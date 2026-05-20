Depay đối mặt nguy cơ lỡ World Cup 2026

Tiền đạo Memphis Depay đứng trước nguy cơ không thể dự World Cup 2026 khi chấn thương của anh diễn biến phức tạp ngay trước ngày Ronald Koeman công bố danh sách đội tuyển Hà Lan.

Depay liệu có kịp trở lại cho kỳ World Cup trên đất Bắc Mỹ?

Theo The Touchline, chân sút sinh năm 1994 hiện vẫn chưa hoàn toàn hồi phục sau chấn thương gặp phải trước đó. Đáng lo hơn, Depay còn bắt đầu cảm thấy đau ở chân còn lại trong quá trình tập luyện và hồi phục thể trạng. Điều này khiến khả năng góp mặt tại World Cup 2026 của tiền đạo người Hà Lan bị đặt dấu hỏi lớn.

Thông tin trên gây nhiều lo lắng cho người hâm mộ Hà Lan bởi Depay vẫn là gương mặt giàu kinh nghiệm và có tầm ảnh hưởng lớn trên hàng công “Cơn lốc màu da cam”. Anh hiện là cầu thủ ghi nhiều bàn thắng nhất lịch sử đội tuyển Hà Lan với 54 bàn thắng, vượt qua nhiều huyền thoại để giữ vị trí số một trong danh sách lập công.

Trong bối cảnh World Cup 2026 cận kề, mọi vấn đề thể lực đều trở nên nhạy cảm với các đội tuyển lớn. Ban huấn luyện Hà Lan được cho là đang theo dõi sát tình trạng của Depay trước khi đưa ra quyết định cuối cùng.

HLV Koeman dự kiến công bố danh sách triệu tập của đội tuyển Hà Lan vào ngày 27/5. Nếu Depay không kịp bình phục, đây sẽ là tổn thất đáng kể cho tham vọng của đại diện châu Âu tại ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh.

Sau 7 trận đấu trong màu áo Corinthians mùa giải 2026, Depay chỉ mới sở hữu 1 bàn thắng. Song, kinh nghiệm và cái duyên tại những vòng chung kết World Cup là điều mà chúng ta phải nói đến nơi cựu sao Manchester United.

Ở các kỳ World Cup đã dự vào các năm 2014 và 2022. Depay có 3 bàn và 2 kiến tạo, là cái tên hiếm hoi còn lại trong thế hệ vào đến bán kết World Cup 2014 tại Brazil vẫn còn thi đấu.

