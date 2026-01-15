Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Quá khứ của Lưu Diệc Phi

  • Thứ năm, 15/1/2026 12:07 (GMT+7)
  • 3 giờ trước

Loạt ảnh thời trẻ của Lưu Diệc Phi được chia sẻ lại gây xôn xao. Vẻ ngoài từ hơn 20 năm trước được nhận xét gần như không thay đổi so với hiện tại.

Theo Sohu, Lưu Diệc Phi mới đây đã đăng tải loạt ảnh cũ chụp trong thời gian theo học tại Học viện Điện ảnh Bắc Kinh, thu hút sự quan tâm từ khán giả.

Nữ diễn viên xuất hiện bên các bạn học. Dù được chụp cách đây khoảng 20 năm, ngoại hình của Lưu Diệc Phi được nhận xét gần như không thay đổi, giữ được vẻ thanh thoát, trong trẻo. Dù phong cách có thể đổi thay theo thời gian, ngoại hình cân đối và đường nét gương mặt hài hòa là yếu tố giúp cô duy trì vị thế biểu tượng nhan sắc.

Hình ảnh 20 năm trước của Lưu Diệc Phi. Ảnh: @sohu.

Vẻ ngoài của Lưu Diệc Phi trở thành chủ đề được quan tâm nhiều năm qua. Theo QQ, diễn viên là người phá vỡ tiêu chuẩn sắc đẹp “trắng và siêu gầy” tại showbiz Trung Quốc tồn tại nhiều năm qua. Vẻ đẹp của cô mang đến sự khác biệt, được truyền thông và khán giả chú ý.

Lưu Diệc Phi sinh năm 1987, tốt nghiệp Học viện Điện ảnh Bắc Kinh và sớm được chú ý từ đầu thập niên 2000. Cô ghi dấu ấn qua các phim truyền hình Kim Phấn Thế Gia, Thiên Long Bát Bộ, Thần Điêu Đại Hiệp, qua đó được truyền thông gắn với hình ảnh “Thần tiên tỷ tỷ”.

Những năm sau đó, Lưu Diệc Phi mở rộng hoạt động sang điện ảnh, tham gia nhiều dự án trong nước và quốc tế, đáng chú ý là vai chính trong phim Mulan của Disney năm 2020. Gần đây, cô tiếp tục gây chú ý với các tác phẩm truyền hình như Mộng Hoa LụcĐi Đến Nơi Có Gió, duy trì sức hút ổn định sau hơn 20 năm hoạt động nghệ thuật.

Về đời sống cá nhân, Lưu Diệc Phi khá kín tiếng và hiếm khi chia sẻ chuyện riêng tư trước truyền thông. Cô từng có mối quan hệ công khai với diễn viên Hàn Quốc Song Seung Heon trước khi xác nhận chia tay vào năm 2017.

    Lưu Diệc Phi, tên khai sinh là An Phong, là nữ diễn viên người Trung Quốc được biết đến với vai Vương Ngữ Yên trong "Tân Thiên Long Bát Bộ" và vai Tiểu Long Nữ trong "Thần Điêu Đại Hiệp". Năm 2008, cô trở thành nữ diễn viên Trung Quốc thứ hai sau Chương Tử Di kí hợp đồng độc quyền với công ty giải trí William Morris Agency, 1 trong 3 công ty giải trí lớn nhất nước Mĩ. Lưu Diệc Phi còn được mệnh danh là một trong Tứ tiểu hoa đán mới của Trung Quốc.

    Bạn có biết: Lần đầu gặp Diệc Phi, nhà văn Kim Dung đã ký lên cuốn "Thiên Long Bát Bộ" rằng: "Cô Diệc Phi, chỉ sau khi xem nhân vật Vương Ngữ Yên mà cô thể hiện, độc giả mới biết Kim Dung không hề nói quá".

    • Ngày sinh: 25/08/1987
    • Chiều cao: 1.70 m
    • Phim tiêu biểu: Thiên Long Bát Bộ, Tiên Kiếm Kỳ Hiệp, Thần Điêu Đại Hiệp, Tứ Đại Danh Bổ,...

