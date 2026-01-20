Quân A.P, Tiến Luật động viên Đình Bắc

Hòa Minzy và nhiều nghệ sĩ lên tiếng động viên tinh thần tuyển U23 Việt Nam sau trận thua 0-3 trước U23 Trung Quốc.

Tối 20/1, U23 Việt Nam thua 0-3 trước U23 Trung Quốc ở bán kết giải châu Á trong sự tiếc nuối của cổ động viên nước nhà. Với lối chơi phòng ngự phản công hiệu quả, U23 Trung Quốc giành chiến thắng để giành vé vào chung kết giải châu Á. Trong khi U23 Việt Nam vẫn còn trận tranh hạng ba với Hàn Quốc vào ngày 23/1.

Nhiều nghệ sĩ Việt chia sẻ sau khi tuyển Việt Nam dừng chân trước chung kết. Trên trang cá nhân, Hòa Minzy kêu gọi khán giả tiếp tục ủng hộ tinh thần các cầu thủ trẻ của nước nhà. "Hay lắm rồi các em ơi, một hành trình tuyệt vời. Còn một trận cuối nữa, xin hãy khích lệ các cầu thủ. Việt Nam vô địch trong lòng Hòa", ca sĩ chia sẻ.

Đình Bắc đăng tải dòng trạng thái buồn sau trận thua của U23 Việt Nam. Ảnh: FBNV.

Trong bài đăng xin lỗi của cầu thủ Đình Bắc, người mẫu Lê Thúy để lại bình luận động viên. "Em ơi không sao cả. Thể thao thắng thua là chuyện bình thường. Quan trọng em và cả đội đã chiến đấu hết mình vì màu cờ sắc áo rồi", cô viết.

Ca sĩ Đinh Hiền Anh chia sẻ: "Còn một trận nữa em giữ sức khỏe cùng toàn đội cố gắng nhé". Diễn viên Tiến Luật cũng để lại bình luận khích lệ tinh thần tuyển U23 Việt Nam: "Ôm em! Không sao cả em à. Cố lên nha". Quân A.P chia sẻ: "Giỏi lắm rồi các em ơi. Tiến thẳng về phía trước nhé".

Trong khi, á hậu Phương Anh bày tỏ tự hào khi các cầu thủ Việt Nam đã nỗ lực hết sức. Cô viết trên trang cá nhân: "Cảm ơn vì các cầu thủ của chúng ta luôn cố gắng hết mình".

Trận bán kết 2 giải U23 châu Á diễn ra theo kịch bản ít ai ngờ tới. U23 Việt Nam, tập thể sở hữu tỷ lệ tận dụng cơ hội tốt nhất, bế tắc trong suốt 90 phút. Ở chiều ngược lại, đội đối thủ dù mới chỉ ghi 1 bàn từ đầu giải lại tấn công ấn tượng, có đến 4 lần xuyên thủng mành lưới của Trần Trung Kiên và 3 trong số đó trở thành bàn thắng.