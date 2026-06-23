Những dấu hiệu mang thai sớm nhất, dễ nhận biết tại nhà

Mang thai không chỉ được nhận biết qua việc trễ kinh. Nhiều phụ nữ có thể cảm nhận dấu hiệu đầu tiên như mệt mỏi kéo dài, thay đổi khẩu vị hoặc ra máu báo thai sau khi thụ thai.

Bạn có đang mang thai? Câu trả lời chính xác nhất nằm ở kết quả siêu âm và que thử thai. Tuy nhiên, ngay cả trước khi bị trễ kinh, nhiều phụ nữ đã bắt đầu nghi ngờ hoặc hy vọng mình đang mang thai. Dưới đây là những dấu hiệu sớm nhất của thai kỳ và nguyên nhân gây ra chúng.

Những dấu hiệu mang thai điển hình

Theo Mayo Clinic, những dấu hiệu và triệu chứng sớm phổ biến nhất của thai kỳ có thể bao gồm:

Trễ kinh

Đây là một trong những dấu hiệu phổ biến nhất của thai kỳ. Nếu bạn đang trong độ tuổi sinh sản và đã quá một tuần kể từ ngày dự kiến có kinh mà vẫn chưa thấy kinh nguyệt xuất hiện, bạn có thể đã mang thai. Tuy nhiên, dấu hiệu này có thể không chính xác ở những phụ nữ có chu kỳ kinh nguyệt không đều.

Ngực căng tức và nhạy cảm hơn

Trong giai đoạn đầu thai kỳ, sự thay đổi nội tiết tố có thể khiến ngực trở nên căng, đau hoặc nhạy cảm hơn bình thường. Tình trạng này thường giảm dần sau vài tuần khi cơ thể thích nghi với những thay đổi hormone.

Buồn nôn, có hoặc không kèm nôn

Ốm nghén có thể xảy ra vào bất kỳ thời điểm nào trong ngày, không chỉ vào buổi sáng. Triệu chứng này thường xuất hiện 1-2 tháng sau khi thụ thai, mặc dù một số phụ nữ có thể cảm thấy buồn nôn sớm hơn, trong khi số khác hoàn toàn không gặp phải tình trạng này. Nguyên nhân chính xác chưa được xác định rõ, nhưng nhiều khả năng liên quan đến sự thay đổi hormone thai kỳ.

Đi tiểu nhiều hơn

Khi mang thai, lượng máu trong cơ thể tăng lên, khiến thận phải xử lý nhiều dịch hơn và lượng nước tiểu được tạo ra cũng nhiều hơn. Kết quả là bạn có thể đi tiểu thường xuyên hơn bình thường.

Mệt mỏi

Mệt mỏi là một trong những dấu hiệu xuất hiện sớm nhất của thai kỳ. Nguyên nhân có thể là sự gia tăng nhanh chóng của hormone progesterone trong những tuần đầu góp phần gây cảm giác buồn ngủ và thiếu năng lượng.

Ốm nghén có thể xảy ra vào bất kỳ thời điểm nào trong ngày, không chỉ vào buổi sáng. Ảnh: Patient.

Các dấu hiệu ít điển hình khác

Những dấu hiệu khác, ít rõ ràng hơn, có thể xuất hiện trong 3 tháng đầu thai kỳ bao gồm:

Tâm trạng thất thường

Sự gia tăng hormone có thể khiến phụ nữ dễ xúc động, nhạy cảm hoặc thay đổi tâm trạng hơn bình thường. Đây là hiện tượng khá phổ biến trong những tuần đầu mang thai.

Đầy hơi

Những thay đổi nội tiết tố ở giai đoạn đầu thai kỳ có thể khiến bạn cảm thấy đầy bụng hoặc chướng bụng, tương tự như cảm giác trước kỳ kinh nguyệt.

Ra máu báo thai

Ra một lượng máu rất ít có thể là một trong những dấu hiệu sớm nhất của thai kỳ. Hiện tượng này xảy ra khi trứng đã thụ tinh bám vào niêm mạc tử cung, thường khoảng 10-14 ngày sau khi thụ thai. Máu báo thai thường xuất hiện gần thời điểm dự kiến có kinh nguyệt, nhưng không phải phụ nữ nào cũng gặp phải hiện tượng này.

Co thắt nhẹ vùng bụng

Một số phụ nữ có thể cảm thấy những cơn co thắt nhẹ ở tử cung trong giai đoạn đầu thai kỳ.

Táo bón

Sự thay đổi hormone làm chậm hoạt động của hệ tiêu hóa, từ đó có thể dẫn đến táo bón.

Thay đổi khẩu vị và khứu giác

Nhiều phụ nữ mang thai trở nên nhạy cảm hơn với một số mùi hoặc nhận thấy vị giác thay đổi. Hiện tượng này cũng liên quan đến sự thay đổi hormone.

Nghẹt mũi

Nồng độ hormone tăng lên cùng với việc cơ thể sản xuất nhiều máu hơn có thể khiến niêm mạc mũi sưng, khô và dễ chảy máu. Điều này gây nghẹt mũi hoặc chảy nước mũi.

Nhiều triệu chứng kể trên cũng có thể xuất hiện khi bạn sắp có kinh nguyệt hoặc đang mắc một số bệnh lý khác. Ngược lại, một số phụ nữ mang thai lại hầu như không có bất kỳ triệu chứng nào trong giai đoạn đầu. Nếu bị trễ kinh và nhận thấy một số dấu hiệu kể trên, bạn nên thử thai tại nhà hoặc đến cơ sở y tế để được kiểm tra.