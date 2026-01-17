Kim Hiền sau ly hôn

Kim Hiền vừa kết thúc cuộc hôn nhân kéo dài nhiều năm với chồng Việt kiều Andy Lê. Cả 2 “đường ai nấy đi” vào tháng 7/2025.

Mới đây, Kim Hiền có chia sẻ đầu tiên sau khi xác nhận ly hôn. Cô đăng ảnh ngắm hoàng hôn cùng chú thích: “Thiên nhiên luôn làm ta thấy nhẹ nhàng, nhẹ trong từng bước tiếp theo như có người đồng hành, lặng lẽ nhưng vững vàng, dẫn ta đi về phía bình yên và ánh sáng”.

Dưới bài đăng, nhiều đồng nghiệp và khán giả chúc nữ diễn viên mạnh mẽ, kiên cường vượt qua mọi sóng gió của cuộc đời.

Trước đó, cô cũng đăng dòng trạng thái dài bày tỏ: "Cuộc sống của mình bây giờ không ồn ào. Nhưng nó thật. Mình học cách sống chậm lại, để thấy rằng: Yêu thương không cần phải nói lớn. Mạnh mẽ không cần phải chứng minh. Và chính ánh mắt của con, bàn tay nhỏ nắm lấy mình, vẫn yêu mẹ bằng tất cả sự trong veo của trái tim… Mẹ chỉ muốn nói cảm ơn các con. Cảm ơn vì đã đến bên đời mẹ. Cảm ơn vì đã chọn mẹ, dù mẹ không hoàn hảo. Các con không biết rằng, chính tình yêu của các con đã giữ mẹ lại trong những lúc yếu lòng nhất. Một ánh nhìn, một cái ôm, hay chỉ cần các con ở đó là đủ để mẹ có thêm sức mạnh".

Hình ảnh mới đây của Kim Hiền. Ảnh: FBNV.

Ngày 12/1, thông tin diễn viên Kim Hiền ly hôn chồng Việt kiều Andy Lê thu hút sự chú ý trên mạng xã hội. Cả hai kết hôn vào tháng 7/2015 và sau nhiều năm chung sống, họ ly thân vào 2023 rồi chính thức “đường ai nấy đi” vào 7/2025. Hai người có một con chung là bé Yvona.

Trong bài đăng tổng kết năm 2025 trên trang cá nhân, Kim Hiền chia sẻ những dòng trạng thái được cho là ẩn ý về việc vượt qua biến cố tình cảm. Cô viết về việc học cách mạnh mẽ hơn sau khi mất đi những mối quan hệ từng rất gần gũi, đồng thời khẳng định bản thân sẽ bước tiếp bằng sự bình thản.

“Có những yêu thương từng ở rất gần, rồi lặng lẽ rời đi, để lại khoảng trống đủ lớn buộc trái tim phải học cách mạnh hơn. Có những gắn bó không còn hiện diện, nhưng chưa từng biến mất. Nó ở trong từng nhịp thở, từng lựa chọn mình đưa ra mỗi ngày, như một sự chở che âm thầm. Mình không buồn vì mất, chỉ lặng vì từng yêu rất sâu”, người đẹp viết.

Trước khi kết hôn với Andy Lê, Kim Hiền từng trải qua một cuộc hôn nhân vào 2014 với DJ Hoàng Phong và có con trai tên Sonic. Những năm gần đây, cô rời xa hoạt động nghệ thuật trong nước và chuyển hướng sang kinh doanh tại Mỹ.

Kim Hiền sinh năm 1982 tại TP.HCM, hoạt động nghệ thuật từ sớm và được công chúng biết đến qua nhiều tác phẩm như Dốc tình, Mùi ngò gai, Gia đình phép thuật, Thiên mệnh anh hùng, Hương phù sa, Cánh chim mặt trời…