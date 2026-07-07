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Thể thao World Cup 2026

Diễn biến Mỹ - Bỉ

  • Thứ ba, 7/7/2026 06:00 (GMT+7)
  • 7 phút trước

Chủ nhà Mỹ đối đầu Bỉ ở vòng 16 đội World Cup 2026 với hy vọng chấm dứt chuỗi thất bại trước đối thủ châu Âu và lần đầu góp mặt ở tứ kết sau 24 năm.

Mỹ tràn đầy tự tin trên sân nhà. Ảnh: Reuters.

Sau chiến thắng 2-0 trước Bosnia và Herzegovina ở vòng 32 đội, tuyển Mỹ bước vào trận gặp Bỉ trên sân Lumen Field (Seattle) với cơ hội viết tiếp hành trình đáng nhớ tại World Cup 2026. Thầy trò HLV Mauricio Pochettino hướng đến lần đầu góp mặt ở tứ kết kể từ kỳ World Cup 2002.

Lịch sử không đứng về phía đội chủ nhà. Mỹ chỉ thắng một trong bảy lần chạm trán Bỉ, đó là chiến thắng từ World Cup 1930. Đáng chú ý, ở màn so tài gần nhất hồi tháng 3/2026, "Quỷ đỏ" châu Âu từng đánh bại Mỹ với tỷ số đậm 5-2, qua đó nối dài chuỗi sáu trận thắng liên tiếp trước đối thủ này.

Bỉ cũng bước vào vòng knock-out với sự tự tin lớn. Đội bóng của HLV Rudi Garcia đứng đầu bảng G trước khi tạo nên màn ngược dòng ngoạn mục trước Senegal. Bị dẫn 0-2 cho đến những phút cuối, Bỉ gỡ hòa nhờ các pha lập công của Romelu Lukaku và Youri Tielemans, trước khi chính Tielemans thực hiện thành công quả phạt đền ở phút 120 để giành chiến thắng 3-2.

Về lực lượng, Mỹ đón tin vui khi FIFA tạm hoãn án treo giò một trận dành cho Folarin Balogun sau quyết định can thiệp đặc biệt. Tiền đạo này đã ghi ba bàn tại World Cup 2026 và được kỳ vọng tiếp tục sát cánh cùng Christian Pulisic, Tyler Adams và Sergino Dest trên hàng công. Trong khi đó, Mark McKenzie và Cristian Roldan vẫn phải chờ đánh giá thể lực trước giờ bóng lăn.

Phía Bỉ nhiều khả năng vẫn thiếu Zeno Debast vì chấn thương. Lukaku được dự đoán tiếp tục ngồi dự bị và trở thành "siêu dự bị" trong hiệp hai. Kevin De Bruyne, Jérémy Doku và Leandro Trossard, người đã bình phục chấn thương, sẽ là những niềm hy vọng lớn của đại diện châu Âu.

Nếu vượt qua Bỉ, tuyển Mỹ sẽ chạm trán đội thắng trong cặp đấu giữa Bồ Đào Nha và Tây Ban Nha ở tứ kết. Tuy nhiên, với thành tích đối đầu vượt trội cùng kinh nghiệm ở các trận cầu lớn, Bỉ vẫn được đánh giá là đội nắm nhiều lợi thế hơn trước giờ bóng lăn.

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Đào Trần

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