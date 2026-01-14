Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Giải trí

Diện mạo khác lạ của 'Người nhện' Andrew Garfield

  • Thứ tư, 14/1/2026 19:46 (GMT+7)
  • 19 giờ trước

Andrew Garfield gây chú ý khi xuất hiện với mái tóc vàng dài trong buổi hẹn hò cùng bạn gái Monica Barbaro, khiến nhiều khán giả khó nhận ra.

Theo PageSix, Andrew Garfield mới đây gây chú ý khi xuất hiện với diện mạo khác lạ trong buổi hẹn hò cùng bạn gái, nữ diễn viên Monica Barbaro. Nam diễn viên để tóc dài, nhuộm vàng, khác hẳn hình ảnh tóc nâu quen thuộc, khiến nhiều khán giả khó nhận ra.

Trước đó, hình ảnh được đăng tải trên Instagram cho thấy Andrew Garfield và Monica Barbaro đã tham dự buổi biểu diễn tại Las Vegas vào cuối tuần qua. Trong ảnh chụp hậu trường, diễn viên Người nhện để tóc xõa dài, vén ra sau tai, đội mũ xanh và mặc áo hoodie màu vàng mù tạt. Trong khi đó, Monica Barbaro diện áo blouse, kết hợp cùng vòng cổ vàng và khuyên tai tròn.

Andrew Garfield và Monica Barbaro lần đầu được đồn đoán hẹn hò vào tháng 1/2025, khi cùng xuất hiện tại bữa tiệc thường niên của W Magazine. Đến tháng 2/2025, một nguồn tin tiết lộ với People rằng cả hai đang “âm thầm dành thời gian bên nhau”. Cũng trong thời gian này, cặp đôi bị bắt gặp cùng đi xem kịch tại Bridge Theatre ở London.

Nguoi nhen anh 1

Hình ảnh mới nhất của Andrew Garfield. Ảnh: @Penn & Teller.

Mối quan hệ của hai diễn viên được xác nhận vào tháng 7/2025 khi họ công khai xuất hiện tại Wimbledon. Tại đây, Andrew Garfield và Monica Barbaro bị ghi lại khoảnh khắc tay trong tay bước vào và trao nhau nhiều cử chỉ thân mật, trong đó có khoảnh khắc Garfield hôn má bạn gái.

Andrew Garfield sinh năm 1983, mang hai quốc tịch Anh – Mỹ. Anh được khán giả toàn cầu biết đến rộng rãi sau khi đảm nhận vai Peter Parker trong loạt phim The Amazing Spider-Man (2012–2014). Tuy nhiên, sau thành công thương mại này, nam diễn viên chủ động rời xa dòng phim bom tấn để tập trung vào các vai diễn chính kịch có chiều sâu, hợp tác với nhiều đạo diễn tên tuổi.

Trong hơn một thập niên qua, Andrew Garfield ghi dấu ấn với loạt vai diễn được giới phê bình đánh giá cao, tiêu biểu như Hacksaw Ridge, SilenceTick, Tick… Boom!. Riêng với Tick, Tick… Boom!, anh nhận đề cử Oscar Nam chính, khẳng định vị thế diễn viên thực lực của Hollywood.

Trước đó, Andrew Garfield được biết đến là người kín tiếng, hiếm khi chia sẻ về cuộc sống cá nhân. Anh từng có mối quan hệ kéo dài với nữ diễn viên Emma Stone trong giai đoạn 2011–2015.

Tủ sách Nghệ thuật - Giải trí giới thiệu những cuốn sách hay và mới nhất về nền công nghiệp giải trí và các bộ môn nghệ thuật đại chúng tiêu biểu. Ngoài ra, tủ sách cũng đề xuất loạt tác phẩm đáng đọc về các nghệ sĩ nổi tiếng ở Việt Nam và thế giới, giúp độc giả hiểu hơn và biết thêm về những câu chuyện hậu trường, chưa từng được tiết lộ.

Đạo diễn Việt đua nhau 'nghẹt thở'

Năm 2026 được dự báo sẽ là giai đoạn khốc liệt, khi số phim ra mắt nhiều chưa từng có. Sự tăng vọt này cho thấy khả năng tăng trưởng, đồng thời cũng đặt ra nguy cơ thua lỗ lớn.

12:13 13/1/2026

Tiếc cho Cổ Thiên Lạc

Được đầu tư kinh phí khổng lồ và nhận nhiều được kỳ vọng, song chất lượng của "Back to the Past" lại gây tranh cãi. Doanh thu không như mong đợi khiến dự án rơi vào cảnh thua lỗ.

09:09 10/1/2026

VTV xác nhận không có Táo Quân 2026

Táo Quân sẽ không lên sóng dịp Tết Nguyên đán 2026, thay vào đó là một chương trình mang màu sắc trẻ trung hơn. Thông tin khiến nhiều khán giả tiếc nuối.

12:12 7/1/2026

Minh An

Người nhện Andrew Garfield giải trí diễn viên

    Đọc tiếp

    Khong nhan ra Jennie hinh anh

    Không nhận ra Jennie

    16 phút trước 14:55 15/1/2026

    0

    Jennie trở thành tâm điểm khi diện váy đỏ táo bạo, mang tinh thần phá cách. Thiết kế này từng gây tranh cãi khi được Kim Kardashian mặc trước đây.

    Danh ca Tuan Ngoc ly hon hinh anh

    Danh ca Tuấn Ngọc ly hôn

    2 giờ trước 12:50 15/1/2026

    0

    Danh ca Tuấn Ngọc và ca sĩ Thái Thảo hoàn tất thủ tục ly hôn tại Mỹ vào tháng 7/2025 sau hai năm ly thân. Hai ca sĩ thuận tình chấm dứt hôn nhân, khép lại mối quan hệ kéo dài hơn ba thập kỷ.

    Bạn có thể quan tâm

    XEM NHIỀU

    Xem thêm

    Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

    Từ chối Đồng ý