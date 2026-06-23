3 loại cá giúp bé thông minh, lại dễ ăn mà không sợ hóc xương

Cá là nguồn cung cấp nhiều dưỡng chất quan trọng cho não bộ, xương và hệ miễn dịch của trẻ trong những năm đầu đời.

Cá từ lâu được xem là một trong những thực phẩm có giá trị dinh dưỡng cao đối với trẻ em. Việc bổ sung cá vào thực đơn không chỉ giúp đa dạng nguồn đạm mà còn góp phần hỗ trợ quá trình tăng trưởng và phát triển toàn diện trong những năm đầu đời.

Tuy nhiên, không phải loại cá nào cũng phù hợp với trẻ nhỏ. Một số loại cá vừa giàu dưỡng chất, vừa dễ chế biến và được nhiều chuyên gia dinh dưỡng khuyến khích đưa vào bữa ăn của trẻ.

Cá hồi giàu dưỡng chất, tốt cho trẻ nhỏ. Ảnh: Freepik.

Cá hồi

Theo Medical News Today, cá hồi là nguồn cung cấp omega-3 dồi dào, đặc biệt là DHA và EPA. DHA đóng vai trò quan trọng trong sự phát triển não bộ và thị lực, trong khi EPA hỗ trợ hoạt động của hệ thần kinh, sức khỏe tim mạch và các phản ứng chống viêm của cơ thể. Đây là những dưỡng chất cần thiết đối với trẻ trong giai đoạn tăng trưởng và hoàn thiện chức năng nhận thức.

Nhiều nghiên cứu cho thấy việc cung cấp đủ omega-3 trong những năm đầu đời có liên quan đến sự phát triển tối ưu của chức năng nhận thức và thị giác. Đây cũng là lý do cá hồi thường xuất hiện trong các khuyến nghị dinh dưỡng dành cho trẻ em.

Không chỉ giàu chất béo có lợi, cá hồi còn là nguồn protein chất lượng cao, chứa đầy đủ các axit amin thiết yếu giúp xây dựng cơ bắp và các mô trong cơ thể. Loại cá này cũng cung cấp lượng đáng kể vitamin D, đây là dưỡng chất mà nhiều trẻ em hiện nay có nguy cơ thiếu hụt. Vitamin D giúp cơ thể hấp thu canxi hiệu quả hơn, từ đó hỗ trợ phát triển hệ xương và răng.

Cá lóc

Điểm nổi bật nhất của cá lóc là hàm lượng protein cao trong khi lượng chất béo tương đối thấp, theo WebMD. Protein từ cá lóc chứa đầy đủ các axit amin thiết yếu mà cơ thể không thể tự tổng hợp.

Đây là những nguyên liệu quan trọng để xây dựng cơ bắp, phát triển chiều cao, tái tạo mô và duy trì hoạt động của hệ miễn dịch. Với trẻ đang trong giai đoạn tăng trưởng nhanh, nhu cầu protein thường cao hơn người trưởng thành tính theo cân nặng.

Ngoài đạm, cá lóc còn cung cấp nhiều vitamin nhóm B như B6 và B12. Những vitamin này tham gia vào quá trình chuyển hóa năng lượng, hỗ trợ hoạt động của hệ thần kinh và quá trình tạo hồng cầu.

Cá lóc cũng chứa các khoáng chất như phốt pho, sắt, kẽm và magie. Trong đó, sắt góp phần phòng ngừa thiếu máu, còn kẽm đóng vai trò quan trọng đối với miễn dịch, tăng trưởng và quá trình lành vết thương. Nhờ giá trị dinh dưỡng cao và khả năng tiêu hóa tương đối dễ dàng, cá lóc thường được sử dụng trong thực đơn phục hồi cho trẻ sau ốm hoặc trẻ có thể trạng yếu.

Cá basa

Basa là loại cá nước ngọt phổ biến, có thịt mềm, vị ngọt tự nhiên và được nhiều trẻ yêu thích. Dù không chứa nhiều omega-3 như cá hồi, cá basa vẫn là nguồn cung cấp protein chất lượng tốt cùng nhiều vi chất cần thiết cho cơ thể.

Protein trong cá basa giúp hỗ trợ phát triển cơ bắp, sản xuất enzyme, hormone và các kháng thể bảo vệ cơ thể trước tác nhân gây bệnh. Đây cũng là nguồn năng lượng quan trọng đối với trẻ đang trong giai đoạn tăng trưởng.

Loại cá này chứa vitamin B12, vitamin D cùng các khoáng chất như kali và phốt pho. Kali tham gia điều hòa hoạt động thần kinh và cơ bắp, trong khi phốt pho là thành phần quan trọng của xương, răng và màng tế bào.

Một ưu điểm khác của cá basa là lượng chất béo bão hòa tương đối thấp, đồng thời cung cấp một số axit béo không bão hòa có lợi cho sức khỏe tim mạch. Thịt cá mềm và dễ tiêu hóa, phù hợp với trẻ nhỏ, đặc biệt là những trẻ mới chuyển sang chế độ ăn đa dạng hoặc thường gặp vấn đề về tiêu hóa.