.HCM Trấn Thành Thỏ ơi Trấn Thành

  • Trấn Thành

    Trấn Thành

    Trấn Thành, tên đầy đủ Huỳnh Trấn Thành, là một diễn viên hài, người dẫn chương trình và diễn viên điện ảnh. Theo học khoa diễn viên Sân khấu Điện ảnh nhưng Trấn Thành được biết đến nhiều hơn với vai trò MC. Trấn Thành từng đoạt giải 3 cuộc thi Người dẫn chương trình truyền hình năm 2006. Anh còn lấn sân tham gia vào các bộ phim như Công chúa teen và ngũ hỗ tướng, Qúy tử bất đắc dĩ, Trùm cỏ, Bệnh viện ma,...

    • Ngày sinh: 5/2/1987
    • Nơi sinh: TP.HCM
    • Vợ: Hari Won

Đọc tiếp

Kieu nu Nhat Ban bi xet xu hinh anh

Kiều nữ Nhật Bản bị xét xử

2 giờ trước 19:02 21/1/2026

0

Nữ diễn viên Nhật Bản Ryoko Yonekura từng bị lực lượng chức năng tiến hành khám xét nơi ở vì cáo buộc vi phạm Luật Kiểm soát Ma túy.

Bạn có thể quan tâm

XEM NHIỀU

Xem thêm

Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

Từ chối Đồng ý