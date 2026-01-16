Diễn biến vụ kiện Michael Jackson xâm hại tình dục 4 đứa trẻ

Bốn anh chị em gia đình Cascio cáo buộc từng bị Michael Jackson xâm hại khi còn nhỏ. Phía cố ca sĩ sau đó phản bác, tố những người này muốn tống tiền với số tiền 213 triệu USD.

Theo People, ngày 14/1, bốn anh chị em trong gia đình Cascio đã xuất hiện tại Tòa án Los Angeles, trong một phiên điều trần liên quan đến các cáo buộc họ từng bị Michael Jackson lạm dụng khi còn nhỏ.

Cụ thể, trước đây, các anh chị em này từng công khai bảo vệ Jackson trước các cáo buộc lạm dụng trẻ em. Tuy nhiên, sau khi loạt phim tài liệu Leaving Neverland phát hành năm 2019, họ thay đổi lập trường và cho biết bản thân từng bị thao túng, dụ dỗ và xâm hại trong thời gian sống, sinh hoạt cùng Jackson khi còn nhỏ.

Được biết, gia đình Cascio từng đạt được một thỏa thuận dàn xếp bí mật với phía Michael Jackson. Theo thỏa thuận này, họ sẽ nhận được một khoản tiền, thay vào đó sẽ không được khởi kiện công khai và mọi tranh chấp phát sinh phải giải quyết thông qua hình thức trọng tài kín. Phía di sản của Michael Jackson cho rằng việc các anh chị em Cascio quay lại nộp đơn kiện là vi phạm thỏa thuận đã ký và khẳng định các cáo buộc lạm dụng là không có cơ sở.

Đáng chú ý, luật sư đại diện di sản Michael Jackson cho biết nguyên nhân vụ việc bị đưa ra tòa là do gia đình Cascio muốn tống tiền.

“Ông King chỉ đang cố đánh lạc hướng khỏi thực tế rằng ông ta đã đưa ra một yêu cầu mang tính tống tiền trị giá 213 triệu USD , hiện là nội dung trong đơn kiện tống tiền của thân chủ chúng tôi”, luật sư của Michael Jackson cho biết.

Ồn ào xoay quanh Michael Jackson vẫn diễn ra dù ông đã qua đời nhiều năm. Ảnh: Reuters.

Ngược lại, các luật sư đại diện cho gia đình Cascio cho rằng thân chủ của họ đã bị ép buộc ký vào thỏa thuận năm 2020 và lập luận rằng không thể vì thỏa thuận này mà che giấu hành vi lạm dụng, xâm hại. Họ đề nghị tòa án tuyên bố thỏa thuận vô hiệu để vụ việc có thể được đưa ra xét xử công khai. Người này cũng khẳng định đang nắm giữ các bằng chứng, bao gồm nhiều giờ lời khai có tuyên thệ, để chứng minh các cáo buộc của mình.

Thẩm phán hiện chưa đưa ra phán quyết cuối cùng. Song nguồn tin cho biết họ đang nghiêng về khả năng các bên phải tuân thủ thỏa thuận cũ và giải quyết tranh chấp bằng trọng tài. Phiên điều trần tiếp theo dự kiến diễn ra vào ngày 5/3.

Michael Jackson qua đời năm 2009, để lại một khối tài sản âm nhạc đồ sộ, bao gồm bản quyền các ca khúc, danh mục xuất bản và nhiều quyền khai thác thương mại. Sau khi ông mất, toàn bộ tài sản được đặt dưới sự quản lý của di sản Michael Jackson, một thực thể pháp lý hoạt động độc lập, do những người được chỉ định trong di chúc điều hành.

Nhờ việc khai thác bản quyền âm nhạc, các hợp đồng thương mại và thỏa thuận kinh doanh lớn, di sản này được đánh giá là một trong những di sản nghệ sĩ sinh lợi cao nhất thế giới, với tổng giá trị ước tính lên tới hàng tỷ USD và vẫn tiếp tục phát sinh doanh thu nhiều năm sau khi ông qua đời.