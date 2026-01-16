Nhóm MTV gây chú ý khi kết hợp ca sĩ ảo Ann

Ca sĩ ảo Ann gây chú ý khi xuất hiện trong MV "Đã có cha rồi" của MTV. Đại diện nhóm cho biết từng cảm thấy lo lắng trước quyết định hợp tác.

Ngày 15/1, buổi họp báo giới thiệu MV Đã có cha rồi của nhóm MTV được tổ chức tại TP.HCM. Sự kiện ghi nhận sự xuất hiện của nghệ sĩ thuộc các thế hệ khác nhau như Cẩm Vân – Khắc Triệu, Quốc Đại, Phan Đinh Tùng, Tiến Đạt, Phạm Anh Khoa, Karik, OnlyC…

Đáng chú ý, việc một ban nhạc hoạt động lâu năm như MTV kết hợp với CGI trong dự án âm nhạc đã thu hút sự quan tâm của giới chuyên môn. Ann tham gia Đã có cha rồi với vai trò ca sĩ, đồng thời là một nhân vật trong câu chuyện của MV.

Ca sĩ Anh Tuấn, thành viên MTV, cho biết trước khi lựa chọn dự án này, anh cảm thấy lo lắng và trăn trở rất nhiều, bởi nếu không khéo léo, sự hợp tác có thể mang lại cả tác động tích cực lẫn tiêu cực đến hình ảnh và chặng đường hoạt động lâu dài của nhóm. Tuy nhiên, sau khi tìm hiểu kỹ quá trình phát triển của Ann, nam ca sĩ phần nào cảm thấy an tâm hơn.

Thành viên nhóm MTV chia sẻ tại sự kiện. Ảnh: BTC.

“Tác phẩm lần này được đầu tư chỉn chu từ âm nhạc, phần viết lời đến hòa âm phối khí, giống như quá trình tạo ra một sản phẩm truyền thống, chứ không phải chỉ sử dụng AI để ‘đùng một phát’ có ngay một bài hát. Đó cũng là lý do đầu tiên khiến MTV quyết định bắt tay vào dự án này”, Anh Tuấn chia sẻ.

Trong khi đó, ca sĩ Thiên Vương cho biết Ann đã có sự trưởng thành rõ rệt sau một thời gian dài so với giai đoạn mới debut. Anh nói: “Một cô bé trưởng thành hơn, lớn hơn và có ‘nếp nhăn’ nhiều hơn. Điều đó cho thấy Ann được Bobo Đặng đặt để trong một đời sống rất thực, và theo thời gian, Ann cũng già đi”.

Đã có cha rồi là ca khúc pop khai thác chủ đề mối quan hệ giữa cha và con. Bài hát lựa chọn cách kể chuyện tiết chế, tập trung vào những chi tiết đời thường, phản ánh vai trò của người cha trong quá trình trưởng thành của con cái.

Trong MV, câu chuyện của ca khúc được mở rộng bằng yếu tố giả tưởng, xoay quanh một tình huống nguy hiểm liên quan đến hai cha con và khả năng can thiệp vào dòng chảy thời gian.