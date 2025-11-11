Diễn viên đóng vai 'trùm cuối Squid Game' thoát án tù

Trong phiên tòa phúc thẩm hôm 11/11, Oh Young Soo được tuyên vô tội, không phải thi hành bản án 8 tháng tù giam và 2 năm quản chế như đã tuyên trong phiên sơ thẩm.

Theo tờ Nate, Oh Young Soo (tên thật Oh Se Kang), người từng bị truy tố với cáo buộc cưỡng bức lạm dụng tình dục, đã được tuyên vô tội ở phiên phúc thẩm.

Cụ thể, chiều 11/11, Tòa Hình sự số 6-1 thuộc Tòa án quận Suwon (phiên phúc thẩm) đã hủy bản án sơ thẩm và tuyên nam diễn viên vô tội.

Phán quyết này không được phía nguyên đơn đồng tình. Nguyên đơn, thông qua tổ chức Hội Phụ nữ Hàn Quốc, bày tỏ bức xúc: “Kết quả tuyên án hôm nay phi thực tế đến mức khó tin. Tôi cảm thấy vô cùng thất vọng. Phán quyết đáng chê trách này của cơ quan tư pháp đang góp phần củng cố thêm cách thức bạo lực tình dục xảy ra trong xã hội".

Oh Young Soo được tuyên vô tội trong phiên phúc thẩm. Ảnh: Starnews.

Người này nói thêm: “Tôi tha thiết mong ngành tư pháp suy xét nghiêm túc về việc phán quyết này sẽ gửi thông điệp gì đến xã hội. Việc tòa tuyên vô tội không làm thay đổi sự thật, cũng không thể xóa đi những nỗi đau mà tôi phải trải qua. Tôi không thể tiếp tục làm ngơ trước môi trường khiến bạo lực tình dục trong giới văn hóa - nghệ thuật và trong xã hội cứ tiếp diễn. Tòa đã tuyên như vậy, tôi càng quyết tâm nói ra sự thật đến cuối cùng".

Oh Young Soo được mệnh danh “huyền thoại sống” trong rạp hát tại Hàn Quốc. Ông sau đó nổi tiếng toàn cầu với bom tấn Squid Game phát hành năm 2021, được khán giả nhắc tới với vai diễn "trùm cuối".

Vào năm 2021, một phụ nữ đệ đơn tố cáo Oh Young Soo có hành vi không đúng đắn. Cụ thể, vào tháng 8/2017, nam diễn viên đã đột ngột ôm nạn nhân khi cả hai cùng đi dạo. Một tháng sau đó, Oh Young Soo tiếp tục cưỡng hôn vào má bất chấp sự phản đối của người này.

Oh Young Soo bị truy tố không giam giữ vào tháng 11/2022. Tại phiên tòa được tổ chức ngày 2/2 ở chi nhánh Seongnam của Tòa án quận Suwon, cơ quan công tố đề nghị mức án 1 năm tù, bên cạnh lệnh hạn chế việc làm và tiết lộ thông tin cá nhân với Oh Young Soo.

Ngày 15/3, trong phiên sơ thẩm, Tòa án quận Suwon tuyên nam diễn viên 8 tháng tù giam và 2 năm quản chế. Ngoài ra, ông cũng phải thực hiện chương trình điều trị bạo lực tình dục.