David và Victoria Beckham thắng kiện

David Beckham và Victoria Beckham vừa chiến thắng trong một tranh chấp quy hoạch tại Cotswolds. Dự án từng vấp phản đối từ cư dân địa phương.

Theo Mirror, David và Victoria Beckham vừa giành phần thắng trong vụ tranh chấp liên quan đến quy hoạch bất động sản của họ tại ở vùng Cotswolds, Anh. Chính quyền địa phương đã chấp thuận đề xuất cải tạo lối vào phụ, bất chấp sự phản đối từ một số cư dân xung quanh.

Theo hồ sơ được phê duyệt, vợ chồng Beckham được phép chuyển đổi một con đường đất nông trại thành lối đi xe riêng dành cho nhà Beckham, dẫn trực tiếp vào khu nhà của họ. Trước đó, tuyến đường này vốn được sử dụng chung với khách của một khu nghỉ dưỡng cao cấp.

Kế hoạch từng vấp phải ý kiến phản đối khi một số cư dân cho rằng căn nhà đã có lối vào đủ sử dụng, việc mở thêm đường có thể ảnh hưởng đến cảnh quan tự nhiên và sinh hoạt của người đi bộ.

“Ngôi nhà vốn đã có một con đường vào hoàn toàn sử dụng tốt, vậy vì sao lại cần thêm một dải nhựa đường khác xuyên qua khu rừng? Người đi bộ thường xuyên sử dụng lối này và họ không nên bị làm phiền bởi những chiếc SUV cỡ lớn chạy lên xuống. Xin đừng chấp thuận đơn xin phép này”, một người tại đó cho biết.

Công trình đang thi công của nhà Beckham. Ảnh: mirror.

Tuy nhiên, sau quá trình xem xét, cơ quan quy hoạch kết luận dự án không gây tác động tiêu cực đến cảnh quan. Hồ sơ cũng cho thấy dự án được thiết kế kèm các biện pháp giảm thiểu ảnh hưởng môi trường, bao gồm việc lắp đặt cổng ra vào ở hai đầu tuyến đường, trồng cây hai bên, xây dựng đồng hoa dại và bổ sung các hạng mục hỗ trợ đa dạng sinh học như hộp chim, hộp dơi và nhà cho nhím.

Tài liệu nộp lên hội đồng địa phương cho biết việc thi công hạng mục này đã bắt đầu từ tháng 6/2024 nhưng đến nay vẫn chưa hoàn tất. Đại diện quy hoạch của gia đình Beckham khẳng định công trình được triển khai thận trọng, phù hợp với bối cảnh nông nghiệp và đặc trưng nông thôn của khu vực Cotswolds.

David và Victoria Beckham mua ngôi nhà tại Cotswolds vào năm 2016 với giá ước tính hơn 6 triệu bảng Anh và đã đầu tư đáng kể cho việc cải tạo trong gần một thập kỷ qua, bao gồm xây hồ nước lớn, vườn cây ăn trái và nhiều công trình phụ trợ. Ngoài bất động sản này, họ còn sở hữu một dinh thự được xếp hạng di sản tại London cùng nhiều bất động sản giá trị cao tại Mỹ.

Theo The Sunday Times Rich List, gia đình Beckham hiện có khối tài sản ước tính khoảng 500 triệu bảng Anh và thường xuyên di chuyển giữa Anh và Mỹ để phục vụ công việc kinh doanh, thời trang và thể thao.