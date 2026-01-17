Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Giải trí

David và Victoria Beckham thắng kiện

  • Thứ bảy, 17/1/2026 11:24 (GMT+7)
  • 4 giờ trước

David Beckham và Victoria Beckham vừa chiến thắng trong một tranh chấp quy hoạch tại Cotswolds. Dự án từng vấp phản đối từ cư dân địa phương.

Theo Mirror, David và Victoria Beckham vừa giành phần thắng trong vụ tranh chấp liên quan đến quy hoạch bất động sản của họ tại ở vùng Cotswolds, Anh. Chính quyền địa phương đã chấp thuận đề xuất cải tạo lối vào phụ, bất chấp sự phản đối từ một số cư dân xung quanh.

Theo hồ sơ được phê duyệt, vợ chồng Beckham được phép chuyển đổi một con đường đất nông trại thành lối đi xe riêng dành cho nhà Beckham, dẫn trực tiếp vào khu nhà của họ. Trước đó, tuyến đường này vốn được sử dụng chung với khách của một khu nghỉ dưỡng cao cấp.

Kế hoạch từng vấp phải ý kiến phản đối khi một số cư dân cho rằng căn nhà đã có lối vào đủ sử dụng, việc mở thêm đường có thể ảnh hưởng đến cảnh quan tự nhiên và sinh hoạt của người đi bộ.

“Ngôi nhà vốn đã có một con đường vào hoàn toàn sử dụng tốt, vậy vì sao lại cần thêm một dải nhựa đường khác xuyên qua khu rừng? Người đi bộ thường xuyên sử dụng lối này và họ không nên bị làm phiền bởi những chiếc SUV cỡ lớn chạy lên xuống. Xin đừng chấp thuận đơn xin phép này”, một người tại đó cho biết.

David anh 1

Công trình đang thi công của nhà Beckham. Ảnh: mirror.

Tuy nhiên, sau quá trình xem xét, cơ quan quy hoạch kết luận dự án không gây tác động tiêu cực đến cảnh quan. Hồ sơ cũng cho thấy dự án được thiết kế kèm các biện pháp giảm thiểu ảnh hưởng môi trường, bao gồm việc lắp đặt cổng ra vào ở hai đầu tuyến đường, trồng cây hai bên, xây dựng đồng hoa dại và bổ sung các hạng mục hỗ trợ đa dạng sinh học như hộp chim, hộp dơi và nhà cho nhím.

Tài liệu nộp lên hội đồng địa phương cho biết việc thi công hạng mục này đã bắt đầu từ tháng 6/2024 nhưng đến nay vẫn chưa hoàn tất. Đại diện quy hoạch của gia đình Beckham khẳng định công trình được triển khai thận trọng, phù hợp với bối cảnh nông nghiệp và đặc trưng nông thôn của khu vực Cotswolds.

David và Victoria Beckham mua ngôi nhà tại Cotswolds vào năm 2016 với giá ước tính hơn 6 triệu bảng Anh và đã đầu tư đáng kể cho việc cải tạo trong gần một thập kỷ qua, bao gồm xây hồ nước lớn, vườn cây ăn trái và nhiều công trình phụ trợ. Ngoài bất động sản này, họ còn sở hữu một dinh thự được xếp hạng di sản tại London cùng nhiều bất động sản giá trị cao tại Mỹ.

Theo The Sunday Times Rich List, gia đình Beckham hiện có khối tài sản ước tính khoảng 500 triệu bảng Anh và thường xuyên di chuyển giữa Anh và Mỹ để phục vụ công việc kinh doanh, thời trang và thể thao.

Muốn vượt qua khó khăn, chúng ta phải có cái nhìn chính xác và thẳng thắn về những thử thách mà mình phải đối mặt. Cuốn sách Cố gắng đúng cách để thành công của tác giả Vương Nam tập hợp nhiều kinh nghiệm hữu ích để đương đầu với hàng loạt chông gai mà bạn đọc trẻ có thể gặp trên con đường lập nghiệp và khẳng định bản thân.

Hoa hậu Thanh Thủy 'đi bão', Hòa Minzy vỡ òa vì U23 Việt Nam

Trên mạng xã hội, nhiều nghệ sĩ bày tỏ sự tự hào và phấn khích trước chiến thắng lịch sử của U23 Việt Nam tại vòng chung kết U23 châu Á 2026.

7 giờ trước

Diễn biến vụ kiện Michael Jackson xâm hại tình dục 4 đứa trẻ

Bốn anh chị em gia đình Cascio cáo buộc từng bị Michael Jackson xâm hại khi còn nhỏ. Phía cố ca sĩ sau đó phản bác, tố những người này muốn tống tiền với số tiền 213 triệu USD.

27:1605 hôm qua

Nhóm MTV gây chú ý khi kết hợp ca sĩ ảo Ann

Ca sĩ ảo Ann gây chú ý khi xuất hiện trong MV "Đã có cha rồi" của MTV. Đại diện nhóm cho biết từng cảm thấy lo lắng trước quyết định hợp tác.

30:1789 hôm qua

Minh An

David David Beckham Victoria Beckham Victoria Beckham tranh chấp

  • David Beckham

    David Beckham

    David Beckham có tên đầy đủ David Robert Joseph Beckham là một cựu cầu thủ bóng đá người Anh từng thi đấu cho các câu lạc bộ Manchester United, Real Madrid, A.C. Milan, Los Angeles Galaxy,... và đội tuyển quốc gia Anh ở vị trí tiền vệ. Anh từng 2 lần được bình chọn là "Cầu thủ xuất sắc nhất năm" của FIFA.

    • Ngày sinh: 2/5/1975
    • Nơi sinh: Leytonstone, London, Anh
    • Chiều cao: 1,83 m
    • Vị trí: Tiền vệ
    • Vợ: Victoria Beckam

Đọc tiếp

Huynh Lap len tieng tin bi bat hinh anh

Huỳnh Lập lên tiếng tin bị bắt

2 giờ trước 14:14 17/1/2026

0

Huỳnh Lập bức xúc trước các tin đồn sai lệch về anh lan truyền trên mạng xã hội những ngày qua. Anh mong khán giả cẩn trọng khi tiếp nhận thông tin.

Toc Tien va Touliver truoc khi ly hon hinh anh

Tóc Tiên và Touliver trước khi ly hôn

2 giờ trước 14:06 17/1/2026

0

Tóc Tiên và Touliver vướng tin ly hôn từ cuối 2025. Tuy nhiên, tới 17/1, hai nghệ sĩ mới xác nhận chuyện đường ai nấy đi.

Touliver len tieng hinh anh

Touliver lên tiếng

2 giờ trước 13:34 17/1/2026

0

Tóc Tiên và Touliver chính thức ly hôn sau nhiều năm đồng hành, gắn bó. Trên trang cá nhân, Touliver đăng tải ảnh vợ cũ và nói lời cảm ơn cô.

Bạn có thể quan tâm

XEM NHIỀU

Xem thêm

Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

Từ chối Đồng ý