Barca khổ vì 'virus FIFA'

  • Thứ bảy, 6/9/2025 18:00 (GMT+7)
  • 2 giờ trước

HLV Hansi Flick của Barca đang rơi vào lo lắng khi liên tiếp nhận tin không vui: Alejandro Balde và Gavi phải nghỉ thi đấu, trong khi Frankie De Jong và Lamine Yamal cũng dính chấn thương.

Yamal là một trong số các thương binh của Barca lúc này.

“Virus FIFA” lại một lần nữa gây rắc rối cho Barcelona. De Jong phải trở về Barcelona sau trận ra quân cùng đội tuyển Hà Lan. Anh được cho phép không tham dự trận gặp Lithuania do chấn thương ở cơ mông. Tiền vệ này gia nhập danh sách vắng mặt vốn đã có Balde và Gavi - những người đang chấn thương khi thi đấu cho Barca - cùng với Yamal, cũng đang gặp vấn đề thể lực.

HLV Hansi Flick hiện rất bận tâm trước trận đấu với ValenciaLa Liga vào ngày 14/9, trận sân nhà đầu tiên nhiều khả năng diễn ra tại sân Johan Cruyff. Chiến lược gia người Đức chắc chắn sẽ không có Balde do đang gặp chấn thương gân kheo nhẹ ở chân trái và Gavi, người phải nghỉ do va chạm ở đầu gối trong buổi tập. Giờ đây ông phải đau đầu thêm với tình trạng của De Jong và Yamal.

Frenkie de Jong rời trại tập trung của tuyển Hà Lan hôm 5/9 để trở lại Barcelona. Tiền vệ của Barca dính chấn thương trong trận vòng loại World Cup 2026 gặp Ba Lan.

Dù phía tuyển Hà Lan mô tả đây là vấn đề nhỏ, anh vẫn được cho nghỉ trận gặp Lithuania. De Jong rời sân ở phút 83 theo quyết định của HLV Ronald Koeman, người thừa nhận không muốn mạo hiểm với cậu học trò.

Với Yamal, cầu thủ trẻ này sáng nay bị đau nhẹ vùng lưng. Liên đoàn Bóng đá Tây Ban Nha xác nhận đây chỉ là vấn đề nhỏ, anh vốn gặp rắc rối ở lưng dưới trong trận La Liga gặp Rayo Vallecano. Dù vậy, HLV Luis de la Fuente cũng quyết định để Yamal ngồi ngoài những phút cuối trong trận đấu tại sân Vasil Levski, khi thế trận đã an bài.

Tú Anh

Yamal FIFA Valencia Yamal Sân Johan Cruyff Lithuania Gavi Frenkie de Jong

  • FIFA

    FIFA

    Liên đoàn bóng đá thế giới hay còn được viết tắt là FIFA là cơ quan quản lý môn bóng đá, futsal và bóng đá bãi biển. Được thành lập năm 1904 với mục đích giám sát giải đấu quốc tế giữa các đội tuyển quốc gia của Bỉ, Đan Mạch, Đức, Hà Lan, Pháp, Tây Ban Nha, Thụy Điển, Thụy Sĩ và hiện có 211 quốc gia thành viên. FIFA chịu trách nhiệm tổ chức các giải quốc tế lớn của môn bóng đá, tiêu biểu là World Cup được bắt đầu từ năm 1930 và World Cup nữ từ năm 1991.

    Bạn có biết: FIFA chịu trách nhiệm tổ chức và quảng bá cho giải đấu qua đó tạo doanh thu từ tài trợ. Năm 2013 FIFA thu về hơn 1,3 tỉ đôla Mỹ, lợi nhuận đạt 72 triệu và có lượng dự trữ tiền mặt lên tới hơn 1,4 tỉ đôla Mỹ.

    • Thành lập: 21/05/1904
    • Trụ sở chính: Zürich, Thụy Sĩ
    • Thành viên: 211
    • Khẩu hiệu: For the Game. For the World.

    Facebook

  • Valencia

    Valencia

    Valencia là một câu lạc bộ bóng đá chuyên nghiệp của Tây Ban Nha, thuộc thành phố Valencia. Hiện câu lạc bộ đang thi đấu tại giải vô địch bóng đá La Liga và là một trong những câu lạc bộ bóng đá giàu thành tích nhất Tây Ban Nha. Valencia CF đã giành được 6 chức vô địch La Liga, 7 cúp Nhà vua Tây Ban Nha, 3 cúp UEFA, 1 cúp C2 và 2 Siêu cúp bóng đá châu Âu.

    • Thành lập: 1919
    • Sân vận động: Mestalla, Valencia, Tây Ban Nha

