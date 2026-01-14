Diện mạo khác lạ của 'Người nhện' Andrew Garfield

Andrew Garfield gây chú ý khi xuất hiện với mái tóc vàng dài trong buổi hẹn hò cùng bạn gái Monica Barbaro, khiến nhiều khán giả khó nhận ra.

Theo PageSix, Andrew Garfield mới đây gây chú ý khi xuất hiện với diện mạo khác lạ trong buổi hẹn hò cùng bạn gái, nữ diễn viên Monica Barbaro. Nam diễn viên để tóc dài, nhuộm vàng, khác hẳn hình ảnh tóc nâu quen thuộc, khiến nhiều khán giả khó nhận ra.

Trước đó, hình ảnh được đăng tải trên Instagram cho thấy Andrew Garfield và Monica Barbaro đã tham dự buổi biểu diễn tại Las Vegas vào cuối tuần qua. Trong ảnh chụp hậu trường, diễn viên Người nhện để tóc xõa dài, vén ra sau tai, đội mũ xanh và mặc áo hoodie màu vàng mù tạt. Trong khi đó, Monica Barbaro diện áo blouse, kết hợp cùng vòng cổ vàng và khuyên tai tròn.

Andrew Garfield và Monica Barbaro lần đầu được đồn đoán hẹn hò vào tháng 1/2025, khi cùng xuất hiện tại bữa tiệc thường niên của W Magazine. Đến tháng 2/2025, một nguồn tin tiết lộ với People rằng cả hai đang “âm thầm dành thời gian bên nhau”. Cũng trong thời gian này, cặp đôi bị bắt gặp cùng đi xem kịch tại Bridge Theatre ở London.

Hình ảnh mới nhất của Andrew Garfield. Ảnh: @Penn & Teller.

Mối quan hệ của hai diễn viên được xác nhận vào tháng 7/2025 khi họ công khai xuất hiện tại Wimbledon. Tại đây, Andrew Garfield và Monica Barbaro bị ghi lại khoảnh khắc tay trong tay bước vào và trao nhau nhiều cử chỉ thân mật, trong đó có khoảnh khắc Garfield hôn má bạn gái.

Andrew Garfield sinh năm 1983, mang hai quốc tịch Anh – Mỹ. Anh được khán giả toàn cầu biết đến rộng rãi sau khi đảm nhận vai Peter Parker trong loạt phim The Amazing Spider-Man (2012–2014). Tuy nhiên, sau thành công thương mại này, nam diễn viên chủ động rời xa dòng phim bom tấn để tập trung vào các vai diễn chính kịch có chiều sâu, hợp tác với nhiều đạo diễn tên tuổi.

Trong hơn một thập niên qua, Andrew Garfield ghi dấu ấn với loạt vai diễn được giới phê bình đánh giá cao, tiêu biểu như Hacksaw Ridge, Silence và Tick, Tick… Boom!. Riêng với Tick, Tick… Boom!, anh nhận đề cử Oscar Nam chính, khẳng định vị thế diễn viên thực lực của Hollywood.

Trước đó, Andrew Garfield được biết đến là người kín tiếng, hiếm khi chia sẻ về cuộc sống cá nhân. Anh từng có mối quan hệ kéo dài với nữ diễn viên Emma Stone trong giai đoạn 2011–2015.