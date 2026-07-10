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Thể thao World Cup 2026

Diễn biến Tây Ban Nha - Bỉ

  • Thứ bảy, 11/7/2026 01:00 (GMT+7)
  • 23 phút trước

Tây Ban Nha bước vào tứ kết World Cup 2026 với vị thế ứng viên vô địch, nhưng Bỉ đang trở thành hiện tượng khó lường sau màn hồi sinh mạnh mẽ dưới thời HLV Rudi Garcia.

Tây Ban Nha chưa thủng lưới bàn nào từ đầu World Cup 2026. Ảnh: Reuters.

Chỉ còn cách bán kết một trận đấu, Tây Ban Nha và Bỉ sẽ tạo nên màn thư hùng đáng chờ đợi trên sân SoFi (Los Angeles). Đội thắng sẽ chạm trán tuyển Pháp ở vòng bán kết, sau khi "Les Bleus" vượt qua Morocco với tỷ số 2-0 rạng sáng 10/7.

Tây Ban Nha mang theo hành trang là chuỗi phong độ gần như hoàn hảo. Đoàn quân của HLV Luis de la Fuente đứng đầu bảng H trước khi lần lượt vượt qua Áo và Bồ Đào Nha. Ở vòng 16 đội, bàn thắng muộn của Mikel Merino giúp "La Roja" đánh bại đại kình địch Iberia để tiến vào tứ kết World Cup lần thứ sáu trong lịch sử.

Điểm tựa lớn nhất của Tây Ban Nha là hàng phòng ngự. Nhà đương kim vô địch châu Âu vẫn chưa để thủng lưới bàn nào tại World Cup 2026, đồng thời lập kỷ lục sáu trận giữ sạch lưới liên tiếp ở ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh. Dưới thời De la Fuente, họ cũng thắng cả sáu trận đấu loại trực tiếp ở các giải lớn.

Lịch sử cũng nghiêng về Tây Ban Nha khi họ thắng 9 trong 11 lần gần nhất gặp Bỉ. Tuy nhiên, "Quỷ đỏ" đang viết câu chuyện hồi sinh đầy ấn tượng. Sau khi dẫn đầu bảng G với màn trình diễn chưa thực sự thuyết phục, Bỉ tạo nên cuộc lội ngược dòng nghẹt thở trước Senegal rồi đè bẹp chủ nhà Mỹ 4-1 ở vòng 16 đội.

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Bỉ đang hồi sinh mạnh mẽ và Lukaku tràn trề tự tin trước cuộc đối đầu Tây Ban Nha. Ảnh: Reuters.

HLV Rudi Garcia gây bất ngờ khi cất Kevin De Bruyne, Romelu Lukaku và Jeremy Doku trên ghế dự bị trước Mỹ nhưng vẫn thu về chiến thắng thuyết phục. Charles De Ketelaere tỏa sáng với cú đúp, còn Lukaku tiếp tục ghi bàn trong trận thứ ba liên tiếp sau khi vào sân từ ghế dự bị.

Ở trận đấu tới, Tây Ban Nha nhiều khả năng giữ nguyên bộ khung với Lamine Yamal và Mikel Oyarzabal trên hàng công. Trong khi đó, Bỉ có thể đưa De Bruyne trở lại đội hình xuất phát, nhưng sẽ thiếu Amadou Onana vì chấn thương dây chằng đầu gối.

Với sự ổn định của Tây Ban Nha và tinh thần hưng phấn của Bỉ, đây hứa hẹn sẽ là một trong những cặp đấu hấp dẫn nhất vòng tứ kết World Cup 2026.

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Tây Ban Nha World Cup 2026 Bỉ tuyển Bỉ tứ kết

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