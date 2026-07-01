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Thể thao World Cup 2026

Diễn biến Mexico - Ecuador

  • Thứ tư, 1/7/2026 07:30 (GMT+7)
  • 8 phút trước

Mexico quyết nối dài mạch toàn thắng trên sân nhà, trong khi Ecuador kỳ vọng tiếp tục tạo bất ngờ sau chiến thắng gây chấn động trước Đức.

Mexico hướng tới chiến thắng trước Ecuador. Ảnh: Reuters.

Mexico bước vào cuộc chạm trán Ecuador ở vòng 1/16 World Cup 2026 với vị thế của một trong những đội gây ấn tượng mạnh nhất giải đấu.

Đội chủ nhà toàn thắng cả ba trận vòng bảng, không để thủng lưới lần nào và ghi 6 bàn để đứng đầu bảng A. Đoàn quân của HLV Javier Aguirre lần lượt đánh bại Nam Phi 2-0, Hàn Quốc 1-0 và CH Séc 3-0, qua đó mang đến sự tự tin lớn trước giai đoạn loại trực tiếp.

Sân nhà Mexico City tiếp tục là điểm tựa quan trọng cho "El Tri". Mexico bất bại trong 9 trận World Cup gần nhất tại đây và nhận được sự cổ vũ cuồng nhiệt từ hơn 80.000 khán giả mỗi trận. Với HLV Aguirre, đây còn là giải đấu mang nhiều ý nghĩa khi ông từng dự World Cup 1986 trên cương vị cầu thủ và dẫn dắt đội tuyển tại World Cup 2002.

Trong khi đó, Ecuador chỉ giành vé đi tiếp với tư cách một trong những đội xếp thứ ba có thành tích tốt nhất. Đại diện Nam Mỹ khởi đầu bằng thất bại 0-1 trước Bờ Biển Ngà, sau đó hòa Curacao 0-0 dù tung ra tới 27 cú sút.

Ở lượt cuối, thầy trò HLV Sebastian Beccacece tạo địa chấn khi lội ngược dòng thắng Đức 2-1 nhờ các pha lập công của Nilson Angulo và Gonzalo Plata.

Lịch sử cũng không đứng về phía Ecuador. Hai đội từng gặp nhau 28 lần, Mexico thắng tới 17 trận, Ecuador chỉ có 4 chiến thắng, còn lại là 7 trận hòa. Lần đối đầu gần nhất giữa hai đội là trận giao hữu hòa 1-1 vào tháng 10/2025, còn tại World Cup, Mexico từng thắng Ecuador 2-1 ở vòng bảng năm 2002.

Về lực lượng, Mexico không có ca chấn thương nào và nhiều khả năng Raul Jimenez sẽ trở lại đội hình xuất phát sau khi được nghỉ ở trận gặp CH Czech.

Bên phía Ecuador, HLV Beccacece cũng có đầy đủ lực lượng. Đội trưởng Enner Valencia đứng trước cơ hội chạm mốc 50 bàn cho đội tuyển quốc gia, trong khi Gonzalo Plata được kỳ vọng tiếp tục tỏa sáng sau màn trình diễn xuất sắc trước Đức.

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Đào Trần

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