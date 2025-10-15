De Jong chốt tương lai

Tối 15/10, Barcelona thông báo gia hạn hợp đồng thành công với tiền vệ Frenkie de Jong thêm 4 năm.

De Jong gắn bó với Barcelona thêm 4 năm.

De Jong đặt bút ký vào bản hợp đồng mới kéo dài đến hè 2029, khép lại mọi đồn đoán về tương lai. Buổi lễ ký kết diễn ra tại trụ sở CLB, có sự góp mặt của Chủ tịch Joan Laporta, Phó chủ tịch Rafael Yuste, Giám đốc Thể thao Deco, cùng các thành viên trong ban thể thao và gia đình thân thiết của De Jong.

Phát biểu sau lễ ký kết, Chủ tịch Laporta khẳng định: "De Jong là hình mẫu về sự chuyên nghiệp và tận tụy. Cậu ấy không chỉ là tương lai mà còn là nền tảng của dự án thể thao mà Barca đang xây dựng".

Gia nhập Barca từ Ajax vào hè 2019, De Jong nhanh chóng khẳng định đẳng cấp của một trong những tiền vệ trung tâm toàn diện nhất châu Âu. Trong mùa đầu tiên, anh ra sân 42 trận, thích nghi với cường độ và phong cách thi đấu của La Liga. Dù Barca trải qua nhiều biến động trên băng ghế huấn luyện, De Jong là trụ cột suốt 5 năm qua.

Mùa 2024/25, cầu thủ 28 tuổi kịp góp mặt 46 trận, ghi 2 bàn thắng, và là mắt xích quan trọng trong sơ đồ của HLV Hansi Flick dù gặp chấn thương. Với khả năng kiểm soát nhịp độ, phân phối bóng và di chuyển thông minh, De Jong là “nhạc trưởng thầm lặng” trong lối chơi của Barca hiện tại.

Tính đến nay, De Jong sở hữu 2 danh hiệu La Liga, 2 Cúp Nhà vua và 2 Siêu cúp Tây Ban Nha. Anh cũng đang tiến rất gần đến kỷ lục của Phillip Cocu, người Hà Lan ra sân nhiều nhất trong lịch sử Barcelona.

Với bản hợp đồng đến năm 2029, De Jong tiếp tục là viên gạch vững chắc trong hành trình tái thiết Barcelona, mang đến sự ổn định cần thiết cho hàng tiền vệ trong giai đoạn đội bóng hướng đến thời kỳ phục hưng.