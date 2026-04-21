Đề xuất nâng lương cơ sở tối thiểu lên 2,65 triệu đồng/tháng

  • Thứ ba, 21/4/2026 14:39 (GMT+7)
Đại biểu Thạch Phước Bình cho rằng mức lương cơ sở dự kiến 2,53 triệu đồng từ 1/7 chưa đủ đảm bảo đời sống, ông đề xuất nâng lên tối thiểu 2,65-2,7 triệu/tháng.

Đại biểu Thạch Phước Bình đề nghị tăng lương cơ sở lên tối thiểu 2,65 triệu đồng/tháng.

Phát biểu trước Quốc hội tại phiên thảo luận về tình hình kinh tế - xã hội sáng 21/4, đại biểu Thạch Phước Bình (đoàn Vĩnh Long) cho biết những năm gần đây, Nhà nước đã điều chỉnh lương cơ sở từ 1,49 triệu đồng lên 1,8 triệu đồng, rồi 2,34 triệu đồng/tháng và dự kiến đạt 2,53 triệu đồng/tháng từ ngày 1/7 tới.

Theo ông Bình, mức tăng lên 2,53 triệu đồng/tháng tương đương khoảng 8,12% so với hiện hành, cao hơn lạm phát bình quân năm 2025 (3,63%) và CPI quý I/2026 (3,51%), đồng thời tương đối gần với mức tăng lương tối thiểu vùng năm 2026 của khu vực doanh nghiệp (khoảng 7,2%). Tuy nhiên, mức này “mới đạt mục tiêu ổn định, chưa đạt mục tiêu bảo đảm đời sống”.

Đại biểu Quốc hội dẫn chứng, một công chức mới vào nghề với hệ số 1,86 chỉ có lương khoảng 4,7 triệu đồng/tháng trước khi trừ bảo hiểm, trong khi chi phí sinh hoạt tối thiểu tại đô thị phổ biến 6-7 triệu đồng/tháng. Khoảng cách này khiến người lao động khó sống bằng lương, phải phụ thuộc vào nguồn thu nhập bổ sung.

Bên cạnh đó, từ ngày 1/1, lương tối thiểu vùng của khu vực doanh nghiệp ở mức 5,31 triệu đồng (vùng I), 4,73 triệu đồng (vùng II), 4,14 triệu đồng (vùng III) và 3,7 triệu đồng (vùng IV), bình quân khoảng 4,47 triệu đồng/tháng. Với mức lương cơ sở 2,53 triệu đồng, người có hệ số 1,86 đạt khoảng 4,7 triệu đồng/tháng, còn hệ số 2,1 khoảng 5,3 triệu đồng/tháng, tức chỉ nhỉnh hơn hoặc vừa chạm ngưỡng lương tối thiểu vùng.

Ngoài ra, áp lực chi tiêu gia tăng khi nhiều nhóm thiết yếu tăng nhanh hơn CPI, như nhà ở, điện, nước và vật liệu xây dựng tăng 8,3%, thuốc và dịch vụ y tế tăng 12,9% trong năm 2025.

Từ đó, đại biểu cho rằng mức lương cơ sở 2,65-2,7 triệu đồng/tháng, tương đương tăng khoảng 13-15% so với hiện hành, là phương án hợp lý hơn. Với mức này, người có hệ số 1,86 có thể nhận lương khoảng 4,9-5 triệu đồng/tháng, còn hệ số 2,1 sẽ nhận trên 5,5 triệu đồng/tháng, tăng thêm khoảng 200.000-400.000 đồng/tháng so với phương án 2,53 triệu đồng.

Theo đại biểu, mức điều chỉnh này giúp thu hẹp khoảng cách với lương tối thiểu vùng, giảm áp lực chi tiêu thiết yếu, đồng thời cải thiện tâm lý và động lực làm việc của người lao động khu vực công.

Về ngân sách, ông cho rằng mức tăng này không tạo áp lực quá lớn nếu đi kèm các giải pháp như tinh giản biên chế, cơ cấu lại chi tiêu công và cắt giảm các khoản chi kém hiệu quả.

Diệu Thanh

