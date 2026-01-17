Hoa hậu Thanh Thủy 'đi bão', Hòa Minzy vỡ òa vì U23 Việt Nam

Trên mạng xã hội, nhiều nghệ sĩ bày tỏ sự tự hào và phấn khích trước chiến thắng lịch sử của U23 Việt Nam tại vòng chung kết U23 châu Á 2026.

Tối 16/1, U23 Việt Nam đã làm nên chiến thắng lịch sử trước UAE, qua đó chính thức giành vé vào bán kết U23 châu Á. Trên mạng xã hội, đông đảo nghệ sĩ Việt đã chúc mừng đội tuyển, đồng thời chia sẻ niềm vui, sự tự hào. Đáng chú ý, Hoa hậu Thanh Thủy cũng hòa chung không khí cuồng nhiệt của ngày vui bóng đá khi ra ngoài “đi bão” cùng người hâm mộ lúc nửa đêm.

Trên trang cá nhân, Thanh Thủy đăng tải đoạn video ghi lại khoảnh khắc hòa mình giữa dòng người đông đúc. Trong bài đăng, cô để lại biểu tượng lá cờ Việt Nam và ngọn lửa.

Hình ảnh Thanh Thủy chia sẻ sau chiến thắng của U23 Việt Nam. Ảnh: @thanhthuy.

Bên cạnh đó, nhiều nghệ sĩ Việt đã chia sẻ niềm vui trước chiến thắng của U23 Việt Nam.

Trên trang cá nhân, Hòa Minzy cho biết cô xúc động trước tinh thần thi đấu bền bỉ của đội tuyển. Trấn Thành cũng đăng tải dòng trạng thái chúc mừng, bày tỏ sự phấn khích và niềm tự hào dành cho các cầu thủ trẻ. “Tung bông. Tôi đã nói mà. Chúng ta sẽ làm được. Việt Nam vô địch”, nam đạo diễn viết.

Trong khi đó, NSND Tự Long cho biết đây là một chiến thắng đầy xúc động, đồng thời gửi lời chúc mừng đến các cầu thủ trẻ. “Quá nhiều xúc cảm. Chúc mừng các cầu thủ của chúng ta. Máu đỏ da vàng. Tôi là người Việt Nam”, anh chia sẻ.

Soobin Hoàng Sơn để lại dòng trạng thái ngắn gọn trên mạng xã hội, khen ngợi màn trình diễn của đội tuyển, viết: “Mấy đứa nhỏ đá hay quá”.

Quốc Trường, Bùi Công Nam, Lệ Quyên và Phạm Đình Thái Ngân cũng đăng tải các bài viết chia sẻ cảm xúc sau chiến thắng của U23 Việt Nam.

Trên mạng xã hội, không khí ăn mừng chiến thắng của U23 Việt Nam lan tỏa mạnh mẽ từ giữa đêm. Hàng loạt bài đăng, hình ảnh và video ghi lại khoảnh khắc vỡ òa cảm xúc của người hâm mộ xuất hiện, tạo nên không khí sôi động.