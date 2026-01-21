Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Cựu thủ tướng Canada và Katy Perry tham dự Diễn đàn Kinh tế Thế giới

  • Thứ tư, 21/1/2026 13:04 (GMT+7)
  • 25 phút trước

Justin Trudeau và bạn gái Katy Perry tay trong tay khi tham dự Diễn đàn Kinh tế Thế giới. Đây là lần đầu tiên cặp đôi công khai xuất hiện tại sự kiện lớn.

Theo CBS, hôm 20/1, cựu thủ tướng Canada Justin Trudeau và Katy Perry gây chú ý khi xuất hiện tại Diễn đàn Kinh tế Thế giới ở Davos, Thụy Sĩ. Cặp đôi âu yếm nắm tay nhau khi ngồi ở hàng ghế đầu tại sự kiện.

Ông Trudeau có bài phát biểu trước giới tinh hoa toàn cầu về những giá trị của “quyền lực mềm”.

“80 năm ổn định và thịnh vượng mà thế giới chứng kiến kể từ Thế chiến II đã chấm dứt. Kỷ nguyên đó đã khép lại. Chúng ta đang ở trong một giai đoạn chuyển tiếp, nơi chúng ta tạo ra một thế giới mới...”, cựu thủ tướng Canada chia sẻ.

Ông cho rằng việc đầu tư vào con người, ngoại giao và thương mại giúp các quốc gia trở nên thịnh vượng, cùng với đó là sự hợp tác quốc tế sẽ giúp các quốc gia vượt qua những thách thức toàn cầu.

Trong khi bạn trai đang phát biểu, Katy ngồi bên dưới chăm chú lắng nghe.

Katy Perry anh 1

Ông Trudeau và Katy Perry nắm tay nhau tới dự Diễn đàn Kinh tế Thế giới hôm 20/1. Ảnh: The Canadian Press.

Trong bài phát biểu, Trudeau có nhắc tới buổi hẹn hò gần đây với một cô gái người Mỹ, tại một quán bar trên sân thượng ở Montreal. Dù không trực tiếp nhắc tên, nhưng nhiều nguồn tin cho rằng ông đang nói về Katy Perry.

Trước đó, hồi tháng 7/2025, Perry và Trudeau từng bị bắt gặp đang cùng uống rượu tại một quán bar ở Montreal, nơi cựu thủ tướng Canada thường ghé thăm. Kể từ đó, hai người liên tục xuất hiện cùng nhau và rồi công khai hẹn hò.

Katy Perry sinh năm 1984, là chủ nhân của rất nhiều ca khúc nổi tiếng như Dark Horse, Roar, Hot N Cold… Cô từng hẹn hò nam diễn viên Orlando Bloom. Cả hai bắt đầu tìm hiểu từ 2016 và đính hôn sau 3 năm. Họ có một con gái chung, tên Daisy. Tháng 6, hai người chia tay.

Trong khi đó, Trudeau từng ly hôn với vợ là Sophie Grégoire Trudeau năm 2023, sau 18 năm chung sống và có 3 người con.

Tống Khang

