Dấu hiệu mẹ bầu thiếu chất

Mệt mỏi, hay quên, đau nhức cơ thể có thể là biểu hiện bình thường khi mang thai. Nhưng chúng cũng cảnh báo mẹ bầu đang thiếu các dưỡng chất quan trọng như sắt, axit folic.

Mang thai là giai đoạn cơ thể người phụ nữ cần được cung cấp nhiều dưỡng chất hơn để đáp ứng nhu cầu phát triển của thai nhi. Nếu không được bổ sung đầy đủ, phụ nữ mang thai có thể rơi vào tình trạng thiếu vi chất dinh dưỡng, ảnh hưởng đến sức khỏe của bản thân và sự phát triển của em bé.

Điều đáng nói là nhiều dấu hiệu thiếu chất khá giống với các triệu chứng thai nghén thông thường, khiến không ít phụ nữ bỏ qua hoặc phát hiện muộn.

Mệt mỏi kéo dài, da xanh xao có thể là dấu hiệu thiếu sắt

Theo Cleveland Clinic, sắt là khoáng chất cần thiết cho quá trình sản xuất hemoglobin - thành phần giúp vận chuyển oxy trong máu. Trong thai kỳ, thể tích máu của người mẹ tăng đáng kể, kéo theo nhu cầu sắt cũng tăng lên.

Khi cơ thể không được cung cấp đủ sắt, mẹ bầu có thể xuất hiện các triệu chứng như mệt mỏi kéo dài, chóng mặt, khó thở, tim đập nhanh hoặc da xanh xao. Một số trường hợp còn xuất hiện hội chứng pica, tức thèm ăn những thứ không phải thực phẩm như đá lạnh, đất sét hoặc giấy.

Thiếu sắt kéo dài có thể làm tăng nguy cơ sinh non, trẻ nhẹ cân khi chào đời và ảnh hưởng đến sức khỏe của cả mẹ lẫn thai nhi.

Mẹ bầu thiếu sắt có thể xuất hiện các triệu chứng như mệt mỏi kéo dài, chóng mặt, khó thở, tim đập nhanh hoặc da xanh xao. Ảnh: Shutterstock.

Hay quên, khó tập trung có thể liên quan đến thiếu axit folic

Axit folic (vitamin B9) là dưỡng chất đặc biệt quan trọng trong những tháng đầu thai kỳ, đóng vai trò hỗ trợ hình thành não bộ và hệ thần kinh của thai nhi. Theo Dịch vụ Y tế Quốc gia Vương quốc Anh (NHS), mẹ bầu thiếu axit folic thường cảm thấy mệt mỏi, giảm khả năng tập trung, dễ cáu gắt hoặc thay đổi cảm xúc thất thường. Một số người còn bị loét miệng, viêm lưỡi hoặc đau rát lưỡi kéo dài.

Việc thiếu hụt axit folic trong giai đoạn đầu mang thai có thể làm tăng nguy cơ dị tật ống thần kinh ở thai nhi, bao gồm nứt đốt sống và một số bất thường bẩm sinh khác.

Đau nhức cơ xương, yếu cơ có thể do thiếu vitamin D

Vitamin D giúp cơ thể hấp thu canxi hiệu quả hơn, từ đó hỗ trợ sự phát triển hệ xương của thai nhi và duy trì sức khỏe xương khớp cho người mẹ. Nếu không được cung cấp đủ vitamin D, mẹ bầu có thể gặp phải tình trạng đau nhức cơ, yếu cơ, đau xương hoặc đau lưng kéo dài. Một số nghiên cứu cũng ghi nhận thiếu vitamin D có thể liên quan đến tình trạng rụng tóc và tăng nguy cơ mắc các bệnh nhiễm trùng.

Các dấu hiệu như mệt mỏi kéo dài, chóng mặt thường xuyên, khó thở, tim đập nhanh hoặc da xanh xao không nên bị xem nhẹ. Nếu các triệu chứng này xuất hiện liên tục hoặc ngày càng nghiêm trọng, mẹ bầu nên đến cơ sở y tế để được thăm khám. Bác sĩ có thể chỉ định xét nghiệm máu nhằm đánh giá tình trạng thiếu sắt, thiếu vitamin hoặc các rối loạn dinh dưỡng khác để có hướng điều chỉnh phù hợp.

Để hạn chế nguy cơ thiếu vi chất, phụ nữ mang thai nên xây dựng chế độ ăn cân bằng với đầy đủ các nhóm thực phẩm. Trong khẩu phần hàng ngày, bà bầu cần tăng cường rau xanh, trái cây, ngũ cốc nguyên hạt, các loại đậu, thịt, cá, trứng và sữa. Đồng thời, mẹ bầu nên bổ sung vitamin và khoáng chất theo hướng dẫn của bác sĩ, đặc biệt là sắt, axit folic và vitamin D.

Nhận biết sớm các dấu hiệu thiếu chất không chỉ giúp mẹ bầu có một thai kỳ khỏe mạnh hơn mà còn tạo nền tảng tốt cho sự phát triển toàn diện của em bé ngay từ trong bụng mẹ.