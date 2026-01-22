Cha Eun Woo vướng cáo buộc trốn thuế

Cha Eun Woo (tên thật Lee Dong Min) vướng cáo buộc trốn thuế, bị truy thu hơn 20 tỷ won. Phía nam diễn viên đang nộp đơn yêu cầu thẩm tra lại quyết định đánh thuế.

Theo Nate, Cha Eun Woo vừa bị Cục Thuế Quốc gia Hàn Quốc thông báo truy thu hơn 20 tỷ won tiền thuế. Đây là kết quả của cuộc thanh tra thuế trước khi anh nhập ngũ vào tháng 7 năm ngoái. Hiện tại, phía nam diễn viên không đồng ý với quyết định của cơ quan thuế và đang nộp đơn yêu cầu thẩm tra lại.

Cha Eun Woo bị Cục Thuế Quốc gia Hàn Quốc truy thu hơn 20 tỷ won. Ảnh: Slist.

Theo nguồn tin, Công ty do mẹ của Cha Eun Woo (bà Choi) thành lập đã ký hợp đồng cung cấp dịch vụ hỗ trợ hoạt động giải trí cho Cha Eun Woo với Fantagio. Sau đó, thu nhập do Cha Eun Woo kiếm được được phân chia giữa Fantagio, công ty A và bản thân anh.

Về vấn đề này, Cục Thuế Quốc gia nhận định A là một "công ty ma", không thực sự cung cấp dịch vụ. Cơ quan thuế chỉ ra rằng Cha Eun Woo và mẹ đã thành lập công ty A không có thực thể nhằm giảm mức thuế thu nhập cá nhân lên tới 45%, thông qua việc phân chia thu nhập để được áp dụng thuế suất thuế doanh nghiệp, vốn thấp hơn thuế thu nhập cá nhân.

Tuy nhiên, phía Cha Eun Woo không chấp nhận kết luận này và đang chờ kết quả thẩm tra trước khi đánh thuế. Đại diện công ty A cho biết: "Do đại diện của Fantagio thay đổi nhiều lần. Mẹ của Cha Eun Woo cảm thấy bất an về các hoạt động giải trí của con trai và muốn trực tiếp bảo vệ, nên đã thành lập công ty và tự mình vận hành hoạt động quản lý nghệ sĩ". Đồng thời, người này khẳng định đây không phải là "công ty ma", mà là doanh nghiệp được đăng ký chính thức trong lĩnh vực hoạch định nghệ thuật văn hóa đại chúng.