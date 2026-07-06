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Thể thao World Cup 2026

Diễn biến Mexico vs Anh

  • Thứ hai, 6/7/2026 06:00 (GMT+7)
  • 54 phút trước

Theo lịch mới, màn so tài giữa Mexico và Anh ở vòng 16 đội World Cup 2026 sẽ diễn ra lúc 8h ngày 6/7, thay vì 7h như kế hoạch ban đầu.

Mưa giông kèm nguy cơ sét đánh buộc FIFA hoãn khẩn trận Mexico - Anh, khiến cuộc đối đầu ở vòng 1/8 World Cup 2026 phải lùi giờ bóng lăn.

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Thông báo hoãn trận đấu của FIFA.

Trận đấu tại vòng 16 đội World Cup giữa Mexico và Anh sẽ diễn ra tại sân vận động huyền thoại Estadio Azteca. Chủ nhà đang sở hữu phong độ ấn tượng với chuỗi trận giữ sạch lưới và vừa đánh bại Ecuador 2-0. Trong khi đó, "Tam sư" tiến vào vòng này sau chiến thắng kịch tính 2-1 CHDC Congo nhờ sự tỏa sáng của Harry Kane.

Thách thức lớn nhất đối với thầy trò Tuchel không chỉ là lối chơi phản công sắc sảo của Mexico mà còn là điều kiện thi đấu khắc nghiệt. Với độ cao 2.200 m so với mực nước biển và thời gian thích nghi chỉ 48 giờ, tuyển Anh buộc phải điều chỉnh chiến thuật.

Dự kiến, "Tam sư" giảm cường độ pressing, tập trung che chắn khoảng trống để bảo toàn thể lực trước sức ép từ 90.000 khán giả nhà. Niềm hy vọng của đại diện châu Âu đổ dồn vào bộ đôi Kane và Bellingham.

Chân sút thuộc biên chế Bayern Munich đang hướng tới danh hiệu Chiếc giày vàng, còn Bellingham đóng vai trò hạt nhân điều tiết lối chơi. Ngược lại, Mexico kỳ vọng vào sức trẻ của tiền vệ Gilberto Mora cùng sự nhạy bén của cặp tiền đạo Raul Jimenez và Julian Quinones.

Dù Mexico sở hữu thành tích đáng nể tại Azteca khi chỉ thua 2 trong 89 trận, thống kê lại chỉ ra họ chưa đánh bại đối thủ lớn nào tại đây suốt 23 năm qua. Tuy nhiên, lợi thế sân nhà và khả năng thích nghi độ cao vẫn là vũ khí lợi hại của "El Tri".

Với bản lĩnh của các ngôi sao và kinh nghiệm đấu loại trực tiếp từ huấn luyện viên Tuchel, trận đấu được dự báo sẽ là cuộc đấu trí căng thẳng và kịch tính đến phút cuối cùng.

Khoảnh khắc bùng nổ của CĐV Mexico sau chiến thắng trước Ecuador Sáng 1/7, sau chiến thắng 2-0 trước Ecuador ở vòng 32 đội World Cup 2026, hình ảnh ăn mừng của các CĐV Mexico nhanh chóng được lan truyền trên X.

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Huy Trưởng

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