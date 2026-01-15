Quá khứ của Lưu Diệc Phi

Loạt ảnh thời trẻ của Lưu Diệc Phi được chia sẻ lại gây xôn xao. Vẻ ngoài từ hơn 20 năm trước được nhận xét gần như không thay đổi so với hiện tại.

Theo Sohu, Lưu Diệc Phi mới đây đã đăng tải loạt ảnh cũ chụp trong thời gian theo học tại Học viện Điện ảnh Bắc Kinh, thu hút sự quan tâm từ khán giả.

Nữ diễn viên xuất hiện bên các bạn học. Dù được chụp cách đây khoảng 20 năm, ngoại hình của Lưu Diệc Phi được nhận xét gần như không thay đổi, giữ được vẻ thanh thoát, trong trẻo. Dù phong cách có thể đổi thay theo thời gian, ngoại hình cân đối và đường nét gương mặt hài hòa là yếu tố giúp cô duy trì vị thế biểu tượng nhan sắc.

Hình ảnh 20 năm trước của Lưu Diệc Phi. Ảnh: @sohu.

Vẻ ngoài của Lưu Diệc Phi trở thành chủ đề được quan tâm nhiều năm qua. Theo QQ, diễn viên là người phá vỡ tiêu chuẩn sắc đẹp “trắng và siêu gầy” tại showbiz Trung Quốc tồn tại nhiều năm qua. Vẻ đẹp của cô mang đến sự khác biệt, được truyền thông và khán giả chú ý.

Lưu Diệc Phi sinh năm 1987, tốt nghiệp Học viện Điện ảnh Bắc Kinh và sớm được chú ý từ đầu thập niên 2000. Cô ghi dấu ấn qua các phim truyền hình Kim Phấn Thế Gia, Thiên Long Bát Bộ, Thần Điêu Đại Hiệp, qua đó được truyền thông gắn với hình ảnh “Thần tiên tỷ tỷ”.

Những năm sau đó, Lưu Diệc Phi mở rộng hoạt động sang điện ảnh, tham gia nhiều dự án trong nước và quốc tế, đáng chú ý là vai chính trong phim Mulan của Disney năm 2020. Gần đây, cô tiếp tục gây chú ý với các tác phẩm truyền hình như Mộng Hoa Lục và Đi Đến Nơi Có Gió, duy trì sức hút ổn định sau hơn 20 năm hoạt động nghệ thuật.

Về đời sống cá nhân, Lưu Diệc Phi khá kín tiếng và hiếm khi chia sẻ chuyện riêng tư trước truyền thông. Cô từng có mối quan hệ công khai với diễn viên Hàn Quốc Song Seung Heon trước khi xác nhận chia tay vào năm 2017.